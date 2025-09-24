Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiên
GĐXH - Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khởi động dự án nhân ái "Mái trường mơ ước", mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em Hà Tĩnh.
Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và 2 Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tham gia khởi động dự án nhân ái "Mái trường mơ ước" và địa điểm đầu tiên là tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại xã Tứ Mỹ (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Đây được xem là tiền đề cho những dự án nhân ái tiếp theo của các người đẹp tại nhiều địa phương khác trong thời gian tới.
Có mặt tại sự kiện, các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Mái trường mơ ước không chỉ là một công trình mà còn là nơi ươm mầm khát vọng tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ trẻ, đồng hành cùng các em học sinh trên chặng đường học tập và trưởng thành.
Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ xúc động vì ý tưởng về dự án Mái trường mơ ước của cô và các người đẹp đã trở thành hiện thực.
"Trước đây, tôi từng tham gia nhiều dự án nhưng với tư cách người đồng hành, cộng tác viên. Đây là lần đầu tôi đứng ra, là người tạo nên dự án. Dù biết dự án này đòi hỏi thời gian, công sức, sự đầu tư của cả ê-kíp nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện", Hà Trúc Linh chia sẻ.
Á hậu Châu Anh cũng không giấu niềm xúc động vì dự án lần này giúp các em có điều kiện tốt hơn trong học tập. "Tôi từng tham gia nhiều sự kiện từ thiện, nhưng lần này rất đặc biệt vì đây là dự án nhân ái đầu tiên của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Hơn nữa đây là dự án về giáo dục, một lĩnh vực mà tôi rất tâm đắc từ khi còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", nàng Á hậu 1 nói.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 giao lưu với các em học sinh Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại xã Tứ Mỹ (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Với Á hậu Vân Nhi, đây là lần đầu cô trải nghiệm việc cầm xẻng, xúc đất để khởi công xây dựng một ngôi trường. Người đẹp mong trường sớm hoàn thiện để các em có đầy đủ điều kiện học tập, rèn luyện.
"Trước đây, tôi từng tham gia các sự kiện từ thiện như cung cấp bữa ăn miễn phí và đồ dùng thiết yếu. Nhưng dự án lần này đặc biệt hơn vì giúp các em có điều kiện để học tập, đảm bảo cho các em có một tương lai tươi sáng hơn", Vân Nhi cho biết.
Dự án lễ khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu có kinh phí 2,6 tỷ đồng, xây lại 12 phòng học, dự kiến khánh thành vào tháng 11. Đây được xem là tiền đề cho những dự án nhân ái tiếp theo của các người đẹp tại nhiều địa phương khác trong thời gian tới.
Sau Hà Tĩnh, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi dự định tiếp tục triển khai dự án ở Nghệ An. Bên cạnh đó, các người đẹp cũng ấp ủ dự án xóa nhà tạm ở Đắk Lắk - quê hương của Hoa hậu Hà Trúc Linh.
Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitarGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi biết tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển: "Anh bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay".
Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháuGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ về gia đình có truyền thống 3 đời ăn chay trường. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình.
Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hoài Anh vì 'cú bấm thay đổi cuộc đời' con traiGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Bố Đức Phúc xúc động gửi lời tri ân đến Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh - 2 người thầy đã thay đổi cuộc đời con trai, từ một chàng trai nhút nhát đến ngôi vị Quán quân quốc tế như hiện nay.
Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.
Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ “mất ghế”.
Mỹ Anh bị chồng trách móc, Kim Ngân gặp được soái ca trong mơXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi Mỹ Anh phải van xin, lạy lục người khác chỉ vì công ty nhưng Đăng vẫn buông lời trách móc vợ.
'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Nhận danh hiệu NSND, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NSND Mai Hoa có những trải lòng thẳng thắn về việc sau khi nhận danh hiệu cao quý NSND, chị thấy mình cần có trách nhiệm hơn với khán giả yêu nhạc.
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước
H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.
Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan được coi là tài tử điện ảnh của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tốt cùng gương mặt đậm chất "cine". Hiện tại, sau 7 năm rời màn ảnh, nam diễn viên quê Cà Mau đã trở lại với dự án phim mới.
Giọng ca cải lương đoàn Huỳnh Long một thời, tuổi U80 chật vật vì không giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn không giấy tờ tùy thân, nhập viện vì phát hiện khối u phổi.
Giọng ca cải lương đoàn Huỳnh Long một thời, tuổi U80 chật vật vì không giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổiGiải trí
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn không giấy tờ tùy thân, nhập viện vì phát hiện khối u phổi.