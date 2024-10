Tạm giữ đối tượng mua bán tinh dầu ma tuý

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện đối tượng Lương Văn An biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Đến ngày 27/9, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực phường Vân Giang, TP Ninh Bình đã bắt quả tang Lương Văn An đang cất giấu 100 ml tinh dầu ma túy (MDMB-BUTINACA) mang đi bán cho người nghiện sử dụng.

An và tang vật (ảnh tư liệu).

Tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô của đối tượng An, qua đó thu giữ 11 lọ tinh dầu ma túy có dung tích là 55ml.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của An, tại đây tiếp tục thu giữ 400 ml tinh dầu ma túy cùng nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng này.