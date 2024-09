Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng, 6 lần tạt sơn để đòi nợ

Hiếu và Dũng cùng quê tỉnh Thanh Hóa vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) hành nghề cho vay lãi nặng. Cả hai cùng lập trang facbook “Hỗ trợ cho vay trả góp” để cho vay tiền với lãi suất hơn 1,2%/ngày.

Tháng 5/2024, do có nhu cầu sử dụng tiền nên chị H.Y (SN 1981, quê Quảng Bình) đã liên hệ với các đối tượng để vay 2 lần với tổng số tiền 70 triệu đồng với hình thức trả góp hàng ngày cả vốn lẫn lãi cho đến khi hết số nợ. Tuy nhiên, trả nợ được một thời gian thì chị H.Y mất khả năng chi trả nên lánh mặt các đối tượng.

Hai đối tượng Trần Xuân Dũng và Phan Đức Hiếu.

Lần theo “hồ sơ” mà chị H.Y dùng để vay nợ, các đối tượng xác định chị H.Y có người quen hiện đang cư ngụ ở TP Dĩ An, Bình Dương nên gây áp lực buộc chị Y. trả nợ. Từ cuối tháng 6/2024 đến nay các đối tượng đã 6 lần đến nhà người quen chị Y. để tạt nước sơn. Lần tạt gần đây nhất là vào ngày 24/9 được camera an ninh khu vực này ghi lại nên gia chủ đã trình báo cơ quan Công an.

Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng tạt nước sơn.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Dĩ An đã bắt giữ hai đối tượng với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và đang củng cố hồ sơ để xử lý Phan Đức Hiếu và Trần Xuân Dũng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.