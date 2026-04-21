Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 12/7/2024 (đoạn ngang số nhà 12 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).
Theo đó, khoảng 07 giờ 35 phút ngày 12/07/2024, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô Honda Dream, màu mận chín, có đầu biển số "88" do một nữ giới (chưa xác định được nhân thân, có hình ảnh kèm theo) chở theo một nữ giới khác điều khiển đâm vào phía sau của ông S (SN 1956, thường trú: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cũ nay là xã Quảng Oai, TP Hà Nội) đang đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn (đoạn ngang số nhà 12 Nguyễn Khánh Toàn).
Hậu quả là ông S bị chấn thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream cùng người ngồi sau xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thông báo nếu ai phát hiện người điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream có đặc điểm nêu trên thì liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.
