Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt

Thứ hai, 16:55 04/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

Chiều 4/5, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 4/5/2026. Thời điểm trên, xe ô tô buýt tuyến số 48 mang BKS 29E-208.xx do tài xế N.A.T (SN 1985) điều khiển đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Chương Dương.

Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề), chiếc xe buýt bất ngờ tông thẳng vào xe máy BKS 29AD-293.xx do chị Đ.T.H.G (SN 1991) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy sáng 4/5. Ảnh: Công an cung cấp

Cú tông mạnh từ phía sau khiến chị G. cùng phương tiện ngã nhào và bị cuốn vào gầm xe buýt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp cùng Công an phường Bồ Đề và người dân gần đó khẩn trương triển khai công tác cứu nạn. Trước tình thế nạn nhân đang bị mắc kẹt sâu dưới gầm xe, các chiến sĩ CSGT cùng hàng chục người dân đã cùng nhau hợp sức nâng một phần thân xe buýt để tạo khoảng trống.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết liệt, nạn nhân đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Theo cập nhật mới nhất, sức khỏe của chị G. hiện đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe buýt N.A.T. Kết quả cho thấy tài xế này âm tính với cả hai loại chất kích thích trên.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế xe buýt không chủ động giảm tốc độ và thiếu quan sát khi đi đến nút giao dẫn đến va chạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Nguyên nhân vụ tai nạn xe buýt cuốn người phụ nữ vào gầm xe - Ảnh 2.Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.

GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

