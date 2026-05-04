Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.
Chiều 4/5, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 4/5/2026. Thời điểm trên, xe ô tô buýt tuyến số 48 mang BKS 29E-208.xx do tài xế N.A.T (SN 1985) điều khiển đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Chương Dương.
Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề), chiếc xe buýt bất ngờ tông thẳng vào xe máy BKS 29AD-293.xx do chị Đ.T.H.G (SN 1991) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.
Cú tông mạnh từ phía sau khiến chị G. cùng phương tiện ngã nhào và bị cuốn vào gầm xe buýt.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp cùng Công an phường Bồ Đề và người dân gần đó khẩn trương triển khai công tác cứu nạn. Trước tình thế nạn nhân đang bị mắc kẹt sâu dưới gầm xe, các chiến sĩ CSGT cùng hàng chục người dân đã cùng nhau hợp sức nâng một phần thân xe buýt để tạo khoảng trống.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết liệt, nạn nhân đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Theo cập nhật mới nhất, sức khỏe của chị G. hiện đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe buýt N.A.T. Kết quả cho thấy tài xế này âm tính với cả hai loại chất kích thích trên.
Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế xe buýt không chủ động giảm tốc độ và thiếu quan sát khi đi đến nút giao dẫn đến va chạm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
