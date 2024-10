Sau mưa lũ, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại các xã vùng cao Nghệ An

4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) xác định, từ lúc phát hiện vị khách tập gym có dấu hiệu bất thường, bị ngất cho tới khi bác sĩ đến phòng tập là khoảng 17 phút. Do đó, cơ quan công an không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chủ phòng tập.