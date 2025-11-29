Kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần, nhiều công nhân, lao động phổ thông vi phạm
Tối 28/11, CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện tài xế vi phạm dây dưa, viện đủ lý do, phải kèm từng bước xử lý.
Tối 28/11, PV Báo Sức khỏe & Đời sống theo chân tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường tỉnh lộ 70, phường Xuân Phương, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm đều là công nhân, lao động phổ thông.
Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai thêm hai tổ công tác tại các khu vực phường Đông Ngạc và phường Nghĩa Đô. Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có không ít tài xế có cồn kịch khung hoặc vượt khung, tiềm ẩn nguy hiểm nếu tiếp tục tham gia giao thông.
Ghi nhận tại khu vực đường tỉnh lộ 70, phường Xuân Phương, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn viện đủ lý do để mong được nhận lại phương tiện ngay tại chỗ thay vì chấp hành đúng quy định. Đơn cử, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 18H3-28XX cho biết bản thân chuẩn bị vào ca làm đêm, nếu không có xe máy sẽ không biết đi lại thế nào. Khi được hỏi "đã biết sai sao vẫn uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện?", người này thừa nhận do khoảng cách từ nơi uống đến nơi làm việc chỉ khoảng 2km nên chủ quan. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy mức 0,353 miligam trong một lít khí thở.
Trường hợp khác là tài xế điều khiển xe máy biển kiểm soát 29R4-80XX. Dù vi phạm ở mức cao, 0,551 miligam trong một lít khí thở, người này vẫn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện về nhà. Tài xế 29R4-80XX cũng liên tục xin phép lực lượng chức năng được nộp phạt ngay tại chỗ và lấy lại xe, với lý do phải thường xuyên đưa đón con đi học và đi làm.
Không ít trường hợp cũng thừa nhận việc vi phạm xuất phát từ các lý do thực tế nhưng vẫn không kiềm chế được. Họ cho biết vì phải tiếp khách, nể nang bạn bè hoặc bị cuốn vào không khí tụ tập cuối tuần, nên dù hiểu các quy định pháp luật vẫn sử dụng rượu, bia và điều khiển phương tiện.
Trước những lý do này, cán bộ làm nhiệm vụ kiên quyết giải thích, nhấn mạnh việc xử lý được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật, không có ngoại lệ.
Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ Đội CSGT số 6, cho biết một trong những khó khăn lớn trong quá trình làm nhiệm vụ là nhiều tài xế vi phạm có xu hướng vòng vo, thiếu hợp tác, liên tục trình bày lý do cá nhân, kéo dài thời gian kiểm tra, thậm chí né tránh việc thổi nồng độ cồn. Thực tế này gây áp lực không nhỏ cho lực lượng làm nhiệm vụ và làm gián đoạn quá trình xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực lập chốt.
Cụ thể, trong số 7 trường hợp vi phạm tại đường tỉnh lộ 70, có tới 5 người khi thổi vào máy đo để xác định nồng độ cồn đã tỏ ra thiếu hợp tác, thổi yếu hoặc thổi ngắt quãng, phải thực hiện nhiều lần mới cho ra kết quả chính xác. Lực lượng chức năng phải kiên trì giải thích, nhắc nhở, thậm chí hướng dẫn từng bước để người vi phạm chấp hành đúng quy trình. Việc này không chỉ làm mất thời gian mà còn ảnh hưởng đến tiến độ làm nhiệm vụ của tổ công tác và an toàn tại chốt kiểm tra.
Theo Thiếu tá Phạm Văn Sơn, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác lưu động, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề, tập trung vào khung giờ cao điểm, cuối tuần và các khu vực phức tạp. Mục tiêu là từng bước hình thành thói quen "đã uống rượu, bia thì không lái xe" trong người dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Tối 28/11/2025, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai kiểm soát 5.788 phương tiện. Qua đó, phát hiện và xử lý 148 trường hợp vi phạm, gồm 139 xe máy, 3 ô tô và 6 phương tiện khác. Tổng số tiền phạt ước tính đạt 860,95 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện tương ứng với số vi phạm để đảm bảo thi hành đúng quy định pháp luật.
Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong mưa lũ lịch sử hiện ra sao?Xã hội - 1 giờ trước
Trước thực trạng một cầu cạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị xô nghiêng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đơn vị quản lý đường bộ rào chắn và đang đánh giá mức độ hư hỏng để đưa ra phương án khắc phục.
Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắngXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 29/11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SATXã hội - 2 giờ trước
Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Bão số 15 vẫn đứng yên ở giữa Biển Đông, đang suy yếu dần và sẽ loanh quanh ở giữa Biển Đông trong vài ngày tới.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểmĐời sống - 12 giờ trước
UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em” và “Ươm mầm nhân ái” năm 2025: Chung tay vì tương lai trẻ em ViệtXã hội - 12 giờ trước
GĐXH - Chiều 28/11, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em tổ chức Lễ phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em”, Cuộc thi viết “Vì nụ cười trẻ em” và Chương trình “Ươm mầm nhân ái” năm 2025.
Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà NộiPháp luật - 13 giờ trước
Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'Giáo dục - 14 giờ trước
Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiệnĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.
Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thứcĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.