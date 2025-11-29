Kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần, nhiều công nhân, lao động phổ thông vi phạm

Tối 28/11, PV Báo Sức khỏe & Đời sống theo chân tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường tỉnh lộ 70, phường Xuân Phương, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm đều là công nhân, lao động phổ thông.

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai thêm hai tổ công tác tại các khu vực phường Đông Ngạc và phường Nghĩa Đô. Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có không ít tài xế có cồn kịch khung hoặc vượt khung, tiềm ẩn nguy hiểm nếu tiếp tục tham gia giao thông.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn, viện đủ lý do, xin xỏ đủ kiểu và dây dưa câu giờ, khiến CSGT phải kèm từng bước, giải thích, hướng dẫn và nhắc nhở nghiêm khắc để đảm bảo an toàn giao thông.

Ghi nhận tại khu vực đường tỉnh lộ 70, phường Xuân Phương, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn viện đủ lý do để mong được nhận lại phương tiện ngay tại chỗ thay vì chấp hành đúng quy định. Đơn cử, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 18H3-28XX cho biết bản thân chuẩn bị vào ca làm đêm, nếu không có xe máy sẽ không biết đi lại thế nào. Khi được hỏi "đã biết sai sao vẫn uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện?", người này thừa nhận do khoảng cách từ nơi uống đến nơi làm việc chỉ khoảng 2km nên chủ quan. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy mức 0,353 miligam trong một lít khí thở.

Trường hợp khác là tài xế điều khiển xe máy biển kiểm soát 29R4-80XX. Dù vi phạm ở mức cao, 0,551 miligam trong một lít khí thở, người này vẫn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện về nhà. Tài xế 29R4-80XX cũng liên tục xin phép lực lượng chức năng được nộp phạt ngay tại chỗ và lấy lại xe, với lý do phải thường xuyên đưa đón con đi học và đi làm.

Không ít trường hợp cũng thừa nhận việc vi phạm xuất phát từ các lý do thực tế nhưng vẫn không kiềm chế được. Họ cho biết vì phải tiếp khách, nể nang bạn bè hoặc bị cuốn vào không khí tụ tập cuối tuần, nên dù hiểu các quy định pháp luật vẫn sử dụng rượu, bia và điều khiển phương tiện.

Trước những lý do này, cán bộ làm nhiệm vụ kiên quyết giải thích, nhấn mạnh việc xử lý được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật, không có ngoại lệ.

Nhiều tài xế biết việc uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện là sai nhưng vẫn thực hiện, kết quả là phải nộp phạt, phương tiện bị tạm giữ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ Đội CSGT số 6, cho biết một trong những khó khăn lớn trong quá trình làm nhiệm vụ là nhiều tài xế vi phạm có xu hướng vòng vo, thiếu hợp tác, liên tục trình bày lý do cá nhân, kéo dài thời gian kiểm tra, thậm chí né tránh việc thổi nồng độ cồn. Thực tế này gây áp lực không nhỏ cho lực lượng làm nhiệm vụ và làm gián đoạn quá trình xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực lập chốt.

Cụ thể, trong số 7 trường hợp vi phạm tại đường tỉnh lộ 70, có tới 5 người khi thổi vào máy đo để xác định nồng độ cồn đã tỏ ra thiếu hợp tác, thổi yếu hoặc thổi ngắt quãng, phải thực hiện nhiều lần mới cho ra kết quả chính xác. Lực lượng chức năng phải kiên trì giải thích, nhắc nhở, thậm chí hướng dẫn từng bước để người vi phạm chấp hành đúng quy trình. Việc này không chỉ làm mất thời gian mà còn ảnh hưởng đến tiến độ làm nhiệm vụ của tổ công tác và an toàn tại chốt kiểm tra.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Sơn, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác lưu động, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề, tập trung vào khung giờ cao điểm, cuối tuần và các khu vực phức tạp. Mục tiêu là từng bước hình thành thói quen "đã uống rượu, bia thì không lái xe" trong người dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tối 28/11/2025, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai kiểm soát 5.788 phương tiện. Qua đó, phát hiện và xử lý 148 trường hợp vi phạm, gồm 139 xe máy, 3 ô tô và 6 phương tiện khác. Tổng số tiền phạt ước tính đạt 860,95 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện tương ứng với số vi phạm để đảm bảo thi hành đúng quy định pháp luật.



