Sơn La: Bắt trend trên mạng xã hội, 'trai bản' bị CSGT xử lý

Theo Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 27/11, Công an huyện Mộc Châu nhận được tin báo của người dân về việc Hà Phúc L (SN 2007) và Hà Văn V (SN 2007), cùng trú tại xã Tà Lại (huyện Mộc Châu) đã có hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi xe với tốc độ cao, chở người đằng sau không đội mũ bảo hiểm, quay clip đưa lên mạng xã hội để "bắt trend" câu view, câu like.

Hình ảnh các thanh niên đăng tải trên mạng xã hội.

Với hành vi nguy hiểm nêu trên, lực lượng CSGT Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với công an xã triệu tập 2 thanh niên nêu trên và lập biên bản xử lý vi phạm.

Đồng thời tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu những thanh niên trên cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

