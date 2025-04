Sau không khí lạnh, miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên và dự báo thời điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt

Sau không khí lạnh, miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên

Đợt nắng nóng này nền nhiệt lên tới 36oC. Ảnh minh họa





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 13/4, không khí lạnh ảnh hưởng tới hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ kể từ sáng nay. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trên đất liền, ngày 13/4, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi giật trên cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét; từ đêm 13 - 14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội trời lạnh, từ đêm 13 - 14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 13/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 17/4 ở miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, từ ngày 18/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Đỉnh điểm của nắng nóng đợt này có thể vào thứ 7 ngày 19/4 với nền nhiệt lên tới 36 độ C.

Dự báo thời điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt ở miền Bắc 2 tháng tới

Liên quan đến tình hình thời tiết tại một số tình thành miền Bắc những ngày sắp tới, theo dự báo trao đổi với báo Sức khỏe và đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, dự báo thời tiết giai đoạn từ ngày 10-23/4 là sự biến đổi liên tục giữa nóng và lạnh, không khí lạnh về rồi sau đó nắng nóng, kèm theo đó là mưa dông, lốc sét.

Cụ thể, mưa rào xuất hiện là dấu hiệu của mùa hè đang đến. Hết mưa và hết đợt không khí lạnh giai đoạn 13-15/4 là xuất hiện các đợt nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên các cơn mưa rào đầu mùa cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ có mưa đá và dông lốc.

Điều này đồng nghĩa, đợt không khí lạnh ngày 12/4 sẽ là đợt rét cuối cùng của mùa đông 2024-2025, dân gian gọi là rét nàng Bân. Rét nàng Bân là đợt rét muộn thường xuất hiện vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc, Việt Nam. Năm 2025, tháng 3 âm lịch bắt đầu từ ngày 31/3 và kết thúc vào ngày 29/4 dương lịch. Do đó, theo quan niệm dân gian, "rét nàng Bân" năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này.

Theo lý giải của các chuyên gia về khí hậu, đây thực chất là đợt rét muộn, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch, khi thời tiết đã ấm lên khá nhiều.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định trong tháng 4/2025, khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực này trong tháng 5 đến 6/2025.

Trao đổi với PV báo Lao động, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các đợt nắng nóng trong năm nay sẽ xuất hiện vào thời điểm xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cụ thể, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ có khả năng ghi nhận nắng nóng diện rộng vào khoảng nửa cuối tháng 4. Trước thời điểm đó, trong tháng 3 và đầu tháng 4 đã xuất hiện một vài đợt nắng nóng cục bộ. Từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. có thể kéo dài đến tháng 9.