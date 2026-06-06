Tháng sinh Âm lịch của người nhiềui bạn, quan hệ rộng, cuộc đời không thiếu người nâng đỡ
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt được đánh giá là khéo léo trong giao tiếp, dễ tạo thiện cảm và nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh.
Người sinh tháng 7 Âm lịch: Nhân duyên rộng mở, càng trưởng thành càng giàu có
Theo tử vi, người sinh vào tháng 7 Âm lịch thường được biết đến với tính cách chân thành, đáng tin cậy và sống tình nghĩa.
Họ không chỉ đối xử rộng lượng với bạn bè, đồng nghiệp mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác khi cần.
Chính sự nhiệt tình và hào sảng này giúp họ xây dựng được mạng lưới quan hệ bền vững. Dù ở môi trường nào, người sinh tháng 7 Âm lịch cũng dễ tạo được uy tín và nhận được sự tôn trọng từ mọi người.
Bên cạnh đó, họ còn sở hữu tư duy nhanh nhạy, khả năng thích nghi tốt và năng lực làm việc nổi bật. Nhờ vậy, con đường lập nghiệp của họ thường khá thuận lợi.
Những thành quả đạt được không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè, đối tác và quý nhân xuất hiện đúng lúc.
Khi gặp thử thách, họ hiếm khi phải đơn độc xoay xở. Các mối quan hệ tích lũy qua nhiều năm trở thành nguồn lực quý giá, giúp họ vượt qua khó khăn và nắm bắt thêm nhiều cơ hội kiếm tiền.
Càng về hậu vận, tài vận của người sinh tháng 7 Âm lịch càng có xu hướng khởi sắc.
Người sinh tháng 11 Âm lịch: Được nhiều người tin tưởng, quý nhân luôn đồng hành
Những người sinh vào tháng 11 Âm lịch thường gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài thân thiện cùng tính cách thẳng thắn, chân thành. Họ sống đơn giản, không thích tính toán thiệt hơn và luôn đối xử tử tế với mọi người.
Điểm nổi bật của người sinh tháng Âm lịch này là khả năng phân biệt đúng sai rõ ràng.
Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhận định hay quyết định. Chính sự cẩn trọng này giúp họ hạn chế sai sót và tạo dựng được lòng tin nơi người khác.
Nhờ uy tín cá nhân ngày càng cao, họ thường được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến và đối tác đánh giá tích cực. Đây cũng là lý do khiến sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến đáng kể theo thời gian.
Theo tử vi, người sinh tháng 11 Âm lịch còn có vận quý nhân khá mạnh. Mỗi khi gặp trở ngại, họ thường nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ những người xung quanh.
Nhờ vậy, cả công việc lẫn cuộc sống đều diễn ra thuận lợi hơn, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai sung túc.
Người sinh tháng 2 Âm lịch: Khéo léo trong đối nhân xử thế, cơ hội liên tục tìm đến
Người sinh vào tháng 2 Âm lịch thường sở hữu tâm hồn tinh tế, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong các mối quan hệ, họ luôn cố gắng cư xử hài hòa, có lý có tình nên rất ít khi xảy ra xung đột.
Sự chân thành và biết nghĩ cho người khác giúp họ tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Họ không xem việc giúp đỡ người khác là sự thiệt thòi mà coi đó là cách để lan tỏa giá trị tích cực và hoàn thiện bản thân.
Nhờ nhân duyên tốt, người sinh tháng 2 Âm lịch thường gặp nhiều cơ hội phát triển đến từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc các mối quan hệ xã hội.
Mỗi lần kết giao với người mới đều có thể mở ra những hướng đi đầy triển vọng trong công việc và kinh doanh.
Bên cạnh đó, họ cũng là người biết trân trọng các mối quan hệ đã xây dựng. Chính sự chân thành và bền bỉ này giúp họ tích lũy được nhiều nguồn lực hỗ trợ trên con đường phát triển sự nghiệp.
Theo thời gian, những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng khả năng duy trì các mối quan hệ chất lượng giúp người sinh tháng 2 Âm lịch từng bước cải thiện tài chính, xây dựng cuộc sống ổn định và hướng tới tương lai đủ đầy, sung túc.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sina
Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt độngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dù UBND phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành "tối hậu thư" yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, không phép trước ngày 20/5, nhưng theo ghi nhận, nhiều bãi xe lậu quy mô lớn tại các Khu đô thị Văn Khê, Văn Quán vẫn ngang nhiên hoạt động, phớt lờ lệnh cấm.
Chỉ còn 10 ngày nữa một quy định mới trên VNeID chính thức áp dụng, người dân cần làm ngay việc nàyĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6/2026, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại khuôn mặt người dùng có thể bị khóa sim.
Top con giáp gặp vận đỏ hiếm có trong 2 tuần tới: Tiền bạc và công việc cùng thăng hoaĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Trong khoảng thời gian hai tuần sắp tới, một số con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn đầy thuận lợi.
Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phậnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch dưới đây thường được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và khả năng không ngừng vươn lên trước nghịch cảnh.
Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2026. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Thái Nguyên: Một công nhân tử vong khi thi công trụ sở ngân hàng ở xã Ngân SơnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một công nhân đã tử vong sau khi rơi từ độ cao 13,8m trong quá trình thi công trụ sở một ngân hàng tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động và chưa được tập huấn an toàn lao động trước khi làm việc trên cao.
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm dùng vòi phun nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kềĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục dùng vòi nước xịt thẳng vào người thợ đang thi công, tháo dỡ công trình sát vách tại Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội. Hành vi có phần hung hãn và coi thường an toàn lao động này khiến dư luận vô cùng bức xúc. Công an xã Tây Phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.
Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.
Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đờiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.