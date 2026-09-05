Sau khi nghỉ hưu tôi mới thấm: Tuổi già muốn hạnh phúc an yên cần 3 khoản đầu tư thông minh

Năm nay tôi 62 tuổi, chồng tôi 70, chúng tôi có ba người con, gồm 2 gái và 1 trai, đều đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Những tưởng khi con cái đã yên bề gia thất, vợ chồng tôi có thể thảnh thơi tận hưởng tuổi già, nhưng từ sau khi nghỉ hưu, chồng tôi lại trải qua không ít biến cố về sức khỏe.

Nhìn chồng từ một người khỏe mạnh dần phải chú ý hơn đến sức khỏe mỗi ngày, tôi càng thấm thía rằng về già, điều quan trọng nhất là vợ chồng còn đủ sức khỏe để tự chăm sóc cho nhau, không phải phụ thuộc hay làm phiền con cái.

Sau những gì đã trải qua, tôi hiểu tuổi già không chỉ cần một khoản tiết kiệm đủ lớn, mà còn cần biết dùng tiền đúng chỗ, đầu tư cho những điều giúp mình sống khỏe, sống thoải mái và giữ được sự chủ động.

Sau nghỉ hưu, chú trọng đầu tư cho sức khỏe

Ngày còn trẻ, tôi thường tiếc tiền cho những lần khám sức khỏe, nghĩ rằng cơ thể chưa có vấn đề gì thì chưa cần quan tâm nhiều. Đến khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu sức khỏe mới là thứ quyết định mình có thể tận hưởng những năm tháng phía trước như thế nào.

Tôi bắt đầu dành tiền cho việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, ăn uống tốt hơn và tham gia những hoạt động phù hợp với tuổi của mình. Những khoản chi ấy trước đây tôi từng nghĩ là tốn kém, giờ lại thấy hoàn toàn xứng đáng.

Có tiền nhưng sức khỏe không còn, muốn đi đâu cũng khó, muốn làm gì cũng phải nhờ người khác thì khoản tiết kiệm lớn đến đâu cũng không thể mua lại sự chủ động.

Đầu tư cho nơi ở là rất thiết thực

Sau nghỉ hưu, tôi càng nhận ra ngôi nhà mình sống mỗi ngày ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Một căn nhà quá nhiều đồ đạc, trơn trượt, thiếu ánh sáng hay bất tiện trong sinh hoạt có thể trở thành gánh nặng khi tuổi cao.

Vì vậy, tôi bắt đầu sửa lại những chỗ bất tiện trong nhà, bỏ bớt đồ không cần thiết, sắp xếp không gian gọn gàng và ưu tiên sự an toàn.

Tôi không còn nghĩ nhà đẹp phải thật sang hay thật rộng. Với tuổi già, một nơi ở thuận tiện, an toàn, yên tĩnh và phù hợp với sức khỏe mới là điều đáng để đầu tư.

Nếu nghỉ hưu nên đầu tư cho đời sống tinh thần

Có một khoản đầu tư mà trước đây tôi gần như không nghĩ tới: đầu tư cho niềm vui của chính mình.

Ngày còn đi làm, tôi dành phần lớn thời gian cho công việc và gia đình. Nghỉ hưu rồi mới có thời gian nhìn lại, tôi nhận ra nếu chỉ ở nhà, ăn uống và chờ con cháu đến thăm thì cuộc sống rất dễ trở nên buồn tẻ.

Tôi bắt đầu dành tiền cho những chuyến đi ngắn, gặp bạn bè, mua vài cuốn sách mình thích, học thêm một điều mới hoặc đơn giản là thỉnh thoảng đi uống cà phê với những người mình quý.

Tôi hiểu rằng tiết kiệm vẫn rất cần thiết, nhất là khi tuổi già có thể phát sinh những khoản chi bất ngờ. Nhưng tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ và luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi chi tiền cho bản thân.

Sau nghỉ hưu, tôi mới thấm rằng tiền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp mình sống tốt hơn. Biết tiết kiệm cho tương lai, nhưng cũng biết đầu tư cho sức khỏe, nơi ở và đời sống tinh thần hôm nay, đó mới là cách chuẩn bị cho một tuổi già hạnh phúc và an yên.

Ngọc Vũ