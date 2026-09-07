Sau nghỉ hưu mới hiểu: Tuổi già muốn an nhàn hạnh phúc, có 4 thứ càng sớm buông bỏ càng tốt

Năm nay tôi 62 tuổi. Các con đều đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, còn vợ chồng tôi cũng không còn tất bật với công việc như trước. Những tưởng cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ hoàn toàn thảnh thơi, nhưng những ngày đầu tôi vẫn quen với việc lo nghĩ đủ thứ, từ chuyện của con cái, lời người khác đến những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Chỉ đến khi có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tôi mới nhận ra có những chuyện trước đây mình cứ giữ trong lòng vì nghĩ đó là trách nhiệm, tình cảm hay thói quen. Thực ra, càng lớn tuổi càng cần biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông để cuộc sống sau nghỉ hưu thực sự trở nên nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa.

Sau nghỉ hưu, hãy buông bớt kỳ vọng vào con cái

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ con cái lớn lên, lập gia đình rồi vẫn sẽ luôn quây quần bên cha mẹ. Tôi mong các con thường xuyên gọi điện, cuối tuần về ăn cơm và mỗi khi có chuyện lớn nhỏ đều hỏi ý kiến bố mẹ.

Nhưng rồi các con có gia đình riêng, có công việc riêng và những mối quan tâm riêng. Có những ngày chúng bận đến mức vài hôm mới gọi điện, trước đây tôi từng chạnh lòng nhưng sau nghỉ hưu, tôi dần hiểu đó là cuộc sống bình thường.

Tôi vẫn thương con và mong các con quan tâm đến mình, nhưng không còn đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Khi cha mẹ bớt mong con phải sống theo ý mình, cả hai phía đều cảm thấy thoải mái hơn.

Sau nghỉ hưu, đừng mang chuyện hơn thua, so sánh vào cuộc sống

Có một thời gian tôi rất để ý đến cuộc sống của những người xung quanh. Thấy nhà người ta sửa sang đẹp đẽ, tôi lại nghĩ đến căn nhà của mình; thấy con người khác thành đạt, tôi lại tự hỏi tại sao con mình chưa được như vậy.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy những cuộc so sánh ấy chẳng mang lại điều gì ngoài sự mệt mỏi. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, mỗi người có một lựa chọn và không ai biết hết những điều phía sau cuộc sống của người khác.

Bây giờ, tôi ít quan tâm hơn đến việc mình có hơn ai hay không. Con cái sống tử tế, vợ chồng khỏe mạnh, trong nhà yên ấm, bản thân mỗi ngày có việc để làm và người để trò chuyện, với tôi như vậy đã là đủ.

Sau nghỉ hưu, hãy buông những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi

Trước đây, tôi nghĩ đã là bạn bè, họ hàng hay quen biết lâu năm thì nhất định phải giữ mối quan hệ ấy. Dù đôi khi gặp nhau chỉ để nghe than phiền, nói chuyện thị phi hoặc mang những điều tiêu cực về nhà, tôi vẫn cố gắng duy trì.

Sau nghỉ hưu, tôi bắt đầu biết lựa chọn hơn. Tôi dành thời gian cho những người khiến mình cảm thấy vui vẻ, được lắng nghe và có thể thoải mái là chính mình.

Tôi nhận ra thời gian ở tuổi này rất quý. Thay vì cố làm hài lòng tất cả mọi người, mình có thể dành những giờ phút ấy để đọc sách, đi bộ, gặp một người bạn thân hoặc đơn giản là ngồi uống một tách trà trong yên tĩnh.

Không phải mối quan hệ nào cũng cần cắt bỏ, nhưng những mối quan hệ khiến mình liên tục mệt mỏi thì không nhất thiết phải níu giữ bằng mọi giá.

Ảnh minh họa.

Sau nghỉ hưu, đừng quá tiết kiệm mà quên sống cho chính mình

Cả đời tôi từng có thói quen tiết kiệm. Có món đồ mình thích nhưng nghĩ vẫn còn dùng được thì thôi không mua, muốn đi đâu đó vài ngày lại cân nhắc vì thấy tốn tiền.

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu tiết kiệm là cần thiết nhưng nếu quá dè sẻn với chính mình thì đôi khi cũng khiến tuổi già trở nên đơn điệu.

Khi sức khỏe còn tốt, tôi bắt đầu cho phép mình chi tiền cho những điều thực sự cần thiết và mang lại niềm vui. Một chuyến đi ngắn, một bữa ăn ngon, vài cuốn sách hay hay một hoạt động mình yêu thích đều khiến cuộc sống có thêm màu sắc.

Sau nghỉ hưu, biết buông đúng lúc để tuổi già nhẹ đầu

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu tuổi già nhẹ đầu không phải vì cuộc sống không còn những vấn đề phải lo, mà vì mình biết điều gì thực sự đáng để bận tâm.

Bớt kỳ vọng vào con cái, không hơn thua với người khác, biết rời xa những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi và không quên sống cho bản thân, tôi thấy những ngày tháng sau nghỉ hưu bình yên hơn rất nhiều.

Đến một độ tuổi nhất định, có lẽ điều đáng quý nhất không phải là có thật nhiều thứ trong tay, mà là có thể bình thản trước những điều không còn thuộc về mình. Biết buông đúng lúc cũng là một cách để tuổi già được sống nhẹ nhàng, an nhàn và hạnh phúc hơn.

Hải Nam