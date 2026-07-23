Sau nghỉ hưu nhất định phải ngừng làm 3 điều nếu muốn tuổi già bình yên

Nghỉ hưu là lúc ngừng sống để làm hài lòng tất cả mọi người

Nhiều người dành gần nửa cuộc đời để hoàn thành mọi vai trò: nhân viên tận tụy, cha mẹ trách nhiệm, người con hiếu thảo hay người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đến khi nghỉ hưu, họ vẫn giữ thói quen đặt nhu cầu của người khác lên trên mong muốn của chính mình.

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi từng chia sẻ rằng trong ngày sinh nhật của mình, bà quyết định từ chối lời nhờ trông cháu để đăng ký khóa học thư pháp và hội họa vốn đã yêu thích từ nhiều năm trước.

Đó là lần đầu tiên bà mạnh dạn ưu tiên bản thân thay vì tiếp tục chiều theo kỳ vọng của gia đình.

Quyết định ấy giúp bà nhận ra rằng nghỉ hưu không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm, mà là học cách cân bằng giữa việc quan tâm người khác và chăm sóc chính mình.

Các chuyên gia cho rằng việc liên tục cố gắng làm hài lòng mọi người khiến cơ thể phải chịu áp lực kéo dài.

Khi tình trạng căng thẳng diễn ra thường xuyên, hormone cortisol tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp, hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Những người có cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc thường biết thiết lập giới hạn phù hợp. Họ vẫn yêu thương gia đình nhưng không còn hy sinh toàn bộ thời gian, sức lực và cảm xúc chỉ để đáp ứng mong muốn của người khác.

Những người có cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc thường biết thiết lập giới hạn phù hợp. Ảnh minh họa

Muốn nghỉ hưu bình yên, đừng mãi sống trong những tiếc nuối

Không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu nhưng tâm trí vẫn bị níu kéo bởi những lựa chọn trong quá khứ.

Họ liên tục tự hỏi: "Giá như ngày ấy mình quyết định khác đi", "Giá như mình nắm bắt cơ hội đó" hay "Giá như mình không phạm sai lầm".

Một chương trình truyền hình tại Trung Quốc từng kể về câu chuyện của một người phụ nữ luôn giữ lại những bức thư cũ, nhật ký và kỷ vật từ nhiều năm trước.

Mỗi lần nhìn thấy chúng, bà lại chìm trong cảm giác tiếc nuối và mất ngủ triền miên.

Chỉ đến khi được chuyên gia tâm lý hỗ trợ, bà mới nhận ra điều khiến mình đau khổ không phải quá khứ, mà là việc liên tục sống trong quá khứ.

Sau khi nghỉ hưu, điều quan trọng không phải là quên đi những gì đã xảy ra mà là chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống. Mỗi quyết định đều được đưa ra dựa trên hoàn cảnh và nhận thức ở thời điểm đó.

Nhiều nghiên cứu về thần kinh học cũng cho thấy việc thường xuyên hồi tưởng những ký ức tiêu cực có thể làm gia tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

Ngược lại, những người duy trì suy nghĩ tích cực thường năng động hơn, giữ được các mối quan hệ xã hội tốt và có chất lượng cuộc sống cao hơn khi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, đừng tiếp tục phớt lờ những cảnh báo của cơ thể

Khi còn đi làm, nhiều người quen với việc chịu đựng những cơn đau đầu, mất ngủ hay mệt mỏi vì áp lực công việc. Không ít người chỉ uống thuốc giảm đau hoặc dùng cà phê để tiếp tục làm việc mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo của cơ thể.

Thói quen ấy nếu kéo dài đến khi nghỉ hưu có thể khiến nhiều bệnh lý mạn tính tiến triển âm thầm trước khi được phát hiện.

Trên thực tế, rất nhiều bệnh nguy hiểm đều khởi phát bằng những biểu hiện nhỏ như đau nhức kéo dài, nhịp tim bất thường, suy giảm giấc ngủ hoặc cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ và điều chỉnh lối sống, nguy cơ biến chứng sẽ giảm đáng kể.

Những người nghỉ hưu sống khỏe thường dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe cơ thể. Họ chú ý đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, duy trì vận động, ăn uống điều độ và không chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Nghỉ hưu hạnh phúc bắt đầu từ việc biết buông bỏ

Nhiều người cho rằng nghỉ hưu chỉ cần có đủ tiền là sẽ sống an nhàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chất lượng cuộc sống ở giai đoạn này còn phụ thuộc rất lớn vào cách mỗi người thay đổi tư duy và thói quen.

Khi không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, không để quá khứ chi phối hiện tại và biết lắng nghe cơ thể mình, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đây cũng là nền tảng giúp nhiều người tận hưởng tuổi già khỏe mạnh, bình yên và hạnh phúc bên gia đình trong những năm tháng sau này.

* Bài viết của tác giả Lena trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc.