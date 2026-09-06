Về hưu mới hiểu: Muốn tuổi già bình yên, có 3 điều càng ít nói càng tốt

Bên cạnh những bài học đắt giá mà chúng ta phải bỏ tiền bạc và công sức mới thu về được kiến thức. Cũng có không ít những thứ chúng ta phải đánh đổi bằng thời gian mới chiêm nghiệm và rút ra được những bài học đắt giá, theo Phụ nữ mới. Minh chứng cho điều này phải nhắc tới lời nghiệm sâu sắc của cụ bà 70 tuổi ở Trung Quốc, về những điều tuyệt đối không nên làm sau khi về hưu để có một cuộc sống an nhàn:

Tôi về hưu năm 55 tuổi với mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng, tương đương gần 17 triệu đồng. Với khoản tiền này, tôi có thể tự lo cho cuộc sống mà không cần dựa dẫm vào con cái.

Sau khi về hưu, vì muốn những năm tháng còn lại được thảnh thơi, tôi quyết định chuyển về quê an dưỡng. Những ngày đầu khá yên bình, nhưng rồi hết chuyện này đến chuyện khác tìm đến khiến tôi mệt mỏi.

Ban đầu, tôi luôn cho rằng mình không may, gặp phải những người không tốt. Nhưng sau 10 năm chiêm nghiệm, tôi mới hiểu rằng phần lớn những rắc rối ấy đều bắt nguồn từ chính mình.

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra người về hưu muốn sống an nhàn, tránh thị phi nên đặc biệt lưu ý 3 việc dưới đây.

Sau khi về hưu, tôi càng chú ý giữ kín chuyện gia đình. Ai hỏi về con, tôi chỉ trả lời vừa đủ, không còn kể chi tiết về công việc hay thu nhập của con nữa. Ảnh minh họa

1. Về hưu rồi, đừng khoe con cái giàu có, thành đạt

Vợ chồng tôi chỉ có một người con trai. Hiện con đang làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khoảng 25.000 NDT/tháng, tương đương khoảng 85 triệu đồng.

Tôi luôn tự hào vì con vừa giỏi giang vừa hiếu thảo. Mỗi lần gặp bạn bè, họ hàng, tôi thường kể về công việc, thu nhập và thành tích của con. Nghe tôi kể, mọi người đều ngưỡng mộ, còn tôi thì càng thêm tự hào.

Nhưng sau khi về hưu, tôi mới nhận ra việc thường xuyên chia sẻ chuyện con cái thành đạt có thể mang đến những phiền phức không đáng có.

Biết con tôi có công việc tốt ở thành phố lớn, nhiều người bắt đầu tìm đến nhờ vả. Người muốn xin việc cho con, người muốn nhờ giới thiệu, người lại mong con tôi giúp đỡ trong công việc.

Ban đầu, con tôi cố gắng giúp được một vài trường hợp. Nhưng càng về sau, số người nhờ vả càng nhiều. Có người thậm chí tìm đến tận nơi con tôi làm việc khiến công việc và cuộc sống của con bị ảnh hưởng.

Tôi cũng dần mất đi một số mối quan hệ vì có người cho rằng tôi thiên vị, chỉ giúp người này mà không giúp người kia. Sau chuyện đó, tôi hiểu rằng thành công của con cái là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng không nhất thiết phải trở thành câu chuyện để kể với tất cả mọi người.

Sau khi về hưu, tôi càng chú ý giữ kín chuyện gia đình. Ai hỏi về con, tôi chỉ trả lời vừa đủ, không còn kể chi tiết về công việc hay thu nhập của con nữa.

2. Về hưu có lương cao cũng đừng tùy tiện tiết lộ

Trước khi về hưu, tôi từng là giáo viên. Sau nhiều năm làm việc, tôi có mức lương hưu khoảng 5.000 NDT/tháng.

Khi mới về quê, mỗi khi hàng xóm hỏi về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, tôi đều thật thà nói rõ mình nhận được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Ban đầu, tôi nghĩ chẳng có gì phải giấu, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá đơn giản.

Một số người bắt đầu sang vay tiền. Ban đầu chỉ vài trăm, vài triệu đồng. Vì nghĩ mọi người đều khó khăn nên tôi thường cố gắng giúp trong khả năng của mình.

