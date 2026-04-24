Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ
GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm em V.Đ.Q (SN 2008) tử vong tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 24/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính đến thời điểm xảy ra sự việc (ngày 15/4/2026), em Q. được xác định là 17 tuổi, 05 tháng 28 ngày.
Đối chiếu với quy định hiện hành của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, em Q. hoàn toàn đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Đặc biệt, chiếc xe mang BKS 47AB-325.78 đứng tên anh trai nạn nhân cũng được xác nhận là phương tiện dưới 50cm3. Như vậy, cơ quan chức năng khẳng định không có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện (vi phạm Điều 56 của Luật).
Nạn nhân điều khiển xe máy có dấu hiệu độ pô, chạy quá tốc độ.
Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cũng ghi nhận những tình tiết đáng chú ý về hành vi của nạn nhân trước khi thảm kịch xảy ra. Kết quả kiểm tra phương tiện cho thấy chiếc xe 50cm3 này có dấu hiệu đã bị cải tạo, cụ thể là "độ pô" để tạo tiếng nổ lớn hơn bình thường.
Đáng chú ý, dữ liệu thu thập được từ các camera nhà dân và âm thanh trực tiếp trên tuyến đường cho thấy em Q. đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao.
Liên quan đến vụ việc, trước đó cựu Thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng – đã chính thức bị khởi tố về tội “Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” (Điều 132 Bộ luật Hình sự).
Theo cơ quan điều tra, dù phát hiện nạn nhân gặp nạn sau khi mình điều khiển xe đặc chủng bám theo, ông Hoàng đã không thực hiện bất cứ biện pháp cấp cứu hay hỗ trợ nào mà lạnh lùng quay xe bỏ đi.
Vụ án hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.
GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".