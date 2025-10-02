Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mất
Sau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.
A23a tách khỏi thềm băng Filchner vào năm 1986, sau đó bị mắc kẹt dưới đáy biển Weddell suốt hơn 30 năm. Năm 2020, nó bắt đầu trôi nổi tự do và bị dòng hải lưu cuốn vào hẻm băng trôi ở Nam Đại Tây Dương - nơi phần lớn các tảng băng khổng lồ của Nam Cực kết thúc hành trình.
Đầu năm nay, A23a vẫn còn diện tích tới 3.100 km², lớn hơn đảo Long Island, Mỹ và gấp đôi London. Nhưng trong những tháng gần đây, hàng loạt mảng lớn đã vỡ ra, khiến diện tích chỉ còn khoảng 1.770 km², chưa tới một nửa so với ban đầu. Một số mảnh tách ra vẫn có diện tích hàng trăm km², đe dọa an toàn hàng hải.
Theo tiến sĩ Andrew Meijers - nhà hải dương học thuộc Cơ quan khảo sát Nam Cực Anh, A23a đang vỡ ra rất nhanh chóng. Đầu năm nay, khối băng từng mắc cạn gần đảo South Georgia, làm dấy lên lo ngại nó có thể cản trở hàng triệu cá chim cánh cụt và hải cẩu trở về kiếm ăn cho con non. Tuy nhiên, sau khi thoát cạn hồi tháng 5, A23a tiếp tục trôi về phía bắc.
Các nhà khoa học cho biết nước tan chảy từ những tảng băng khổng lồ như A23a có thể bổ sung chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho sự sống biển phát triển, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều thách thức cho hệ sinh thái.
Hiện tượng băng trôi là quy luật tự nhiên ở Nam Cực, song tốc độ các tảng băng khổng lồ tách ra đang tăng nhanh do lục địa băng giá này ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Sau hành trình dài, A23a đã tiến vào vùng biển được ví như “nghĩa địa băng trôi”, nơi các “người khổng lồ” trước đây như A68 tan rã nhanh chóng. Các chuyên gia nhận định, với điều kiện biển ấm và sóng dữ, sự biến mất của A23a chỉ còn là vấn đề thời gian.
