Chân dung chị gái quân nhân của Á hậu Châu Anh
GĐXH - Minh Anh - chị gái Á hậu Châu Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh màu xanh áo lính.
Mới đây, chị gái Á hậu Châu Anh là Đại uý Trần Ngọc Minh Anh chia sẻ khoảnh khắc trong màu áo lính. Cô bày tỏ: "13 năm khoác lên mình màu xanh áo lính… 13 năm thanh xuân gửi trọn cho Tổ quốc. Một hành trình, một niềm tự hào". Được biết, Minh Anh đã kết hôn và cả 2 vợ chồng đều phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trên trang cá nhân, Minh Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về em gái và không giấu niềm tự hào.
Minh Anh từng chia sẻ với Gia đình & Xã hội về em gái: "Từ khi Châu Anh trở thành Á hậu, cuộc sống của gia đình tôi có thêm chút màu sắc mới. Mọi người bắt đầu quen với việc thấy con, thấy em mình xuất hiện trên truyền thông, được gọi tên ở những nơi trang trọng, hay đơn giản là những cuộc điện thoại chúc mừng, những lời hỏi han. Nhưng rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường. Mẹ vẫn quay trở lại đơn vị làm việc, bố vẫn dậy sớm đọc báo giấy, chỉ là bữa cơm nhà đôi lúc sẽ vắng Chanh (tên gọi thân mật ở nhà của Châu Anh).
Hai chị em Á hậu Châu Anh và Minh Anh.
Nhưng điều khiến tôi vui nhất, không phải là danh hiệu em ấy mang về, mà là việc em vẫn giữ được sự giản dị, lễ phép và chân thành như ngày nào. Vẫn là cô em gái hay cười, hay ôm chị, hay nũng nịu với mẹ và luôn tình cảm với bố. Nên dù Châu Anh có đứng ở đâu, làm gì, điều quan trọng nhất với gia đình tôi vẫn là: Châu Anh luôn kỷ luật, bản lĩnh, sống tử tế, có trách nhiệm và không quên mình đến từ đâu".
Trong những khung hình hai chị em Minh Anh và Châu Anh xuất hiện cùng nhau, fan sắc đẹp đánh giá trừ chiều cao "lép vế" so với em gái, còn nhan sắc Minh Anh cũng không hề thua kém; thậm chí, Minh Anh còn có độ đằm thắm của "bà mẹ 2 con".
Nói về chị gái, Á hậu Châu Anh gọi là "bạn thân": "Trải qua thời gian, sự thay đổi, và bão tố của cuộc đời, sự hiện diện của bạn vẫn luôn là nhà".
