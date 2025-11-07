Sau nghỉ hưu, cụ ông U70 nhận ra sự thật cay đắng: Có những mối quan hệ nên dứt bỏ

Sau nhiều năm làm việc miệt mài, ông Trần, 65 tuổi, người Trung Quốc, từng mong đến tuổi nghỉ hưu sẽ được tận hưởng những ngày tháng bình yên, thong thả.

Thế nhưng, hai lần đi dự tiệc cùng bạn bè đã khiến ông nhận ra một "sự thật" không hề dễ chấp nhận, không phải ai cũng thật lòng trong các mối quan hệ, đặc biệt là khi bạn đã không còn địa vị hay lợi ích để người khác dựa vào.

Nghỉ hưu: Tưởng yên bình nhưng lại nhiều "bão ngầm"

Nhận lương hưu 7.800 NDT/tháng (khoảng 28,8 triệu đồng), ông Trần tự thấy mình may mắn. Cuộc sống hưu trí của hai vợ chồng khá ổn định, không phải lo lắng về tài chính.

Nhưng thay vì tận hưởng tuổi già an nhàn, ông lại đắm chìm trong các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng cùng bạn bè cũ.

Ông nghĩ rằng, sau khi nghỉ hưu, việc duy trì những mối quan hệ bạn bè là cách giữ tinh thần vui vẻ, chống cô đơn.

Còn vợ ông thì ngược lại, bà tin rằng tuổi già nên dành thời gian cho bản thân, chăm sóc sức khỏe và vun vén gia đình hơn là mải mê xã giao.

Dù bị khuyên can, ông Trần vẫn đều đặn nhận lời mời, vì cảm thấy được bạn bè nhớ đến là một niềm vui.

Ông nhận ra những người bạn mình từng quý mến giờ đây chỉ tìm đến khi có lợi ích. Không ít người xem ông là "cái ví di động" hoặc chỗ dựa tài chính. Ảnh minh họa

Bữa tiệc đầu tiên: Cái giá của lòng nhiệt tình

Một buổi tối, đang chuẩn bị đi ngủ, ông Trần nhận được cuộc gọi từ nhóm bạn cũ rủ đi ăn. Không đắn đo, ông lập tức bắt xe tới.

Nhóm bạn đón tiếp ông nồng hậu, vừa gặp đã trêu đùa, hỏi han, khiến ông thấy ấm lòng.

Trong lúc vui, ông uống không ít rượu và hào hứng tuyên bố sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn bữa ăn.

Thế nhưng khi hóa đơn được đưa ra, con số 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng) khiến ông sững sờ. Tuy vậy, vì sĩ diện, ông vẫn vui vẻ trả tiền.

Tối đó về nhà, vợ ông trách rằng "họ chỉ nhớ đến ông vì cái ví". Ông phản đối, không muốn tin rằng tình bạn nhiều năm lại trở nên tính toán như vậy.

Bữa tiệc thứ hai: Lời nhờ vả không thể chối

Vài tuần sau, một đồng nghiệp cũ gọi mời vợ chồng ông Trần đi ăn. Nghĩ rằng đây là buổi họp mặt thân tình, ông vui vẻ nhận lời.

Bữa ăn diễn ra đầm ấm, cho tới khi người bạn này nhắc khéo chuyện "vay tạm" 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) để lo đám cưới cho con trai.

Ban đầu ông Trần từ chối, vì số tiền không nhỏ. Nhưng sau nhiều lần năn nỉ, ông đành miễn cưỡng đồng ý giúp. Ông biết rõ khả năng mất trắng số tiền ấy là rất cao, song lại ngại làm mất lòng bạn cũ.

Bài học tuổi già: Khi lòng tốt bị lợi dụng

Sau hai sự việc liên tiếp, ông Trần bắt đầu suy nghĩ. Ông nhận ra những người bạn mình từng quý mến giờ đây chỉ tìm đến khi có lợi ích. Không ít người xem ông là "cái ví di động" hoặc chỗ dựa tài chính.

Từ đó, ông quyết định hạn chế các buổi tụ họp, từ chối những cuộc mời mọc không cần thiết.

Ông dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cùng vợ nấu ăn, đi dạo, tập thể dục. Ông cảm nhận rõ ràng sự bình yên thật sự không nằm ở các mối quan hệ ngoài xã hội, mà ở chính mái ấm của mình.

Giữ tiền, giữ sức, giữ lòng thanh thản

Tuổi già vốn không cần nhiều bạn, chỉ cần những người thật lòng. Tiền bạc tích cóp cả đời nên được dùng để chăm sóc bản thân, không phải để mua lấy những mối quan hệ giả tạo.

Như lời ông Trần chia sẻ:"Tôi từng nghĩ về hưu sẽ cô đơn nếu không có bạn bè. Nhưng giờ tôi hiểu, cô đơn không đáng sợ bằng bị lợi dụng".

Ở tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu người gọi bạn đi ăn, mà là có bao nhiêu người thật lòng hỏi bạn "hôm nay sức khỏe ra sao".

Cuộc sống tuổi già chỉ thật sự an yên khi ta học được cách buông những mối quan hệ độc hại, những lời xã giao rỗng tuếch, để giữ lại những gì đáng quý như sức khỏe, lòng tự trọng và gia đình.

Theo Toutiao