Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Thứ năm, 07:16 23/04/2026 | Chuyện đó đây

Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học luôn tin tưởng rằng tổ tiên của loài người và vượn hiện đại bắt nguồn từ Đông Phi, như Kenya hay Ethiopia. Nhưng một sinh vật cổ đại sống ở Ai Cập tận 18 triệu năm trước đã thách thức niềm tin đó.

Theo Live Science, câu chuyện bắt nguồn từ những mẩu xương và răng hóa thạch mà nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Shorouq Al-Ashqar từ Đại học Mansoura (Ai Cập) khai quật được ở di chỉ Wadi Moghra, miền Bắc Ai Cập, trong các năm 2023-2024.

Kết quả cho thấy đó là một phần xương hàm và răng của vượn, nhưng không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết.

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người - Ảnh 1.

Một trong các mảnh hóa thạch được tìm thấy ở Ai Cập, thuộc về một loài họ hàng với tổ tiên chung của loài người và các loài vượn hiện đại khác - Ảnh: Hesham Sallam

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science, các nhà khoa học đã đặt tên cho loài vượn cổ đại mới là Masripithecus moghraensis.

Nhưng nó không chỉ là một loài mới đơn thuần. Phân tích di truyền tiết lộ điều chấn động hơn: Masripithecus moghraensis nằm trên dòng dõi tổ tiên trực tiếp dẫn đến tất cả các loài vượn hiện đại, xuất hiện vào thời điểm ngay trước khi dòng dõi này phân nhánh thành vượn nhỏ (như vượn tay dài) và vượn lớn (nhánh dẫn đến loài người).

Việc tìm thấy loài mới này ở Ai Cập - một quốc gia Bắc Phi - cho thấy "đất tổ" của loài người có thể không phải là Đông Phi hoặc không chỉ gói gọn ở Đông Phi.

Thay vào đó, tổ tiên của chúng ta có thể đã sinh sống và tiến hóa ở một khu vực rộng lớn hơn nhiều, bao gồm cả Bắc Phi và bán đảo Ả Rập.

Chưa kể, Masripithecus moghraensis có quan hệ rất gần với tổ tiên chung cuối cùng của chúng ta và tất cả các loài vượn hiện nay, cho thấy vị tổ tiên chung này cũng sống ở khu vực gần đó - phần phía Bắc của lục địa Ả Rập - Phi cổ đại.

Vào thời điểm 18 triệu năm trước, 2 mảng kiến tạo Ả Rập và châu Phi ngày nay vẫn còn là khối lục địa thống nhất Afro-Arabia, với biển Đỏ mới chỉ là một vết nứt địa chất. Vì vậy, tổ tiên của chúng ta có thể dễ dàng đi bộ qua lại vùng đất nay là Ai Cập và bán đảo Ả Rập.

Anh Thư
Cùng chuyên mục

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Đằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một trong những khám phá gây tranh cãi nhất chính là một thanh gậy sắt dài hơn 7 mét, được làm từ sắt nguyên chất, nằm im lìm dưới lớp bụi thời gian.

Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc

Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ là tư thế ngủ ngẫu nhiên, việc mèo thường xuyên nằm nghiêng bên trái có thể phản ánh trạng thái cảm xúc, cấu trúc cơ thể và bản năng sinh tồn tinh vi. Những phát hiện khoa học hé lộ góc nhìn bất ngờ về hành vi tưởng chừng rất quen thuộc này.

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Nơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".

Chất cay mạnh nhất thế giới không đến từ ớt mà từ một loài cây đầy nhựa, với mức độ cay có thể gây sốc vượt xa mọi giới hạn của con người

Chất cay mạnh nhất thế giới không đến từ ớt mà từ một loài cây đầy nhựa, với mức độ cay có thể gây sốc vượt xa mọi giới hạn của con người

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một phát hiện khoa học cho thấy cảm giác cay mà con người quen thuộc thực chất chỉ là phiên bản rất yếu so với một hợp chất tự nhiên có thể “thiêu đốt” dây thần kinh.

Con số đặc biệt nhất vũ trụ

Con số đặc biệt nhất vũ trụ

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Nó là chìa khóa vạn năng giải mã mọi sự tồn tại từ bông hoa đến dải ngân hà.

Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Trở về Trái Đất năm 1972, tàu Apollo 17 của NASA đã mang về một thứ làm đảo lộn các giả thuyết lâu đời về nguồn gốc của Mặt Trăng.

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Dù sống dưới nước và chưa từng lên cạn, tại sao cá lại biết hạt ngô ăn được? Bài viết này giải mã bí ẩn đằng sau sự kết hợp giữa thị giác bốn màu, khứu giác nhạy bén và vị giác đặc biệt, giúp lý giải tại sao ngô là mồi vạn năng.

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Loài người cổ Neanderthals có thể đã tìm ra cách chống lại mầm bệnh mà cho đến nay vẫn là thách thức của y học.

Xem nhiều

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Chuyện đó đây

Nơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".

Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Chuyện đó đây
Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Chuyện đó đây
Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây
Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Chuyện đó đây

