3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh tự hào giây phút hòa vào dòng người diễu hành sơ duyệt A80, cảm thấy như sự hào hùng của lịch sử dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước...
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh gây chú ý khi có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao của buổi sơ duyệt A80 tối 27/8. Các người đẹp vinh dự góp mặt trong đội ngũ diễu hành, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi đồng hành cùng sự kiện mang tầm vóc quốc gia.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng góp mặt trong buổi sơ duyệt, nổi bật với áo cờ đỏ sao vàng, hình ảnh trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, khẳng định tinh thần yêu nước của thế hệ thanh niên hôm nay.
“Vy cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động khi được tham gia buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là cột mốc thiêng liêng của dân tộc và Vy rất tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong sự kiện trọng đại này.
Trước đó, Vy từng tham dự Lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM và đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Lần này, được đóng góp một phần nhỏ trong ngày hội lớn của toàn dân tộc càng khiến Vy thêm trân trọng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam", nàng hậu gốc Hội An cho biết.
Xuất hiện trong trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và khăn quàng đỏ, Lương Thùy Linh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc nhưng toát lên sự tự hào, tinh thần trang nghiêm khi tham dự sự kiện trọng đại của dân tộc.
Tại buổi sơ duyệt, Hoa hậu Lương Thùy Linh có dịp gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng nhiều nghệ sĩ, gương mặt nổi bật như ca sĩ Dương Hoàng Yến, diễn viên Anh Tú, dàn cast phim Mưa đỏ… tạo nên bầu không khí sôi nổi, gắn kết.
Lương Thùy Linh.
Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, Lương Thùy Linh bày tỏ: “Được góp mặt trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một niềm tự hào vô cùng lớn với tôi. Khoảnh khắc khoác trên mình chiếc khăn quàng đỏ, đứng giữa không khí thiêng liêng này, tôi càng cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông”.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh vừa trở về Hà Nội sau khi tham gia dự án nghệ thuật tại Sa Pa. Cô cố gắng có mặt ở buổi sơ duyệt từ sớm để có tinh thần tốt: "Vui quá Tổ Quốc ơi. Hôm nay Linh có mặt tại buổi Sơ duyệt A80".
Hoa hậu Hà Trúc Linh.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024.
