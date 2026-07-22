Nhiều người cả đời không biết: 4 thói quen tưởng tốt ai ngờ lại là EQ thấp

Trong cuộc sống, người có EQ thấp thường bộc lộ qua cách nói chuyện, cách ứng xử và khả năng kiểm soát cảm xúc. Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến.

Người EQ thấp luôn thích "dạy đời" người khác

Có những người luôn cho rằng lựa chọn của mình là đúng nhất nên không ngừng khuyên bảo, thậm chí phán xét quyết định của người khác.

Thay vì lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt, họ áp đặt quan điểm cá nhân, khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề.

Những lời góp ý dù xuất phát từ ý tốt nhưng nếu thiếu sự tinh tế sẽ dễ biến thành sự giáo điều.

Người có EQ cao hiểu rằng mỗi người đều có hoàn cảnh, mục tiêu và giá trị sống riêng. Họ chỉ đưa ra lời khuyên khi được hỏi hoặc khi thực sự cần thiết.

Có những người luôn cho rằng lựa chọn của mình là đúng nhất nên không ngừng khuyên bảo, thậm chí phán xét quyết định của người khác. Ảnh minh họa

Người EQ thấp thích tranh cãi để giành phần thắng

Đối với nhiều người EQ thấp, mục tiêu của cuộc trò chuyện không phải là tìm giải pháp mà là chứng minh mình đúng.

Họ thường bắt bẻ từng chi tiết, thích phản bác ý kiến của người khác và luôn muốn giành chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận. Điều này không chỉ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng mà còn làm mất thiện cảm của đồng nghiệp, bạn bè.

Trong công việc, kiểu giao tiếp này còn có thể khiến một người đánh mất cơ hội thăng tiến vì bị đánh giá là thiếu tinh thần hợp tác.

Người EQ thấp không kiểm soát được cảm xúc

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của EQ thấp là dễ nổi nóng, phản ứng bốc đồng trước những tình huống không như ý.

Khi cảm xúc lấn át lý trí, con người rất dễ nói ra những lời làm tổn thương người khác hoặc đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Sau cơn nóng giận, hậu quả để lại thường khó có thể khắc phục.

Ngược lại, người có EQ cao không phải là người không biết tức giận, mà là người biết lựa chọn thời điểm và cách thể hiện cảm xúc phù hợp.

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của EQ thấp là dễ nổi nóng, phản ứng bốc đồng trước những tình huống không như ý. Ảnh minh họa

Người EQ thấp thường xuyên chạm vào điểm nhạy cảm của người khác

Có những người vô tư nhận xét ngoại hình, tuổi tác, thu nhập hay những điều người khác mặc cảm mà không nhận ra mình đang khiến đối phương tổn thương.

Một câu nói tưởng như bông đùa về cân nặng, nếp nhăn hay hoàn cảnh cá nhân có thể khiến người nghe khó chịu, mất tự tin hoặc cảm thấy bị xúc phạm.

Trong giao tiếp, sự tinh tế nằm ở việc biết điều gì nên nói và điều gì cần giữ lại. Tôn trọng cảm xúc của người khác luôn là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững.

Muốn nâng cao EQ, hãy bắt đầu từ 3 điều đơn giản

EQ không phải năng lực bẩm sinh mà có thể rèn luyện mỗi ngày.

Trước hết, hãy tập đặt mình vào vị trí của người khác trước khi nói hoặc hành động. Một chút đồng cảm sẽ giúp bạn tránh được những lời nói vô tình làm tổn thương người đối diện.

Bên cạnh đó, hãy biết tôn trọng ranh giới của mỗi người. Dù thân thiết đến đâu cũng không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống hay áp đặt lựa chọn của người khác.

Cuối cùng, hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Khi hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của đối phương, bạn sẽ biết cách ứng xử phù hợp, tạo nên những cuộc trò chuyện dễ chịu và xây dựng các mối quan hệ tích cực.

EQ có thể không quyết định bạn bắt đầu ở đâu, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến việc bạn đi được bao xa trong công việc và cuộc sống.

Biết kiểm soát cảm xúc, tôn trọng người khác và giao tiếp đúng mực chính là nền tảng để xây dựng uy tín, giữ gìn các mối quan hệ và mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

* Bài chia sẻ của một tác giả được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Càng nói càng mất lòng: 4 lỗi giao tiếp khiến người EQ thấp đi đâu cũng bị xa lánh GĐXH - EQ thấp không chỉ khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng mà còn là rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp.

Theo Toutiao