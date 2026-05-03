Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí

Chủ nhật, 18:28 03/05/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số đều giảm mạnh, với 72 vụ tai nạn, 35 người chết và 65 người bị thương ít hơn.

Tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 176 vụ, làm 94 người chết và 114 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, khiến 1 người tử vong, trong khi đường thủy không ghi nhận tai nạn.

Trong thời gian này, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện hơn 53.800 trường hợp vi phạm và lập biên bản xử lý gần 54.000 trường hợp. 

Hàng loạt phương tiện bị tạm giữ, gồm 277 ô tô, hơn 13.000 mô tô và 1.048 phương tiện khác. Đồng thời, 1.479 giấy phép lái xe bị tước và gần 8.000 trường hợp bị trừ điểm.

Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm: vi phạm nồng độ cồn với 11.411 trường hợp, chạy quá tốc độ 13.390 trường hợp, chở quá tải 184 trường hợp, quá khổ 48 trường hợp. 

Ngoài ra, còn có các lỗi như chở quá số người quy định, đón trả khách sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe và vi phạm liên quan đến ma túy.

Riêng trên các tuyến cao tốc, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Cục Cảnh sát  giao thông đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, trừ điểm 120 trường hợp và gửi thông báo vi phạm tới 1.400 trường hợp.

Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 799 trường hợp vi phạm; trong khi đó, đường sắt ghi nhận 366 trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội tiếp tục chính sách miễn phí giao thông công cộng có trợ giá nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Chính sách đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh nén rãnh áp thấp sắp tác động đến thời tiết nước ta; Người dân lưu ý, từ 10/5 tới đây, một quy định về lương hưu sẽ chính thức có hiệu lực...

Thời sự - 1 ngày trước

Người dân phá kính đưa tài xế ra ngoài sau khi xe ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.

Thời sự - 1 ngày trước

Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Thời sự - 1 ngày trước

Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

Thời sự - 1 ngày trước

Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Xã hội - 2 ngày trước

Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.

Xã hội
Thời sự
Thời sự
Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

