Điều ít biết về mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân

Thứ ba, 10:28 26/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Mẹ ruột Ngọc Hân ngoài đời có lối sống giản dị và kín tiếng. Ở tuổi xế chiều, mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của con gái, bà đều khiến khán giả chú ý bởi gương mặt phúc hậu, hiền lành.

Mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân luôn được con gái nhắc đến như một điểm tựa bền bỉ phía sau thành công của nàng hậu nổi tiếng. Không xuất hiện quá nhiều trước truyền thông, song bà lại để lại ấn tượng bởi sự giản dị, nền nếp và cách giáo dục con gái đầy tinh tế.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hà Nội truyền thống, Hoa hậu Ngọc Hân từ nhỏ đã được mẹ định hướng lối sống kỷ luật, chỉn chu. Chính môi trường gia đình nền nếp ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một hoa hậu thanh lịch, kín tiếng và gần như không vướng scandal suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Theo chia sẻ của Ngọc Hân trong nhiều cuộc phỏng vấn, mẹ cô là người phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho gia đình và con cái.

Không chỉ quan tâm chuyện học hành, mẹ của Hoa hậu Việt Nam 2010 còn đặc biệt chú trọng việc dạy con cách đối nhân xử thế. Bà thường nhắc con gái phải biết sống khiêm nhường, lễ phép và giữ gìn hình ảnh cá nhân. Có lẽ vì vậy mà dù bước chân vào showbiz từ khá sớm, Ngọc Hân vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, không chạy theo những ồn ào của giới giải trí.

Trong hành trình đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010, mẹ chính là người âm thầm đứng phía sau hỗ trợ Ngọc Hân cả về tinh thần lẫn cuộc sống thường ngày. Thời điểm con gái tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn nhất cả nước, bà từng lo lắng vì áp lực dư luận cũng như lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, thay vì can thiệp quá nhiều, bà lựa chọn cách đồng hành lặng lẽ để con tự trưởng thành.

Sau khi đăng quang, Ngọc Hân nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động cộng đồng, thời trang và văn hóa. Dẫu vậy, mẹ cô vẫn luôn nhắc con giữ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Trong mắt bạn bè thân thiết của nàng hậu, mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân là người phụ nữ Hà Nội điển hình: nhẹ nhàng, tinh tế nhưng rất nghiêm khắc trong cách dạy con.

Hoa hậu từng chia sẻ rằng mỗi khi gặp áp lực trong công việc, người cô tìm đến đầu tiên luôn là mẹ. Không chỉ là phụ huynh, bà còn giống như một người bạn để con gái tâm sự và xin lời khuyên.

Ở tuổi trưởng thành, Ngọc Hân vẫn duy trì thói quen dành thời gian cho gia đình, nhất là trong những dịp quan trọng. Nàng hậu nhiều lần đưa mẹ tham dự các sự kiện lớn, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh sum họp giản dị trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc đời thường ấy cho thấy nền tảng gia đình vẫn là giá trị được cô ưu tiên hàng đầu.

Không hào nhoáng hay xuất hiện ồn ào trước công chúng, mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân chỉ âm thầm trở thành hậu phương vững chắc, giúp con gái giữ được hình ảnh đẹp suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ngọc Hân là hoa hậu, người mẫu, nhà thiết kế thời trang và doanh nhân Việt Nam. Cô sinh ngày 11/3/1989 tại Hà Nội, quê gốc Hải Phòng. Ngọc Hân đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên ngành thiết kế của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Sau đăng quang, Ngọc Hân không chỉ hoạt động giải trí mà còn theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang, đặc biệt nổi bật với các bộ sưu tập áo dài mang đậm nét văn hóa Việt. Cô cũng tham gia dẫn chương trình truyền hình, hoạt động thiện nguyện và kinh doanh thời trang.

