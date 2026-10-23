Sau tuổi 70, chuyện 'yêu' thay đổi thế nào?

Sau tuổi 70, tình cảm vợ chồng sau nhiều năm gắn bó thường lắng đọng thành sự thấu hiểu và gắn bó sâu sắc. Dù mái đầu đã bạc và sức khỏe không còn như trước, nhu cầu được yêu thương, được sẻ chia hơi ấm và được bạn đời đồng hành vẫn hiện diện.

Tuy vậy, trong sinh hoạt vợ chồng, không ít người lại chọn cách im lặng và dần thu mình lại. Nhu cầu gần gũi vẫn còn đó nhưng những rào cản vô hình đã khiến họ ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện thân mật.

1. Những thay đổi tự nhiên của cơ thể sau tuổi 70

Theo TS. Barbara Messinger-Rapport, Giám đốc Trung tâm Y học Lão khoa Cleveland (Hoa Kỳ), ham muốn tình dục ở cả nam và nữ chỉ giảm ở mức tối thiểu nếu xét theo tuổi tác. Nhưng khi già đi, có những điều có thể cản trở tình dục - từ niềm tin xã hội đến các yếu tố khác như bệnh tật, lòng tự trọng thấp, căng thẳng hoặc thay đổi tình trạng hôn nhân.

Rào cản lớn nhất đối với các cặp đôi lớn tuổi thường bắt nguồn từ những thay đổi sinh lý tự nhiên theo thời gian:

Sự thay đổi nội tiết tố: Ở phụ nữ sau mãn kinh nhiều năm, lượng hormone giảm sút dẫn đến tình trạng khô rát và đau đớn khi gần gũi, khiến việc thân mật không còn thoải mái. Ở nam giới, sự suy giảm nội tiết tố cùng các vấn đề tuần hoàn máu khiến việc duy trì khả năng cương dương trở nên khó khăn, dễ gây ra cảm giác tự ti.

Ở phụ nữ sau mãn kinh nhiều năm, lượng hormone giảm sút dẫn đến tình trạng khô rát và đau đớn khi gần gũi, khiến việc thân mật không còn thoải mái. Ở nam giới, sự suy giảm nội tiết tố cùng các vấn đề tuần hoàn máu khiến việc duy trì khả năng cương dương trở nên khó khăn, dễ gây ra cảm giác tự ti. Ảnh hưởng của bệnh mạn tính: Những vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi như thoái hóa khớp, đau lưng, bệnh tim mạch hoặc huyết áp thường ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày, khiến nhiều người ngần ngại và không còn hứng thú.

Những vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi như thoái hóa khớp, đau lưng, bệnh tim mạch hoặc huyết áp thường ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày, khiến nhiều người ngần ngại và không còn hứng thú. Tác dụng phụ từ thuốc điều trị: Việc sử dụng thường xuyên các loại thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm hay thuốc trị đái tháo đường có thể gián tiếp làm suy giảm ham muốn và ảnh hưởng đến cảm xúc tự nhiên của cả hai bên.

2. Ảnh hưởng từ tâm lý lo âu và định kiến xã hội

Sự gắn kết tình cảm ở tuổi già là nhu cầu tự nhiên nhưng những thay đổi về thể chất và tâm lý thường khiến nhiều cặp đôi sau tuổi 70 ngại ngùng về 'chuyện yêu'. Ảnh minh họa AI.

Bên cạnh thể chất, những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cũng là nguyên nhân khiến chuyện ấy bị gác lại:

Cảm giác tự ti về diện mạo: Cả nam lẫn nữ ở tuổi này đôi khi cảm thấy không còn tự tin trước người bạn đời, e ngại ánh nhìn của đối phương nên dần tạo khoảng cách.

Cả nam lẫn nữ ở tuổi này đôi khi cảm thấy không còn tự tin trước người bạn đời, e ngại ánh nhìn của đối phương nên dần tạo khoảng cách. Định kiến xã hội: Không ít người vẫn quan niệm tuổi già thì nên gác lại chuyện chăn gối vì nghĩ rằng điều đó không còn phù hợp. Nếp nghĩ này vô tình tạo ra tâm lý e ngại, khiến một nhu cầu tự nhiên của cơ thể trở thành điều phải né tránh hoặc kìm nén.

Không ít người vẫn quan niệm tuổi già thì nên gác lại chuyện chăn gối vì nghĩ rằng điều đó không còn phù hợp. Nếp nghĩ này vô tình tạo ra tâm lý e ngại, khiến một nhu cầu tự nhiên của cơ thể trở thành điều phải né tránh hoặc kìm nén. Thiếu sự sẻ chia giữa hai người: Tâm lý ngượng ngùng khiến nhiều người ngần ngại chia sẻ những trở ngại thầm kín với bạn đời. Sự thiếu vắng đối thoại vô tình tạo nên khoảng cách âm thầm giữa hai vợ chồng.

3. Cặp đôi ngoài 70 tuổi nên tìm lại sự ấm áp theo cách phù hợp

Bất chấp những rào cản về mặt thể chất, nam và nữ giới lớn tuổi đều có thể duy trì hoạt động tình dục sau tuổi 70. Theo một khảo sát năm 2020 của Dự án Quốc gia về Đời sống xã hội, Sức khỏe và Lão hóa (Hoa Kỳ), khoảng 75% người từ 57 - 64 tuổi cho biết họ vẫn hoạt động tình dục.

Tỷ lệ người hoạt động tình dục có xu hướng giảm dần theo tuổi tác. Trong số những người từ 65 - 74 tuổi, hơn 50% cho biết họ vẫn còn hoạt động tình dục. Trong khi đó, chỉ có 25% người trưởng thành từ 75 - 85 tuổi cho biết họ vẫn duy trì hoạt động này.

Thực tế, sự thân mật ở tuổi ngoài 70 không nhất thiết phải giống như thời còn trẻ. Khi hiểu được cơ thể và tâm tư của nhau, các cặp đôi có thể tìm thấy sự thoải mái qua những cử chỉ nhẹ nhàng, chủ động trao đổi và thấu hiểu.

Tình cảm vợ chồng ở giai đoạn này không chỉ gói gọn trong sinh hoạt tình dục. Một cái nắm tay khi đi dạo, một cái ôm trước khi ngủ, sự chăm sóc ân cần khi trở trời hay đơn giản là cùng ngồi trò chuyện bên tách trà cũng đủ mang lại cảm giác bình yên và gắn kết.