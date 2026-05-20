Sở hữu 3 công bố quốc tế, dược sĩ 10X giành học bổng châu Âu 1,3 tỷ đồng
Với hai công bố Q2, 1 bài báo Q1 cùng IELTS 8.0, Phan Hoàng Lịch nhận học bổng Erasmus Mundus toàn phần, theo học thạc sĩ tại ba trường đại học châu Âu.
Từ sinh viên chưa hình dung rõ con đường nghề nghiệp khi bước chân vào giảng đường đại học, Phan Hoàng Lịch xuất sắc giành học bổng Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) – Chương trình Thạc sĩ Khoa học Châu Âu về sức khỏe và chăm sóc da do Liên minh châu Âu đồng tài trợ.
Sinh năm 2000 tại TP.HCM, Phan Hoàng Lịch tốt nghiệp cử nhân ngành Dược - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tháng 9/2023.
Hoàng Lịch quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu trong ngành Dược ngay từ những năm đầu đại học. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia các hoạt động học thuật, môi trường quốc tế và nghiên cứu chuyên sâu, nam sinh mới dần xác định rõ định hướng theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc (R&D) và môi trường học thuật quốc tế.
“Tôi nhận thấy lĩnh vực R&D thay đổi nhanh, nên việc tiếp cận công nghệ và tư duy nghiên cứu quốc tế là điều quan trọng”, Hoàng Lịch chia sẻ.
Hồ sơ vượt nghìn ứng viên quốc tế
Theo Phan Hoàng Lịch, chương trình Thạc sĩ Khoa học Châu Âu về sức khỏe và chăm sóc da anh trúng tuyển kéo dài 2 năm với sự phối hợp đào tạo giữa Đại học Piemonte Orientale, Đại học Miguel Hernández và Đại học Namur. Học bổng trị giá 42600 Euro (khoảng 1,3 tỷ đồng) cùng bảo hiểm theo tiêu chuẩn Erasmus Mundus.
Nhắc lại khoảnh khắc nhận thư báo trúng tuyển, Hoàng Lịch cho biết anh “thực sự rất vui và xúc động”. “Với tôi, đó không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình học tập và nghiên cứu trong nhiều năm, mà còn giống như mở ra chương mới với rất nhiều cơ hội và trải nghiệm phía trước”, nam dược sĩ nói.
Để giành được học bổng, Hoàng Lịch phải cạnh tranh với hàng nghìn hồ sơ quốc tế. Theo nam dược sĩ, nhiều chương trình Erasmus Mundus mỗi năm nhận khoảng 1.200-1.400 hồ sơ nhưng chỉ chọn khoảng 20–30 ứng viên cuối cùng, trong đó số suất học bổng toàn phần còn ít hơn.
Trong thời gian học đại học, Hoàng Lịch là tác giả chính của hai công bố quốc tế Q2 và đồng tác giả một công bố Q1. Anh cũng đạt IELTS 8.0 ở cả hai lần thi vào năm 2023 và 2025. Tuy nhiên, Hoàng Lịch cho rằng thành tích học thuật không phải yếu tố duy nhất giúp hồ sơ nổi bật.
“Điều quan trọng hơn là mức độ phù hợp giữa trải nghiệm, định hướng của ứng viên với nội dung đào tạo của chương trình. Tôi nghĩ việc hiểu rõ mình phù hợp với chương trình nào quan trọng không kém việc có một hồ sơ mạnh”, anh chia sẻ.
Bên cạnh học tập, Hoàng Lịch từng tham gia câu lạc bộ Tổ chức sinh viên khoa Dược Đại học Tôn Đức Thắng (TDTUPO) - Liên đoàn sinh viên Dược quốc tế (IPSF), nơi kết nối với mạng lưới sinh viên Dược quốc tế IPSF tại Hà Lan. Năm 2020, anh đảm nhận vai trò Chủ tịch câu lạc bộ, phụ trách các hoạt động học thuật và kết nối quốc tế.
Theo Hoàng Lịch, chính môi trường đa văn hóa này giúp anh nhận ra bản thân phù hợp với môi trường học thuật quốc tế và yêu thích nghiên cứu hơn các định hướng lâm sàng truyền thống.
“Khi mới vào đại học, tôi chỉ hình dung khá chung chung rằng mình muốn trở thành dược sĩ. Càng học và tham gia các hoạt động học thuật, em càng nhận ra bản thân phù hợp với nghiên cứu và môi trường quốc tế”, anh kể.
