SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

SUV hạng A Toyota Raize 2026 thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet

Toyota Raize 2026 với giá bán quy đổi từ 387 triệu tại thị trường Indonesia. Ảnh: Tổng hợp

Tại Indonesia, mới đây hãng xe Nhật Bản vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu SUV đô thị Toyota Raize.

Về thiết kế, Toyota Raize 2026 có sự thay đổi rõ nét ở bản GR Sport với gói bodykit mới.

Phần đầu xe được tinh chỉnh với hốc gió mở rộng, kết hợp lưới tản nhiệt sơn đen. Phía sau xe được bổ sung bộ khuếch tán giúp tổng thể thêm phần thể thao. Các phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên kích thước dài 4.030 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.

Khoang nội thất được nâng cấp theo hướng hiện đại và đồng bộ hơn. Các chi tiết trên bảng táp-lô và ốp cửa sử dụng tông màu xám kim loại Gun Metallic, trần xe chuyển sang màu đen.

Đáng chú ý, màn hình giải trí trên bản 1.2 G tăng kích thước từ 8 inch lên 9 inch. Toàn bộ các phiên bản hiện đều hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto ngay từ tiêu chuẩn.

Về vận hành, xe tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ. Bản 1.0L tăng áp cho công suất 98 mã lực, trong khi động cơ 1.2L hút khí tự nhiên tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Cả hai tùy chọn đều đi kèm hộp số D-CVT.

Ngoài ra, xe còn có thêm một số trang bị như lẫy chuyển số sau vô lăng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch tiếp tục xuất hiện trên các phiên bản cao cấp,...

Giá SUV hạng A Toyota Raize 2026

Mẫu xe này được niêm yết với mức giá khởi điểm quy đổi khoảng 387 triệu đồng, tương đương mặt bằng giá của Kia Morning tại Việt Nam.

Sự ra mắt của Toyota Raize 2026 được dự báo sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh trong phân khúc A-SUV và B-SUV xăng cỡ nhỏ. Tại Việt Nam, phiên bản hiện hành của mẫu xe này đang có giá khoảng 498 triệu đồng. Trong năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 3.630 xe (xếp sau KIA Sonet với doanh số 5.944 xe)

Hiện, hãng chưa công bố thời điểm mẫu xe nâng cấp được phân phối chính thức tại Việt Nam. Theo nhiều dự đoán, quá trình này có thể kéo dài từ 6 đến 12 tháng, phù hợp với chu kỳ ra mắt sản phẩm của hãng tại khu vực.

Liệu rằng khi về Việt Nam, mẫu xe này có giá bán hấp dẫn và tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng hay không, có lẽ phải chờ thời gian trả lời.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.