Được sếp giúp đỡ: EQ thấp nói 'cảm ơn' theo bản năng, EQ cao ứng xử tinh tế có tính toán

Ở môi trường công sở, các buổi tiệc, buổi ăn chung hay gặp gỡ ngoài giờ làm việc diễn ra khá thường xuyên. Đây không đơn thuần là những cuộc vui, mà còn là dịp để cấp trên quan sát cách bạn cư xử, giao tiếp và hòa nhập với tập thể. Thông qua những chi tiết rất nhỏ, lãnh đạo có thể đánh giá bạn là người thiếu tinh tế hay là người có EQ cao, biết đối nhân xử thế.

Không ít người khi đứng trước sếp thường tỏ ra căng thẳng, rụt rè, sợ nói sai, làm sai. Sự tự ti đó vô tình khiến họ đánh mất cơ hội thể hiện bản thân, thậm chí để lại ấn tượng không tốt.

Ngược lại, những người có EQ cao thường giữ được sự bình tĩnh, tự tin vừa phải và ứng xử tự nhiên, nhờ đó dễ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao.

Thực tế, các buổi gặp gỡ với đồng nghiệp hay lãnh đạo nên được xem là điều bình thường trong công việc.

Khi bạn đủ tự tin và hiểu rõ giá trị của mình, cách bạn nói chuyện, hành động sẽ trở nên đàng hoàng, chừng mực và không hề gượng gạo. Đó chính là nền tảng của trí tuệ cảm xúc.

Trong bữa tiệc, khi được sếp giúp đỡ, nhiều người phản xạ quen thuộc là nói một câu "em cảm ơn" rồi thôi. Điều này hoàn toàn không sai, nhưng với người EQ cao, như vậy vẫn chưa đủ để tạo nên ấn tượng tốt.

Những người có EQ cao thường giữ được sự bình tĩnh, tự tin vừa phải và ứng xử tự nhiên, nhờ đó dễ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Ảnh minh họa

Người EQ cao biết đứng dậy và đón nhận bằng cả thái độ

Khi sếp đưa cho bạn một chiếc bát, đôi đũa hay chiếc cốc trong bữa tiệc, người EQ cao sẽ không ngồi yên nhận lấy.

Họ chủ động đứng dậy, đón bằng hai tay, kèm theo lời cảm ơn rõ ràng và ánh mắt tôn trọng. Hành động này tuy nhỏ nhưng thể hiện rất rõ ý thức và sự lễ phép.

Sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong những khoảnh khắc như vậy giúp cấp trên nhận ra bạn là người biết điều, có ý thức khi được người khác hỗ trợ.

Đó không phải là sự lấy lòng, mà là biểu hiện tự nhiên của phép lịch sự và sự tôn trọng, điều mà những người có EQ cao luôn duy trì một cách vô thức.

Người EQ cao chủ động hỗ trợ người khác thay vì đứng ngoài

Trong bữa tiệc, khi mọi người cùng sắp xếp đồ ăn, bày biện bàn tiệc hay dọn dẹp, người EQ cao hiếm khi đứng nhìn. Họ sẽ chủ động tham gia, dù là giúp một việc nhỏ.

Điều này cho thấy bạn không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn quan tâm đến tập thể, đến cảm nhận của người xung quanh, trong đó có cả cấp trên.

Cách bạn cư xử trong những tình huống đời thường như vậy lại chính là "điểm cộng thầm lặng" trong mắt lãnh đạo.

Một người có EQ cao thường được đánh giá là có tư duy rộng mở, biết đặt mình vào vị trí của người khác và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, dù là trong công việc hay ngoài bàn tiệc.

Trong bữa tiệc có mặt lãnh đạo, người EQ cao thường quan sát xem sếp đã ngồi xuống hay chưa, sau đó mới an tâm ngồi vào vị trí của mình. Ảnh minh họa

Người EQ cao tinh tế trong việc chọn thời điểm ngồi vào bàn

Một chi tiết rất nhỏ nhưng nói lên nhiều điều về trí tuệ cảm xúc chính là thời điểm bạn ổn định chỗ ngồi.

Trong bữa tiệc có mặt lãnh đạo, người EQ cao thường quan sát xem sếp đã ngồi xuống hay chưa, sau đó mới an tâm ngồi vào vị trí của mình.

Đây không phải là hành động nịnh bợ hay cố gắng lấy lòng, mà đơn giản là sự tinh tế trong ứng xử.

Khi biết nhường nhịn đúng lúc, bạn sẽ tạo được thiện cảm tự nhiên với cả cấp trên lẫn đồng nghiệp, mà không cần đến những lời nói hoa mỹ.

Nhìn chung, người EQ cao luôn giữ được sự lịch sự và chu đáo trong suốt buổi tiệc. Họ không chỉ thể hiện trí tuệ cảm xúc qua lời nói, mà còn qua từng hành động nhỏ, từ cách đứng dậy, hỗ trợ người khác cho đến việc quan sát không khí chung.

Khi sếp có mặt và sẵn sàng giúp đỡ bạn, hãy đáp lại bằng sự tôn trọng, thái độ hòa nhã và cách ứng xử tinh tế. Đó chính là cách người EQ cao âm thầm ghi điểm, không phô trương nhưng luôn được nhớ đến.

3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu GĐXH - Một người EQ cao không cần nói quá nhiều nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, người khác đã cảm nhận được sự chín chắn, khéo léo và đáng tin cậy.

Theo Sohu