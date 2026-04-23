Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Thứ năm, 10:44 23/04/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.

Giờ sinh tốt của con giáp Tý: Giờ Hợi (21h – 23h) mang lại cuộc sống an yên

Người tuổi Tý thuộc hành Thủy, hợp với khoảng thời gian đêm khuya. Nếu sinh vào khung giờ 21h – 23h, họ thường có tính cách lạc quan, dễ gặp may mắn trong công việc. 

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sinh giờ này khá suôn sẻ, tài chính ổn định, gia đình hòa thuận. 

Ngược lại, nếu sinh vào các giờ khác, cuộc sống có thể phải trải qua nhiều thử thách hơn, thậm chí dễ xa quê lập nghiệp.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp - Ảnh 1.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sinh giờ Hợi khá suôn sẻ, tài chính ổn định, gia đình hòa thuận. Ảnh minh họa

Giờ sinh tốt của con giáp Sửu: Giờ Tỵ (9h – 11h) hoặc giờ Dậu (17h – 19h)

Tuổi Sửu thuộc hành Thổ, nếu sinh vào giờ Tỵ hoặc giờ Dậu sẽ tạo thành thế tam hợp thuận lợi. 

Những người này thường được trưởng bối yêu thương từ nhỏ, lớn lên dễ gặt hái thành công. 

Không chỉ sự nghiệp vững vàng, họ còn có đường tình duyên thuận lợi, gia đình ổn định, tuổi già hưởng phúc bên con cháu.

Giờ sinh tốt của con giáp Dần: Giờ Thìn (7h – 9h) dễ có địa vị xã hội

Sinh vào giờ Thìn, người tuổi Dần được ví như "núi cao đón gió", mang ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ. 

Đây là giờ sinh giúp tuổi Dần phát huy trí tuệ, khả năng lãnh đạo và giao tiếp. Nhờ đó, họ dễ đạt thành công sớm, con đường công danh rộng mở.

Giờ sinh tốt của con giáp Mão: Giờ Mùi (13h – 15h) nhiều quý nhân trợ giúp

Giờ Mùi được xem là thời điểm mang lại nhiều phúc khí cho tuổi Mão. Người sinh vào khung giờ này thường gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống ít trắc trở. 

Dù có khó khăn, họ cũng nhanh chóng vượt qua. Đường tình duyên của tuổi Mão sinh giờ này cũng khá thuận lợi, gia đình ấm êm.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp - Ảnh 2.

Giờ Mùi được xem là thời điểm mang lại nhiều phúc khí cho tuổi Mão. Ảnh minh họa

Giờ sinh tốt của con giáp Thìn: Giờ Tý (23h – 1h) vận thế vượng phát

Người tuổi Thìn sinh vào giờ Tý hình thành cách cục tốt, tượng trưng cho "Thìn quy đại hải". 

Đây là dấu hiệu của vận may lớn, cuộc đời dễ gặp cơ hội phát triển, tài lộc dồi dào và danh tiếng vững vàng.

Giờ sinh tốt của con giáp Tỵ: Giờ Thìn (7h – 9h) nâng cao mệnh cục

Sinh vào giờ Thìn, tuổi Tỵ được ví như "rắn hóa rồng", mang ý nghĩa thăng hoa. 

Người tuổi này thường có sự nghiệp rộng mở, tài lộc tăng trưởng, dễ đạt thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Giờ sinh tốt của con giáp Ngọ: Giờ Mùi (13h – 15h) hoặc giờ Thìn (7h – 9h)

Tuổi Ngọ sinh vào hai khung giờ này thường có vận thế thuận lợi. Cuộc sống của họ tương đối an nhàn, công việc ổn định và tài chính ngày càng tăng. 

Đây được xem là giờ sinh phú quý giúp tuổi Ngọ dễ đạt thành tựu.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp - Ảnh 3.

Tuổi Ngọ sinh vào khung giờ Mùi hoặc Thìn thường có vận thế thuận lợi. Ảnh minh họa

Giờ sinh tốt của con giáp Mùi: Giờ Ngọ (11h – 13h) thuận lợi đường công danh

Người tuổi Mùi sinh giờ Ngọ thường có tính cách hiền hòa, biết đối nhân xử thế. Khả năng ngoại giao tốt giúp họ thuận lợi trong công việc. 

Nhờ vậy, sự nghiệp phát triển ổn định, cuộc sống ít biến động.

