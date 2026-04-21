Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Thứ ba, 14:51 21/04/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày càng có ít người hào hứng với những buổi họp lớp cấp 3. Không hẳn vì bữa tiệc trở nên nhàm chán, mà bởi theo thời gian, nhiều mối quan hệ đã thay đổi.

Họp lớp: Nơi hoài niệm nhưng cũng dễ lộ khoảng cách

Những buổi họp lớp vốn được xem là dịp để mọi người gặp lại nhau, ôn lại ký ức thời học trò và tạm gác áp lực cuộc sống. 

Thế nhưng thực tế cho thấy, không ít người dần ngại tham gia vì cảm nhận được khoảng cách ngày càng lớn giữa bạn bè.

Câu chuyện của Tiểu Lý (35 tuổi) được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về quê làm việc. 

Dù bận rộn suốt nhiều năm, anh vẫn luôn trân trọng tình bạn cấp 3 nên quyết định tổ chức buổi họp lớp nhân dịp nghỉ lễ.

Trong quá trình chuẩn bị, Tiểu Lý thông báo rõ ràng rằng chi phí buổi gặp sẽ được chia đều để mọi người đều thoải mái. Các bạn học đều đồng ý với phương án này.

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng - Ảnh 1.

Khi gọi món, nhóm "đại gia" chủ động cầm thực đơn và liên tục chọn những món ăn cùng rượu đắt tiền. Ảnh minh họa

Nhóm bạn thành đạt gây chú ý

Đến ngày gặp mặt, Tiểu Lý có mặt sớm tại nhà hàng để sắp xếp chu đáo. Lần lượt, các bạn cũ cũng xuất hiện. 

Không khí ban đầu khá sôi nổi khi mọi người hào hứng kể về cuộc sống sau nhiều năm xa cách.

Trong số đó có một nhóm bạn được cho là thành đạt. Họ đến bằng xe sang, diện trang phục hàng hiệu, tạo cảm giác thành công rực rỡ. 

Ban đầu Tiểu Lý thực sự vui mừng khi thấy bạn bè đạt được nhiều thành tựu. 

Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, anh dần nhận ra những lời hỏi han của họ lại pha chút châm chọc, khiến không khí trở nên kém tự nhiên.

Gọi món đắt tiền khiến nhiều người khó xử

Khi gọi món, nhóm "đại gia" chủ động cầm thực đơn và liên tục chọn những món ăn cùng rượu đắt tiền. 

Vì đã thống nhất chia đều chi phí, nhiều người khác bắt đầu tỏ ra lo lắng. 

Nhận thấy sự im lặng, nhóm này nhanh chóng chuyển sang kể về hành trình lập nghiệp, mua nhà, tậu xe, vô tình khiến khoảng cách giàu nghèo càng rõ rệt.

Buổi tiệc kéo dài khoảng hai tiếng. Mọi người ăn uống xong xuôi và chuẩn bị thanh toán. Lúc này, nhóm bạn thành đạt tỏ ra hào phóng, đồng loạt rút ví như muốn trả tiền.

Hóa đơn xuất hiện, "bộ mặt thật" dần lộ rõ

Khi nhân viên thông báo tổng chi phí lên tới 18.000 NDT (khoảng 69 triệu đồng), không khí bỗng chùng xuống. 

Những người vừa tỏ ý thanh toán lập tức im lặng và rụt tay lại. Sự hào hứng ban đầu biến mất, thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng.

Nhìn thấy tình huống khó xử, Tiểu Lý chủ động đứng ra trả 8.000 NDT, phần còn lại đề nghị mọi người chia nhau. 

Đa số nhanh chóng chuyển tiền, nhưng một vài người trong nhóm "giàu có" lại im lặng, không phản hồi. Điều này khiến anh vô cùng thất vọng.

Bài học đắt giá sau buổi họp lớp

Buổi gặp vốn được kỳ vọng là dịp vui vẻ ôn kỷ niệm xưa, nhưng cuối cùng lại trở thành trải nghiệm không mấy dễ chịu. Tiểu Lý nhận ra rằng theo thời gian, không phải tình bạn nào cũng giữ được sự chân thành. Sự khoe khoang và ích kỷ đã làm mất đi ý nghĩa ban đầu của buổi họp lớp.

Sau sự việc, anh quyết định sẽ không đứng ra tổ chức những buổi họp lớp nữa. Với anh, kỷ niệm đẹp nên được giữ trong ký ức, thay vì để thực tế phơi bày những khoảng cách khiến tình bạn phai nhạt.

Theo Toutiao

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top