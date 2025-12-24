Mới nhất
OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao

Thứ tư, 11:00 24/12/2025 | Gia đình

Trong tháng 11 và 12, OMO tiên phong tạo ra chuỗi không gian trải nghiệm dành cho các gia đình trẻ năng động, khuyến khích cả nhà cùng nhau trải nghiệm các thử thách chạy bộ, vận động và pickleball tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, đúng theo tinh thần 'Chơi là chất, ngại gì bẩn'.

Sân chơi thể thao mới, năng động với OMO Pickleball Tour

OMO mở rộng hành trình cảm hứng về lối sống năng động thông qua bộ môn thể thao nổi tiếng Pickleball với OMO Pickleball Tour. Sự kiện hiện đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ, mang đến hơn 120 giờ chơi miễn phí dành cho những người đam mê môn thể thao hiện đại này. Chuỗi sự kiện thu hút mạnh mẽ cộng đồng trẻ, gia đình và những người yêu thích vận động.

Hai tuần đầu tiên của OMO Pickleball Tour đã thu hút hàng trăm người đến dự. Cộng đồng Pickleball tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội đã chứng minh tinh thần "chơi là chất" khi hoàn thành xuất sắc các thử thách và check-in nhận quà sản phẩm từ OMO.

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao - Ảnh 1.

Nhiều gia đình cùng nhau đến trải nghiệm chơi pickleball và check in nhận quà tại sự kiện

Chị Khánh Phương (Quận 7, TP.HCM) cho biết: "OMO Pickleball Tour giúp tôi quyết tâm hơn trong việc duy trì thói quen đi chơi thể thao cuối tuần. Tuần trước tôi có đến cùng bạn, tuần này có rủ chồng đến để chơi pickleball cùng. Chắc chắn 2 tuần tới tôi cũng sẽ đến để duy trì chuỗi tham gia tour."

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao - Ảnh 2.

Sự kiện tuần thứ 2 thu hút đông đảo người chơi pickleball cũng như fans hâm mộ của anh trai Sơn.K

Sự kiện càng trở nên cuốn hút khi các "anh trai" được yêu thích như Sơn.K, Hưng Haha cùng hàng loạt nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng đã xuất hiện trong những tuần đầu tiên, giao lưu, ký tặng và trực tiếp xuống sân đánh Pickleball cùng người hâm mộ. Sự thân thiện và tinh thần thể thao sôi nổi của họ đã khiến không khí tại mỗi điểm diễn ra Tour trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Tại khu vực check-in và trải nghiệm sản phẩm OMO, không khí luôn tưng bừng với màu sắc tươi trẻ, khuyến khích mọi người ghi lại kỷ niệm, nhận mẫu thử sản phẩm và tận hưởng trọn vẹn tinh thần "Chơi là chất – Ngại gì bẩn".

Tiếp tục lan tỏa tinh thần "Chơi là chất, ngại gì bẩn" qua chuỗi giải chạy từ Nam ra Bắc

Sự kiện Liên minh OMO – Bước Chạy Gia Đình diễn ra trong hai ngày 8–9/11/2025 tại Thủ Thiêm (TP.HCM) đã tạo tiếng vang lớn, thu hút hơn 6.000 người tham dự, chủ yếu là các gia đình trẻ.

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao - Ảnh 3.

Giải chạy Liên minh OMO - Bước chạy gia đình thu hút hơn 6000 gia đình đến tham gia

Sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm nhiều lớp, nơi các thành viên phải phối hợp để vượt qua chuỗi thử thách sáng tạo: khu bột màu, bão xà phòng, mê cung 72 giờ ngát hương hay đường chạy chong chóng rực gió.

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao - Ảnh 4.

OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ thông qua chuỗi hoạt động thể thao - Ảnh 5.

Những trạm thử thách sáng tạo ở giải chạy

Kết thúc sự kiện là đêm nhạc ngát hương đầy năng lượng, quy tụ dàn ca sĩ "gia đình Haha". Jun Phạm, Rhymastic, Duy Khánh, Ái Phương và BB Trần. Không khí bùng nổ biến đường chạy thành một lễ hội thực sự.

Đại diện nhãn hàng OMO Việt Nam chia sẻ: "Với thông điệp xuyên suốt 'Chơi là chất, ngại gì bẩn', OMO muốn cổ vũ tinh thần thể thao và sự gắn kết gia đình qua các hoạt động như chạy bộ và Pickleball. 'Chúng tôi tin rằng, mỗi vết bẩn, mỗi giọt mồ hôi trên đường chạy hay sân Pickleball đều là minh chứng cho thấy cả gia đình đang cùng nhau trải nghiệm thế giới một cách tích cực và sáng tạo. Chúng tôi mong muốn cùng các gia đình xóa bỏ mọi lo lắng về sự lấm lem, để mọi thành viên được cùng nhau khám phá, tận hưởng niềm vui vận động, và cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc gắn kết vô giá."

Song song với các hoạt động đang diễn ra, OMO tiếp tục mở rộng cam kết thúc đẩy lối sống năng động bằng việc đồng hành cùng các giải chạy quy mô lớn trong thời gian tới, bao gồm cả các giải chạy của VnExpress. Với vai trò này, thương hiệu mang đến chuỗi hoạt động cổ vũ, kích hoạt tương tác và trải nghiệm đậm tinh thần 'ngại gì lấm bẩn' tại các khu vực tiếp sức. Điều này nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, giúp hàng chục nghìn vận động viên tận hưởng đường chạy một cách trọn vẹn và củng cố thông điệp về sự gắn kết thông qua vận động.

Từ đường chạy rực rỡ đến các sân Pickleball náo nhiệt, hành trình của OMO đã để lại trên khắp cả nước những "vết bẩn" khó quên: chiếc áo lấm lem sau lần chạy xuyên trận chiến bột màu, đôi giày dẫm ướt bọt xà phòng trong trạm thử thách tươi mát, hay cái nắm tay chặt hơn khi cha mẹ chạy cùng con trên những bước cuối của đường đua. Mỗi vết bẩn không chỉ là vết tích của vận động mà còn là dấu ấn của sự gắn kết, tinh thần đồng đội và niềm vui sẻ chia mà mỗi gia đình đã cùng nhau trải nghiệm và dựng xây thông qua các hoạt động thể thao mà OMO mang đến.

