Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Giờ sinh tốt của con giáp Tý: Giờ Hợi (21h – 23h) mang lại cuộc sống an yên

Người tuổi Tý thuộc hành Thủy, hợp với khoảng thời gian đêm khuya. Nếu sinh vào khung giờ 21h – 23h, họ thường có tính cách lạc quan, dễ gặp may mắn trong công việc.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sinh giờ này khá suôn sẻ, tài chính ổn định, gia đình hòa thuận.

Ngược lại, nếu sinh vào các giờ khác, cuộc sống có thể phải trải qua nhiều thử thách hơn, thậm chí dễ xa quê lập nghiệp.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sinh giờ Hợi khá suôn sẻ, tài chính ổn định, gia đình hòa thuận. Ảnh minh họa



Giờ sinh tốt của con giáp Sửu: Giờ Tỵ (9h – 11h) hoặc giờ Dậu (17h – 19h)

Tuổi Sửu thuộc hành Thổ, nếu sinh vào giờ Tỵ hoặc giờ Dậu sẽ tạo thành thế tam hợp thuận lợi.

Những người này thường được trưởng bối yêu thương từ nhỏ, lớn lên dễ gặt hái thành công.

Không chỉ sự nghiệp vững vàng, họ còn có đường tình duyên thuận lợi, gia đình ổn định, tuổi già hưởng phúc bên con cháu.

Giờ sinh tốt của con giáp Dần: Giờ Thìn (7h – 9h) dễ có địa vị xã hội

Sinh vào giờ Thìn, người tuổi Dần được ví như "núi cao đón gió", mang ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ.

Đây là giờ sinh giúp tuổi Dần phát huy trí tuệ, khả năng lãnh đạo và giao tiếp. Nhờ đó, họ dễ đạt thành công sớm, con đường công danh rộng mở.

Giờ sinh tốt của con giáp Mão: Giờ Mùi (13h – 15h) nhiều quý nhân trợ giúp

Giờ Mùi được xem là thời điểm mang lại nhiều phúc khí cho tuổi Mão. Người sinh vào khung giờ này thường gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống ít trắc trở.

Dù có khó khăn, họ cũng nhanh chóng vượt qua. Đường tình duyên của tuổi Mão sinh giờ này cũng khá thuận lợi, gia đình ấm êm.

Giờ Mùi được xem là thời điểm mang lại nhiều phúc khí cho tuổi Mão. Ảnh minh họa

Giờ sinh tốt của con giáp Thìn: Giờ Tý (23h – 1h) vận thế vượng phát

Người tuổi Thìn sinh vào giờ Tý hình thành cách cục tốt, tượng trưng cho "Thìn quy đại hải".

Đây là dấu hiệu của vận may lớn, cuộc đời dễ gặp cơ hội phát triển, tài lộc dồi dào và danh tiếng vững vàng.

Giờ sinh tốt của con giáp Tỵ: Giờ Thìn (7h – 9h) nâng cao mệnh cục

Sinh vào giờ Thìn, tuổi Tỵ được ví như "rắn hóa rồng", mang ý nghĩa thăng hoa.

Người tuổi này thường có sự nghiệp rộng mở, tài lộc tăng trưởng, dễ đạt thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Giờ sinh tốt của con giáp Ngọ: Giờ Mùi (13h – 15h) hoặc giờ Thìn (7h – 9h)

Tuổi Ngọ sinh vào hai khung giờ này thường có vận thế thuận lợi. Cuộc sống của họ tương đối an nhàn, công việc ổn định và tài chính ngày càng tăng.

Đây được xem là giờ sinh phú quý giúp tuổi Ngọ dễ đạt thành tựu.

Tuổi Ngọ sinh vào khung giờ Mùi hoặc Thìn thường có vận thế thuận lợi. Ảnh minh họa



Giờ sinh tốt của con giáp Mùi: Giờ Ngọ (11h – 13h) thuận lợi đường công danh

Người tuổi Mùi sinh giờ Ngọ thường có tính cách hiền hòa, biết đối nhân xử thế. Khả năng ngoại giao tốt giúp họ thuận lợi trong công việc.

Nhờ vậy, sự nghiệp phát triển ổn định, cuộc sống ít biến động.

Giờ sinh tốt của con giáp Thân: Giờ Tý (23h – 1h) hoặc giờ Thìn (7h – 9h)

Hai khung giờ này tạo thành tam hợp thuận lợi cho tuổi Thân. Người sinh vào thời điểm này thường có cuộc đời bình an, ít sóng gió. Họ dễ gặp may mắn trong công việc và tài chính ổn định lâu dài.

Giờ sinh tốt của con giáp Dậu: Giờ Dần (3h – 5h) cả đời thuận lợi

Sinh vào giờ Dần, tuổi Dậu được đánh giá có vận mệnh tốt. Họ thường gặp quý nhân giúp đỡ, công danh và tài lộc đều hanh thông. Cuộc sống tương đối suôn sẻ, ít gặp biến cố lớn.

Giờ sinh tốt của con giáp Tuất: Giờ Ngọ (11h – 13h) hoặc giờ Dần (3h – 5h)

Người tuổi Tuất sinh vào hai khung giờ này thường hưởng phúc khí, cuộc đời ít phiền muộn. Họ có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm và cuộc sống khá nhẹ nhàng.

Sinh vào giờ Dần, tuổi Dậu được đánh giá có vận mệnh tốt. Ảnh minh họa

Giờ sinh tốt của con giáp Hợi: Giờ Mão (5h – 7h) hoặc giờ Mùi (13h – 15h)

Tuổi Hợi thuộc hành Thủy, sinh vào giờ Mão hoặc giờ Mùi được xem là may mắn.

Người tuổi này dễ có cuộc sống sung túc, tài lộc ổn định và gia đình hòa thuận. Càng về sau, phúc khí càng tăng.

Nhìn chung, mỗi con giáp đều có giờ sinh mang lại vận may riêng. Tuy nhiên, tử vi chỉ mang tính tham khảo, thành công vẫn phụ thuộc vào nỗ lực và cách sống của mỗi người.

Dù sinh vào thời điểm nào, giữ thái độ tích cực và chăm chỉ vẫn là yếu tố quyết định giúp cuộc đời hanh thông.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.