Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Cụ thể, lúc 17h15 chiều 18/5, tại bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, khu vực giáp khu du lịch Premier Village có một nhóm gồm 9 thanh thiếu niên xuống tắm biển.

Đáng nói khu vực này có cắm bảng nguy hiểm cấm tắm nhưng nhóm này vẫn xuống tắm sau đó bị sóng cuốn trôi. Sau khi phát hiện việc, các nhân viên cứu hộ của đội cứu hộ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng phối hợp nhân viên khu du lịch ứng cứu được 8 em đưa vào bờ nhưng có 2 em đã tử vong, hiện còn 1 nạn nhân vẫn mất tích.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 và Công an phường Mỹ An xử lý các trường hợp đã được cứu và tiếp tục triển khai cứu hộ tìm kiếm.

Được biết, thông tin 2 nạn nhân tử vong là: H.V.T. (9 tuổi), trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn và T. Đ. Q.T, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân còn đang mất tích là T.V.L (24 tuổi).

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết: Địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Non Nước, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng tích cực tìm kiếm nhưng do biển động, sóng to nên việc tìm kiếm rất khó khăn.