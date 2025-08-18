Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

7 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.