Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?
GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.
MPV Hyundai Stargazer 2026 ở Việt Nam sắp ra mắt phiên bản mới
Nguồn tin từ đại lý cho biết mẫu MPV Hyundai Stargazer 2026 nhiều khả năng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.
Ở bản nâng cấp, Hyundai Stargazer 2026 sở hữu diện mạo mới với một số chi tiết lấy cảm hứng từ “đàn anh” Hyundai Palisade, nổi bật là dải đèn định vị ban ngày LED góc cạnh hình chữ H.
Cụm đèn pha LED dạng chóa phản xạ được đặt cao, kết hợp tấm ốp đen bóng phía trước tích hợp logo Hyundai.
Ở phía sau, cửa hậu được thiết kế đơn giản hơn với ít đường cắt xẻ. Đèn hậu LED có đồ họa tương đồng với đèn trước nhưng thiết kế dạng đứt đoạn thay vì liền mạch như trước. Cản sau nhô nhẹ ra ngoài, tích hợp vị trí gắn biển số.
Khoang nội thất của xe được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn. Hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp được trang bị tiêu chuẩn cụm màn hình kép 10,25 inch gồm màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền.
Ngoài ra, xe còn có vô-lăng bọc da, đèn nội thất một màu, ghế bọc da kết hợp nỉ, bàn gấp đa năng cho hàng ghế thứ hai và tùy chọn các chế độ lái. Riêng bản Cao cấp được bổ sung phanh tay điện tử.
Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), trục cơ sở vẫn giữ nguyên 2.780 mm. Tuy nhiên, chiều dài tổng thể của xe tăng thêm 115 mm, trong khi chiều rộng không thay đổi.
Phiên bản Cao cấp có chiều cao lớn hơn khoảng 15 mm nhờ sử dụng bộ mâm 17 inch, còn hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt dùng mâm 16 inch.
Về công nghệ an toàn, phiên bản Cao cấp là bản duy nhất được trang bị gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, cùng hệ thống cảm biến trước sau và 6 túi khí.
Hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt chỉ có 2 túi khí.
Cả ba phiên bản của Hyundai Stargazer 2026 tiếp tục sử dụng động cơ SmartStream G1.5 cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT (CVT) và hệ dẫn động cầu trước.
Giá MPV Hyundai Stargazer
Theo kế hoạch, xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, với giá dự kiến lần lượt 489 triệu đồng, 579 triệu đồng và 609 triệu đồng. Trong đó, bản Tiêu chuẩn gần như giữ nguyên thiết kế so với đời cũ, còn hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp được nâng cấp đáng kể về kiểu dáng và trang bị. Phiên bản Stargazer X nâng cấp hiện chưa được đề cập trong kế hoạch ra mắt.
Hiện tại, Hyundai Stargazer vẫn là mẫu MPV có giá khởi điểm thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam, từ 489 triệu đồng.
Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc như Toyota Avanza Premio, Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 đều có giá khởi điểm cao hơn.
Dù vậy, Stargazer chưa tạo được đột phá về doanh số. Trong năm 2025, mẫu xe này đạt 3.313 xe bán ra, đứng thứ 9 trên tổng số 11 mẫu MPV có thống kê doanh số tại Việt Nam.
Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường
Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.
VinFast VF 5 Plus
Giá từ 442 triệu đồng.
VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.
Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.
Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.
Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…
Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.
Giá xe Hyundai Grand i10
Từ 360 - 435 triệu đồng.
Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.
Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.
Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.
Giá xe Kia Morning
Từ 349 đến 424 triệu đồng.
Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.
Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.
Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.
Giá xe Toyota Wigo
Từ 352 - 385 triệu đồng.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.
Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.
Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.
Giá xe Mitsubishi Attrage
Từ 380 – 490 triệu đồng.
Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.
Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.
Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanhGiá cả thị trường - 13 phút trước
Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.
Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?Giá cả thị trường - 19 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).
Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị emGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn có thể thay thế những cái tên như Honda Vision hay Air Blade trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới thống trị thị trường.
Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.
Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửaGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.
Hatchback điện giá 183 triệu đồng thiết kế đẹp, có cổng sạc nhanh, 2 túi khí, radar hỗ trợ lùi, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khách Việt nhìn sẽ mêGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hatchback điện sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều trang bị xứng đáng “nhỏ có võ” trong phân khúc.
Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồngGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.
Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xaoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra mắt mang đến lời giải về tính kinh tế khi tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng, sẵn sàng chia lại thị phần đô thị.
Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp cùng những trang bị vượt phân khúc với giá quy đổi chỉ từ 23 triệu đồng.