Giờ sinh tốt của con giáp Thân: Giờ Tý (23h – 1h) hoặc giờ Thìn (7h – 9h)

Hai khung giờ này tạo thành tam hợp thuận lợi cho tuổi Thân. Người sinh vào thời điểm này thường có cuộc đời bình an, ít sóng gió. Họ dễ gặp may mắn trong công việc và tài chính ổn định lâu dài.

Giờ sinh tốt của con giáp Dậu: Giờ Dần (3h – 5h) cả đời thuận lợi

Sinh vào giờ Dần, tuổi Dậu được đánh giá có vận mệnh tốt. Họ thường gặp quý nhân giúp đỡ, công danh và tài lộc đều hanh thông. Cuộc sống tương đối suôn sẻ, ít gặp biến cố lớn.

Giờ sinh tốt của con giáp Tuất: Giờ Ngọ (11h – 13h) hoặc giờ Dần (3h – 5h)

Người tuổi Tuất sinh vào hai khung giờ này thường hưởng phúc khí, cuộc đời ít phiền muộn. Họ có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm và cuộc sống khá nhẹ nhàng.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp - Ảnh 4.

Sinh vào giờ Dần, tuổi Dậu được đánh giá có vận mệnh tốt. Ảnh minh họa

Giờ sinh tốt của con giáp Hợi: Giờ Mão (5h – 7h) hoặc giờ Mùi (13h – 15h)

Tuổi Hợi thuộc hành Thủy, sinh vào giờ Mão hoặc giờ Mùi được xem là may mắn. 

Người tuổi này dễ có cuộc sống sung túc, tài lộc ổn định và gia đình hòa thuận. Càng về sau, phúc khí càng tăng.

Nhìn chung, mỗi con giáp đều có giờ sinh mang lại vận may riêng. Tuy nhiên, tử vi chỉ mang tính tham khảo, thành công vẫn phụ thuộc vào nỗ lực và cách sống của mỗi người. 

Dù sinh vào thời điểm nào, giữ thái độ tích cực và chăm chỉ vẫn là yếu tố quyết định giúp cuộc đời hanh thông.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Khung giờ sinh tiết lộ mẫu phụ nữ khéo ăn khéo nói, đi đến đâu cũng tạo thiện cảm

GĐXH - Có những con giáp nữ sinh vào các khung giờ nhất định thường sở hữu sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp, dễ tạo thiện cảm và được nhiều người yêu mến.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những con giáp nữ ngoài lạnh trong nóng, càng yêu càng tỏ ra thờ ơ

Những con giáp nữ ngoài lạnh trong nóng, càng yêu càng tỏ ra thờ ơ

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêm

Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêm

Cùng chuyên mục

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Hàng trăm con cò nhạn, loài trong Sách đỏ Việt Nam vừa xuất hiện kiếm ăn tại các thửa ruộng ở Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt dưới mọi hình thức.

Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng?

Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số của Bộ Y tế, 3 nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Tuổi 40 là bước ngoặt vàng của 4 con giáp: Tiền bạc không còn là nỗi lo

Tuổi 40 là bước ngoặt vàng của 4 con giáp: Tiền bạc không còn là nỗi lo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với 4 con giáp dưới đây, ngưỡng tuổi 40 lại chính là thời điểm "chín muồi" để bứt tốc mạnh mẽ, mở ra hành trình giàu có và ổn định lâu dài.

Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cá chết trắng chỉ trong thời gian ngắn, đó là tình trạng đang xảy ra tại khu 4, xã Trạm Thản (Phú Thọ). Sự việc diễn ra gần khu xử lý rác khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Không đủ điều kiện này, nhiều nhà trọ phải dừng hoạt động

Không đủ điều kiện này, nhiều nhà trọ phải dừng hoạt động

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong kinh doanh nhà trọ không chỉ là trách nhiệm dân sự mà còn là chiến lược bảo vệ tài sản, tính mạng cho người thuê trọ. Ngoài ra, chủ nhà trọ còn tránh được những hình thức xử phạt từ cơ quan chức năng.

Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tháng 3 âm lịch 2026, con giáp Ngọ và Mùi cần chú ý đến tài lộc và tình duyên. Cùng khám phá cách khai thác vận khí và cải thiện cuộc sống trong tháng này.

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành (tỉnh Ninh Bình) khi 2 chiếc xe chở đá va chạm mạnh khiến cả 2 tài xế tử vong tại chỗ.

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng tới, vận khí về tài sản và bất động sản của một số con giáp được dự báo khởi sắc rõ rệt.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh và con đường phát triển của mỗi người.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh và con đường phát triển của mỗi người.

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Đời sống
Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Đời sống
Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Đời sống
Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2026 theo quy định mới nhất

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2026 theo quy định mới nhất

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top