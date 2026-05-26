Điều ít biết về mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân là hoa hậu, người mẫu, nhà thiết kế thời trang và doanh nhân Việt Nam. Cô sinh ngày 11/3/1989 tại Hà Nội, quê gốc Hải Phòng. Ngọc Hân đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên ngành thiết kế của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Sau đăng quang, Ngọc Hân không chỉ hoạt động giải trí mà còn theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang, đặc biệt nổi bật với các bộ sưu tập áo dài mang đậm nét văn hóa Việt. Cô cũng tham gia dẫn chương trình truyền hình, hoạt động thiện nguyện và kinh doanh thời trang.