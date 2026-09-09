Sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: 3 việc người thông minh phải chuẩn bị từ sớm để tuổi già được an yên

Năm nay tôi 62 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, tôi từng háo hức nghĩ về những ngày không còn phải dậy sớm đi làm, không còn những cuộc họp hay những áp lực công việc. Tôi tưởng tượng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đi đây đó và dành thời gian cho gia đình.

Nhưng những tháng đầu sau nghỉ hưu lại không hoàn toàn giống như tôi nghĩ. Công việc từng chiếm phần lớn thời gian đột ngột biến mất, các con đều có gia đình riêng, còn những người đồng nghiệp trước đây cũng mỗi người một cuộc sống. Có những buổi sáng thức dậy, tôi không biết mình sẽ làm gì cho hết một ngày.

Chính khoảng thời gian ấy khiến tôi hiểu rằng nghỉ hưu không chỉ là thời điểm kết thúc công việc, mà còn là một bước chuyển rất lớn trong cuộc sống. Nếu chuẩn bị từ sớm, chúng ta sẽ bước vào tuổi già với tâm thế chủ động hơn thay vì đến lúc đó mới cuống cuồng tìm cách thích nghi.

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Nghỉ hưu an yên trước hết phải chuẩn bị một nền tảng tài chính đủ vững

Trước đây, tôi thường nghĩ chỉ cần có tiền tiết kiệm là được. Nhưng sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu điều quan trọng không chỉ là mình có bao nhiêu tiền mà còn là khoản tiền ấy có đủ để duy trì cuộc sống trong nhiều năm hay không.

Khi còn đi làm, mỗi tháng đều có thu nhập nên nhiều khoản chi tiêu dường như không đáng kể. Đến khi nghỉ hưu, thu nhập thay đổi, trong khi tiền ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và những khoản phát sinh vẫn cần được tính toán.

Vì thế, nếu còn vài năm nữa mới nghỉ hưu, tôi nghĩ mỗi người nên sớm nhìn lại khả năng tài chính của mình. Hãy biết mình đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mỗi tháng cần bao nhiêu cho những nhu cầu thiết yếu và đâu là những khoản có thể cắt giảm.

Quan trọng hơn, đừng chỉ nghĩ đến những năm đầu sau nghỉ hưu. Tuổi càng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể càng lớn, vì vậy một khoản dự phòng riêng sẽ giúp mình bớt cảm giác bất an khi có chuyện bất ngờ xảy ra.

Tôi cũng nhận ra rằng có một nền tài chính chủ động không có nghĩa là phải thật giàu. Chỉ cần biết mình có gì, cần gì và chi tiêu trong khả năng của mình, những năm tháng sau nghỉ hưu đã nhẹ đầu hơn rất nhiều.

Trước khi nghỉ hưu, hãy chuẩn bị một cuộc sống riêng cho mình

Đây là điều trước đây tôi gần như không nghĩ đến.

Suốt nhiều năm đi làm, cuộc sống của tôi xoay quanh công việc và gia đình. Buổi sáng đi làm, chiều về lo cơm nước, cuối tuần chăm con, gặp gỡ người thân. Vì quá bận rộn, tôi chưa bao giờ tự hỏi nếu một ngày không còn công việc, mình sẽ sống như thế nào.

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu một người cần có những sở thích và thói quen riêng để lấp đầy thời gian, thay vì chỉ chờ con cái gọi hoặc chờ người khác rủ đi đâu đó.

Tôi bắt đầu tập thể dục, đọc sách, gặp vài người bạn cũ và thỉnh thoảng đi du lịch ngắn ngày. Những việc rất nhỏ ấy lại giúp tôi có lý do để thức dậy mỗi sáng với tâm trạng vui vẻ hơn.

Nếu còn đang đi làm, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Tìm một môn thể thao phù hợp, duy trì một sở thích, học thêm điều mình thích hoặc đơn giản là xây dựng một nhóm bạn có thể cùng trò chuyện, gặp gỡ.

Bởi khi nghỉ hưu, thứ đáng sợ không hẳn là có nhiều thời gian, mà là có quá nhiều thời gian nhưng không biết mình muốn làm gì.

Ảnh minh họa.

Đừng để các mối quan hệ của mình biến mất

Khi còn đi làm, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ. Đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, những người thường xuyên gặp gỡ trong công việc... Nhưng sau khi nghỉ hưu, nhịp sống thay đổi, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần.

Tôi từng nghĩ chỉ cần gia đình và con cái là đủ. Nhưng rồi tôi nhận ra con cái dù thương cha mẹ đến đâu cũng có cuộc sống riêng. Chúng có công việc, gia đình và những mối bận tâm riêng, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cha mẹ.

Vì thế, tuổi già vẫn cần những người bạn của riêng mình. Không cần quá nhiều, chỉ cần vài người có thể cùng nhau uống một tách cà phê, đi bộ, trò chuyện hoặc hỏi thăm nhau khi có chuyện.

Tôi cũng học cách trân trọng những mối quan hệ chất lượng thay vì cố duy trì tất cả. Có những người dù quen biết nhiều năm nhưng mỗi lần gặp chỉ khiến mình mệt mỏi; cũng có những người lâu lâu mới gặp nhưng luôn khiến mình cảm thấy được sẻ chia.

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu một cuộc sống an yên không chỉ cần tiền bạc mà còn cần những người để mình có thể trò chuyện và chia sẻ những niềm vui rất nhỏ mỗi ngày.

Chuẩn bị sớm chính là cách để tuổi già chủ động hơn

Nhìn lại vài năm sau nghỉ hưu, tôi thấy mình may mắn vì đã có thời gian để điều chỉnh và làm quen với cuộc sống mới. Nhưng nếu được quay lại những năm còn đi làm, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị sớm hơn.

Tôi sẽ quan tâm đến tài chính nhiều hơn, dành thời gian xây dựng những sở thích riêng và chủ động giữ lại những mối quan hệ tốt đẹp. Bởi nghỉ hưu không phải là lúc cuộc sống bắt đầu chậm lại, mà là một giai đoạn mới đòi hỏi mỗi người phải biết mình muốn sống như thế nào.

Tuổi già muốn an yên không nhất thiết phải có thật nhiều tiền hay lúc nào cũng có con cháu bên cạnh. Điều quan trọng hơn là khi bước vào những năm tháng ấy, mình vẫn có khả năng tự lo cho cuộc sống, có việc để làm, có người để trò chuyện và có đủ sự chủ động để lựa chọn cách sống mình mong muốn.

Chuẩn bị càng sớm, đến khi nghỉ hưu càng bớt hoang mang. Và có lẽ đó cũng là món quà thiết thực nhất chúng ta có thể dành cho chính mình ở tuổi già.

M. Hải