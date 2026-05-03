Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí
GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số đều giảm mạnh, với 72 vụ tai nạn, 35 người chết và 65 người bị thương ít hơn.
Tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 176 vụ, làm 94 người chết và 114 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, khiến 1 người tử vong, trong khi đường thủy không ghi nhận tai nạn.
Trong thời gian này, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện hơn 53.800 trường hợp vi phạm và lập biên bản xử lý gần 54.000 trường hợp.
Hàng loạt phương tiện bị tạm giữ, gồm 277 ô tô, hơn 13.000 mô tô và 1.048 phương tiện khác. Đồng thời, 1.479 giấy phép lái xe bị tước và gần 8.000 trường hợp bị trừ điểm.
Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm: vi phạm nồng độ cồn với 11.411 trường hợp, chạy quá tốc độ 13.390 trường hợp, chở quá tải 184 trường hợp, quá khổ 48 trường hợp.
Ngoài ra, còn có các lỗi như chở quá số người quy định, đón trả khách sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe và vi phạm liên quan đến ma túy.
Riêng trên các tuyến cao tốc, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, trừ điểm 120 trường hợp và gửi thông báo vi phạm tới 1.400 trường hợp.
Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 799 trường hợp vi phạm; trong khi đó, đường sắt ghi nhận 366 trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý.
