Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
GĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.
Nhiều ý kiến đánh giá, Thanh Thủy và Tiểu Vy có nhiều nét tương đồng với đôi mắt to, gương mặt thanh tú, nụ cười sáng…
Không ít lần Thanh Thủy và Tiểu Vy lại "gây lú" vì rất thích diện đồ giống nhau khiến fan đều công nhận hai nàng hậu giống như hai chị em.
Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.
Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồnXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.
Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có một loạt chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí nhằm hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô tổ chức hoành tráng.
Làn da khỏe đẹp ở tuổi U40 của Hoa hậu Mai Phương ThúyGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi U40 Hoa hậu Mai Phương Thúy có làn da căng tràn sức sống và khỏe mạnh. Bí quyết nào để cô có được làn da như vậy?
Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng tráchXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.
'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ýGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, hình ảnh "dâu hào môn" Hương Liên diện váy cưới lộng lẫy khiến fan trầm trồ.
Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giáGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.
Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháyXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.
Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loạiXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.
Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc giaXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'Giải trí
GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.