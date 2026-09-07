Cả lớp rủ nhau họp lớp 30 năm, riêng tôi không được báo: Một tin nhắn khiến tôi rời nhóm

Câu chuyện họp lớp dưới đây là chia sẻ của tác giả Vương Đại Khâm, đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).

30 năm sau ngày ra trường, tôi vẫn mong một lần họp lớp

30 năm là khoảng thời gian đủ dài để những cô cậu học trò năm nào trở thành những người trưởng thành với gia đình, công việc và những cuộc đời riêng.

Mỗi người đi một hướng, có người ở lại quê nhà, có người lập nghiệp nơi xa. Dù vậy, trong ký ức của tôi, những năm tháng cấp ba vẫn luôn là một phần rất đẹp. Tôi từng nghĩ sau từng ấy năm, nếu cả lớp có dịp họp lớp, chắc hẳn mọi người sẽ vui mừng khi được gặp lại nhau.

Vì thế, khi nghe bạn bè nhắc đến chuyện tổ chức một buổi gặp mặt sau 30 năm ra trường, tôi đã rất mong chờ nhưng cuối cùng, tôi lại không nhận được bất kỳ lời mời nào.

Sau chuyện này, tôi nhận ra một điều, tình bạn không chỉ được tạo nên bởi những năm tháng từng học chung, mà còn được duy trì bằng sự bao dung và tôn trọng ở hiện tại. Ảnh minh họa

Tôi biết buổi họp lớp qua một bức ảnh

Tôi tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh được lớp trưởng cũ đăng trên Weibo. Trong ảnh là những gương mặt quen thuộc từng ngồi cùng lớp với tôi suốt ba năm, ai cũng cười rất vui vẻ. Nhìn khung cảnh ấy, tôi mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Họp lớp! Vậy mà tôi hoàn toàn không biết.

Điều khiến tôi khó hiểu hơn là tôi vẫn còn trong nhóm WeChat của lớp. Nhóm vẫn thường xuyên trò chuyện, chia sẻ thông tin và thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Tôi thử lục lại lịch sử tin nhắn nhưng không hề thấy thông báo nào về buổi gặp mặt.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mọi người vô tình bỏ sót mình. Tôi nhắn tin cho một người bạn cũ khá thân để hỏi chuyện. Cậu ấy không trả lời ngay mà liên tục nói vòng vo. Sau một hồi, cuối cùng cậu ấy cũng nói ra sự thật.

"Thật ra, nhiều người trong lớp không muốn cậu đến. Họ vẫn nhớ chuyện ngày trước cậu thường mách chuyện với thầy cô. Một số người còn cho rằng cậu quá khác biệt, không hợp để chơi cùng."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy mà không biết phải trả lời thế nào.

Những chuyện xảy ra 30 năm trước vẫn chưa được bỏ qua

Tôi từng nghĩ những chuyện xảy ra thời học sinh rồi sẽ chìm vào quên lãng. Có lẽ ngày ấy tôi thực sự là một người khá khác biệt. Tôi ít nói, chăm học và có phần cứng nhắc. Tôi không giỏi hòa đồng, cũng không phải kiểu người dễ dàng làm thân với tất cả mọi người.

Có những chuyện tôi đã quên từ lâu nhưng hóa ra người khác vẫn nhớ. Có thể trong mắt một số bạn học cũ, tôi từng là người đáng ghét. Có thể những hành động mà tôi cho rằng rất bình thường ngày ấy lại khiến họ khó chịu.

Nhưng điều khiến tôi buồn không phải chuyện mình không được tham gia buổi họp lớp. Điều khiến tôi hụt hẫng là sau 30 năm, những định kiến từ thời niên thiếu vẫn còn nguyên trong lòng một số người.

Tôi từng nghĩ thời gian đủ dài sẽ khiến mọi người trưởng thành hơn, biết nhìn nhận quá khứ nhẹ nhàng hơn. Nhưng hóa ra, thời gian có thể làm thay đổi diện mạo, công việc, gia đình và cuộc sống của một con người, nhưng không phải lúc nào cũng xóa được những định kiến đã tồn tại từ lâu.

Tôi chủ động rời nhóm lớp sau khi biết sự thật

Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi không trách móc bất kỳ ai. Tôi cũng không hỏi tại sao mình lại bị loại khỏi buổi họp lớp, càng không muốn cố gắng tìm một lý do để được tham gia.

Tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi nhóm lớp, không lời giải thích, không một câu than phiền. Có lẽ ở tuổi này, tôi đã hiểu rằng không phải cuộc gặp nào cũng cần có mặt, không phải mối quan hệ nào cũng nhất định phải níu giữ.

Nếu một nhóm bạn không còn muốn mình xuất hiện, việc cố gắng chen vào chỉ khiến bản thân thêm khó xử.

Rời đi không có nghĩa là tôi phủ nhận những năm tháng học trò. Tôi vẫn trân trọng những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, chỉ là tôi không còn muốn dùng những ký ức ấy để ép mình phải duy trì một mối quan hệ đã thay đổi theo thời gian.

Sau cùng, điều quan trọng không phải là được mời họp lớp

Họp lớp không xấu. Nhưng cách tổ chức, cách ứng xử và cả cách con người nhìn nhận nhau trong những buổi gặp gỡ đó đã khiến nó trở nên gượng ép. Thay vì là một dịp kết nối, nó dần trở thành một phép thử, một cuộc đo đếm và một chiếc gương phản chiếu cuộc đời mà không phải ai cũng muốn nhìn vào. Người ta ghét họp lớp không phải vì ghét bạn cũ, mà vì sợ những kỳ vọng, phán xét và sự thiếu chân thành mà những buổi gặp gỡ ấy vô tình mang lại, theo Thanh niên Việt.

Sau chuyện này, tôi nhận ra một điều, tình bạn không chỉ được tạo nên bởi những năm tháng từng học chung, mà còn được duy trì bằng sự bao dung và tôn trọng ở hiện tại.

Một buổi họp lớp có thể giúp những người bạn cũ tìm lại ký ức, nhưng không thể tự động xóa bỏ những tổn thương hay định kiến đã tồn tại suốt nhiều năm.

Và đôi khi, việc không được mời lại giúp chúng ta nhìn rõ hơn vị trí của mình trong một mối quan hệ. Tôi không còn buồn vì bỏ lỡ buổi họp mặt ấy. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng vì cuối cùng mình đã biết sự thật.

Tuổi trẻ có thể cần rất nhiều bạn bè, nhưng càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu rằng điều đáng quý không phải là có thật nhiều người bên cạnh, mà là có những người thật lòng trân trọng sự hiện diện của mình.

Ký ức đẹp nhất về thời học sinh không nhất thiết phải được giữ bằng những buổi họp lớp. Đôi khi, chỉ cần chúng ta vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về những năm tháng ấy, vậy là đủ.

Họp lớp sau 35 năm, tôi chợt nhận ra 5 sự thật cay đắng về tuổi 50 mà ai rồi cũng phải đối mặt GĐXH - Một buổi họp lớp tưởng chỉ để ôn chuyện cũ lại vô tình trở thành tấm gương phản chiếu cuộc sống của những người đã bước qua cuộc nửa đời.