Bước ngoặt từ phòng thí nghiệm nghiên cứu
Năm 2021, Hoàng Lịch tham gia nhóm nghiên cứu của PGS.TS Thạch Út Đồng, từ đó bắt đầu tiếp cận các dự án nghiên cứu chuyên sâu về phát triển thuốc.
“Đây là giai đoạn giúp tôi xác định rõ hơn niềm yêu thích với nghiên cứu và môi trường học thuật quốc tế”, Hoàng Lịch nói.
Theo Phan Hoàng Lịch, đây cũng là điểm tạo lợi thế cho hồ sơ của anh khi ứng tuyển học bổng. “Trong quá trình làm việc, tôi được tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật phát triển hệ dẫn thuốc và ổn định hoạt chất. Những trải nghiệm đó khá phù hợp với định hướng đào tạo của chương trình”, anh cho biết.
Theo lộ trình học tập, năm đầu tiên Hoàng Lịch sẽ học nền tảng về công nghệ dẫn thuốc, dược lý và da liễu tại Ý. Sau đó, anh lựa chọn nhánh clinical tại Bỉ để nghiên cứu sâu hơn về thử nghiệm lâm sàng và phát triển lâm sàng.
Nam dược sĩ cho biết bản thân đặc biệt quan tâm đến các học phần liên quan đến Thử nghiệm lâm sàng, Quản lý dự án lâm sàng, Đảm bảo chất lượng và Đào tạo cộng tác viên nghiên cứu lâm sàng. "Tôi mong muốn trong tương lai có thể phát triển theo hướng nghiên cứu – phát triển thuốc có tính ứng dụng cao, kết hợp nền tảng về hệ dẫn thuốc nano với kiến thức về clinical development và thử nghiệm lâm sàng”, Hoàng Lịch chia sẻ.
Ngoài kiến thức học thuật, Phan Hoàng Lịch kỳ vọng chương trình sẽ giúp mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu và cơ hội tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp dược phẩm tại châu Âu.
“Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để vừa học tập trong môi trường quốc tế, vừa được tiếp xúc trực tiếp với hệ sinh thái nghiên cứu và công nghiệp tại châu Âu”, anh nói.
Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026Giáo dục - 17 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú. Phụ huynh cần nắm bắt những thông tin gì liên quan đến tuyển sinh đầu cấp?
Tiến sĩ AI tuổi 26 và cú rẽ định mệnh từ trò chơi Flappy BirdGiáo dục - 1 ngày trước
Từ sự tò mò với thuật toán "phá đảo" Flappy Bird, Nguyễn Gia Hy trở thành tiến sĩ AI ở tuổi 26, giảng dạy tại Australia.
Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳngGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến chùa Đậu để dâng hương, cầu bình an và may mắn. Không khí vừa trang nghiêm, vừa chất chứa nhiều kỳ vọng phản ánh tâm trạng hồi hộp của các gia đình trước một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô.
Xúc động trải nghiệm 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lậpGiáo dục - 2 ngày trước
Hàng trăm du khách về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hào hứng trải nghiệm chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%.
Học ngoại ngữ gì để AI không thể thay thế trong tương lai? Đây là 3 thứ tiếng đáng để đầu tư ngay từ bây giờGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Trong thời đại AI phát triển cực nhanh, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Liệu học ngoại ngữ còn đáng giá?”. Thực tế, câu trả lời không nằm ở việc học hay không học, mà là học ngôn ngữ nào để tạo lợi thế dài hạn.
Ông 78 tuổi đặt máy đo huyết áp bên cạnh, kiên trì kèm cháu ôn thi vào lớp 10Giáo dục - 4 ngày trước
Ở tuổi 78, cụ ông tại Thanh Hóa vẫn miệt mài kèm cháu ôn thi vào lớp 10, đặt sẵn máy đo huyết áp bên cạnh mỗi khi giải Toán khiến nhiều người xúc động.
Danh sách 222 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 222 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố.
TPHCM: Giảm áp lực thi tuyển vào lớp 10 công lậpGiáo dục - 5 ngày trước
Năm học này, toàn TPHCM có 169.602 học sinh đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, đạt 99,81% trong tổng số học sinh đang học lớp 9.
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4Giáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4Giáo dục
GĐXH - Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.