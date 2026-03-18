Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

MPV Hyundai Stargazer 2026 ở Việt Nam sắp ra mắt phiên bản mới





Hyundai Stargazer 2026 lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý Hyundai

Nguồn tin từ đại lý cho biết mẫu MPV Hyundai Stargazer 2026 nhiều khả năng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.

Ở bản nâng cấp, Hyundai Stargazer 2026 sở hữu diện mạo mới với một số chi tiết lấy cảm hứng từ “đàn anh” Hyundai Palisade, nổi bật là dải đèn định vị ban ngày LED góc cạnh hình chữ H.

Cụm đèn pha LED dạng chóa phản xạ được đặt cao, kết hợp tấm ốp đen bóng phía trước tích hợp logo Hyundai.

Ở phía sau, cửa hậu được thiết kế đơn giản hơn với ít đường cắt xẻ. Đèn hậu LED có đồ họa tương đồng với đèn trước nhưng thiết kế dạng đứt đoạn thay vì liền mạch như trước. Cản sau nhô nhẹ ra ngoài, tích hợp vị trí gắn biển số.

Hyundai Stargazer 2026 tại thị trường Indonesia. Ảnh: Hyundai

Khoang nội thất của xe được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn. Hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp được trang bị tiêu chuẩn cụm màn hình kép 10,25 inch gồm màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền.

Ngoài ra, xe còn có vô-lăng bọc da, đèn nội thất một màu, ghế bọc da kết hợp nỉ, bàn gấp đa năng cho hàng ghế thứ hai và tùy chọn các chế độ lái. Riêng bản Cao cấp được bổ sung phanh tay điện tử.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), trục cơ sở vẫn giữ nguyên 2.780 mm. Tuy nhiên, chiều dài tổng thể của xe tăng thêm 115 mm, trong khi chiều rộng không thay đổi.

Phiên bản Cao cấp có chiều cao lớn hơn khoảng 15 mm nhờ sử dụng bộ mâm 17 inch, còn hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt dùng mâm 16 inch.

Hyundai Stargazer 2026 vẫn giữ nguyên trục cơ sở 2.780mm. Ảnh: Paultan

Về công nghệ an toàn, phiên bản Cao cấp là bản duy nhất được trang bị gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, cùng hệ thống cảm biến trước sau và 6 túi khí.

Hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt chỉ có 2 túi khí.

Cả ba phiên bản của Hyundai Stargazer 2026 tiếp tục sử dụng động cơ SmartStream G1.5 cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT (CVT) và hệ dẫn động cầu trước.

Giá MPV Hyundai Stargazer

Theo kế hoạch, xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, với giá dự kiến lần lượt 489 triệu đồng, 579 triệu đồng và 609 triệu đồng. Trong đó, bản Tiêu chuẩn gần như giữ nguyên thiết kế so với đời cũ, còn hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp được nâng cấp đáng kể về kiểu dáng và trang bị. Phiên bản Stargazer X nâng cấp hiện chưa được đề cập trong kế hoạch ra mắt.

Hiện tại, Hyundai Stargazer vẫn là mẫu MPV có giá khởi điểm thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam, từ 489 triệu đồng.

Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc như Toyota Avanza Premio, Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 đều có giá khởi điểm cao hơn.

Dù vậy, Stargazer chưa tạo được đột phá về doanh số. Trong năm 2025, mẫu xe này đạt 3.313 xe bán ra, đứng thứ 9 trên tổng số 11 mẫu MPV có thống kê doanh số tại Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.