Nhưng những khoản vay nhỏ cứ tích lại thành số tiền lớn. Đến lúc cần lấy lại tiền, người vay lại tìm đủ lý do trì hoãn. Thậm chí có người còn cho rằng tôi có lương hưu cao nên vài đồng bạc lẻ không đáng để đòi.

Tôi từ người cho vay tiền lại vô tình mang tiếng keo kiệt. Không chỉ vậy, việc nhiều người biết tôi có tiền còn khiến tôi trở thành đối tượng của những lời chào mời, dụ dỗ mua hàng. Có lần tôi tin lời quảng cáo, bỏ ra hàng chục triệu đồng mua một chiếc ghế massage nhưng sản phẩm nhanh chóng hỏng hóc.

Sau những chuyện ấy, tôi rút ra bài học: sau khi về hưu, tiền bạc càng nên được giữ kín. Không phải ai biết bạn có tiền cũng có ý đồ xấu, nhưng hạn chế chia sẻ thông tin tài chính vẫn là cách đơn giản để giảm bớt những phiền phức không đáng có.

3. Về hưu rồi càng không nên đem chuyện gia đình ra kể lể

Đây có lẽ là bài học khiến tôi tiếc nuối nhất trong những năm tháng về hưu. Khi con dâu sinh cháu thứ hai, vì con trai phải đi công tác xa nên tôi lên thành phố ở cùng để chăm sóc con dâu và các cháu.

Do khác biệt về lối sống và cách sinh hoạt, mẹ chồng nàng dâu đôi lúc xảy ra bất đồng. Có lần trong lúc nóng giận, tôi đem những chuyện không vui kể với vài người hàng xóm.

Tôi chỉ nghĩ đó là những lời than thở nhất thời, nói xong rồi thôi, nhưng tôi đã nhầm. Những câu chuyện ấy nhanh chóng bị thêm bớt, thêu dệt rồi lan truyền trong khu phố. Gia đình tôi từ đó trở thành đề tài bàn tán.

Người bênh tôi thì trách con dâu không biết điều. Người đứng về phía con dâu lại cho rằng tôi là bà mẹ chồng khó tính. Điều đáng tiếc hơn cả là vì sĩ diện, tôi không chịu nhận sai. Mối quan hệ giữa tôi và con dâu vì thế ngày càng căng thẳng.

Sau này, khi đã về hưu và có nhiều thời gian nhìn lại, tôi mới thấy mình đã tự đẩy gia đình vào thị phi. Chuyện trong nhà dù tốt hay xấu cũng không nên tùy tiện kể ra bên ngoài. Một khi lời nói đã lọt vào tai người khác, mình rất khó kiểm soát nó sẽ được truyền đi như thế nào.

Về hưu muốn an nhàn, hãy học cách giữ miệng

Ba bài học trên đã khiến tôi phải đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian và cả những mối quan hệ tình cảm.

Sau khi về hưu, tôi mới hiểu rằng sống an nhàn không chỉ phụ thuộc vào việc mình có bao nhiêu tiền hay con cái thành đạt đến đâu. Quan trọng hơn là biết điều gì nên nói, điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Về hưu không có nghĩa là phải sống khép kín, nhưng càng ở tuổi này, chúng ta càng nên hạn chế những chuyện có thể kéo mình vào thị phi.

Không cần khoe con thành đạt để nhận lời khen. Không cần nói cho người khác biết mình có bao nhiêu tiền. Cũng không cần đem chuyện trong nhà ra ngoài để tìm người phân xử.

Trong khi chia sẻ niềm vui với bạn bè thân thiết là bình thường, việc lộ thông tin về lương hưu, tiết kiệm có thể vô tình tạo ra sự chú ý không mong muốn. Sự kín đáo, khiêm tốn không chỉ giúp bảo vệ tài chính mà còn giữ được mối quan hệ hài hòa trong cộng đồng, theo Đời sống & pháp luật.

Tuổi về hưu càng đơn giản càng nhẹ lòng. Biết giữ kín những điều cần giữ, bớt can thiệp vào chuyện của người khác và không tự đưa mình vào những cuộc tranh luận không đáng có, chúng ta sẽ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên mà mình đã vất vả cả đời để có được.