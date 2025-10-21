Thái Nguyên: 584 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều ngày 21/10, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, sau 03 ngày thực hiện cao điểm (từ 18/0 đến 20/10 2025), lực lượng CSGT toàn tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử lý 584 trường hợp lái xe ô tô, mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển xe.

Kết quả kiểm tra, xử lý là sự thể hiện quyết tâm lớn của lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên sau khi trải qua hậu quả nặng nề của cơn bão số 11.

Theo đơn vị, từ 12h ngày 18/10/2025, lực lượng CSGT toàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Đợt cao điểm được triển khai với phương châm ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, thống nhất, quyết liệt và hiệu quả, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia gây ra.

Lực lượng CSGT Thái Nguyên tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị đầy đủ phương tiện, camera ghi hình, vũ khí, công cụ hỗ trợ và được bố trí kiểm tra tại các khung giờ, địa bàn trọng điểm như khu vực nhà hàng, quán ăn, quán bar, điểm vui chơi, khu công nghiệp, quốc lộ và các tuyến nội thị.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hình ảnh người tham gia giao thông “đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Các lực lượng được yêu cầu làm việc nghiêm túc, công khai, tuyệt đối không có vùng cấm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm.



