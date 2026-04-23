Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp
GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.
Giờ sinh tốt của con giáp Tý: Giờ Hợi (21h – 23h) mang lại cuộc sống an yên
Người tuổi Tý thuộc hành Thủy, hợp với khoảng thời gian đêm khuya. Nếu sinh vào khung giờ 21h – 23h, họ thường có tính cách lạc quan, dễ gặp may mắn trong công việc.
Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sinh giờ này khá suôn sẻ, tài chính ổn định, gia đình hòa thuận.
Ngược lại, nếu sinh vào các giờ khác, cuộc sống có thể phải trải qua nhiều thử thách hơn, thậm chí dễ xa quê lập nghiệp.
Giờ sinh tốt của con giáp Sửu: Giờ Tỵ (9h – 11h) hoặc giờ Dậu (17h – 19h)
Tuổi Sửu thuộc hành Thổ, nếu sinh vào giờ Tỵ hoặc giờ Dậu sẽ tạo thành thế tam hợp thuận lợi.
Những người này thường được trưởng bối yêu thương từ nhỏ, lớn lên dễ gặt hái thành công.
Không chỉ sự nghiệp vững vàng, họ còn có đường tình duyên thuận lợi, gia đình ổn định, tuổi già hưởng phúc bên con cháu.
Giờ sinh tốt của con giáp Dần: Giờ Thìn (7h – 9h) dễ có địa vị xã hội
Sinh vào giờ Thìn, người tuổi Dần được ví như "núi cao đón gió", mang ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ.
Đây là giờ sinh giúp tuổi Dần phát huy trí tuệ, khả năng lãnh đạo và giao tiếp. Nhờ đó, họ dễ đạt thành công sớm, con đường công danh rộng mở.
Giờ sinh tốt của con giáp Mão: Giờ Mùi (13h – 15h) nhiều quý nhân trợ giúp
Giờ Mùi được xem là thời điểm mang lại nhiều phúc khí cho tuổi Mão. Người sinh vào khung giờ này thường gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống ít trắc trở.
Dù có khó khăn, họ cũng nhanh chóng vượt qua. Đường tình duyên của tuổi Mão sinh giờ này cũng khá thuận lợi, gia đình ấm êm.
Giờ sinh tốt của con giáp Thìn: Giờ Tý (23h – 1h) vận thế vượng phát
Người tuổi Thìn sinh vào giờ Tý hình thành cách cục tốt, tượng trưng cho "Thìn quy đại hải".
Đây là dấu hiệu của vận may lớn, cuộc đời dễ gặp cơ hội phát triển, tài lộc dồi dào và danh tiếng vững vàng.
Giờ sinh tốt của con giáp Tỵ: Giờ Thìn (7h – 9h) nâng cao mệnh cục
Sinh vào giờ Thìn, tuổi Tỵ được ví như "rắn hóa rồng", mang ý nghĩa thăng hoa.
Người tuổi này thường có sự nghiệp rộng mở, tài lộc tăng trưởng, dễ đạt thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi.
Giờ sinh tốt của con giáp Ngọ: Giờ Mùi (13h – 15h) hoặc giờ Thìn (7h – 9h)
Tuổi Ngọ sinh vào hai khung giờ này thường có vận thế thuận lợi. Cuộc sống của họ tương đối an nhàn, công việc ổn định và tài chính ngày càng tăng.
Đây được xem là giờ sinh phú quý giúp tuổi Ngọ dễ đạt thành tựu.
Giờ sinh tốt của con giáp Mùi: Giờ Ngọ (11h – 13h) thuận lợi đường công danh
Người tuổi Mùi sinh giờ Ngọ thường có tính cách hiền hòa, biết đối nhân xử thế. Khả năng ngoại giao tốt giúp họ thuận lợi trong công việc.
Nhờ vậy, sự nghiệp phát triển ổn định, cuộc sống ít biến động.
Giờ sinh tốt của con giáp Thân: Giờ Tý (23h – 1h) hoặc giờ Thìn (7h – 9h)
Hai khung giờ này tạo thành tam hợp thuận lợi cho tuổi Thân. Người sinh vào thời điểm này thường có cuộc đời bình an, ít sóng gió. Họ dễ gặp may mắn trong công việc và tài chính ổn định lâu dài.
Giờ sinh tốt của con giáp Dậu: Giờ Dần (3h – 5h) cả đời thuận lợi
Sinh vào giờ Dần, tuổi Dậu được đánh giá có vận mệnh tốt. Họ thường gặp quý nhân giúp đỡ, công danh và tài lộc đều hanh thông. Cuộc sống tương đối suôn sẻ, ít gặp biến cố lớn.
Giờ sinh tốt của con giáp Tuất: Giờ Ngọ (11h – 13h) hoặc giờ Dần (3h – 5h)
Người tuổi Tuất sinh vào hai khung giờ này thường hưởng phúc khí, cuộc đời ít phiền muộn. Họ có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm và cuộc sống khá nhẹ nhàng.
Giờ sinh tốt của con giáp Hợi: Giờ Mão (5h – 7h) hoặc giờ Mùi (13h – 15h)
Tuổi Hợi thuộc hành Thủy, sinh vào giờ Mão hoặc giờ Mùi được xem là may mắn.
Người tuổi này dễ có cuộc sống sung túc, tài lộc ổn định và gia đình hòa thuận. Càng về sau, phúc khí càng tăng.
Nhìn chung, mỗi con giáp đều có giờ sinh mang lại vận may riêng. Tuy nhiên, tử vi chỉ mang tính tham khảo, thành công vẫn phụ thuộc vào nỗ lực và cách sống của mỗi người.
Dù sinh vào thời điểm nào, giữ thái độ tích cực và chăm chỉ vẫn là yếu tố quyết định giúp cuộc đời hanh thông.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà TĩnhĐời sống - 24 phút trước
GĐXH - Hàng trăm con cò nhạn, loài trong Sách đỏ Việt Nam vừa xuất hiện kiếm ăn tại các thửa ruộng ở Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt dưới mọi hình thức.
Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số của Bộ Y tế, 3 nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Tuổi 40 là bước ngoặt vàng của 4 con giáp: Tiền bạc không còn là nỗi loĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Với 4 con giáp dưới đây, ngưỡng tuổi 40 lại chính là thời điểm "chín muồi" để bứt tốc mạnh mẽ, mở ra hành trình giàu có và ổn định lâu dài.
Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm ThảnĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cá chết trắng chỉ trong thời gian ngắn, đó là tình trạng đang xảy ra tại khu 4, xã Trạm Thản (Phú Thọ). Sự việc diễn ra gần khu xử lý rác khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Không đủ điều kiện này, nhiều nhà trọ phải dừng hoạt độngĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong kinh doanh nhà trọ không chỉ là trách nhiệm dân sự mà còn là chiến lược bảo vệ tài sản, tính mạng cho người thuê trọ. Ngoài ra, chủ nhà trọ còn tránh được những hình thức xử phạt từ cơ quan chức năng.
Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồngĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.
Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tháng 3 âm lịch 2026, con giáp Ngọ và Mùi cần chú ý đến tài lộc và tình duyên. Cùng khám phá cách khai thác vận khí và cải thiện cuộc sống trong tháng này.
Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh BìnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành (tỉnh Ninh Bình) khi 2 chiếc xe chở đá va chạm mạnh khiến cả 2 tài xế tử vong tại chỗ.
Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối nămĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 6 tháng tới, vận khí về tài sản và bất động sản của một số con giáp được dự báo khởi sắc rõ rệt.
Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tàiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh và con đường phát triển của mỗi người.
