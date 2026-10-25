Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Chủ nhật, 11:25 25/10/2026 | Thời sự
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GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Tăng tốc thi công hai cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội - Ảnh 1.Hà Nội: Sau phân luồng nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành, người dân di chuyển theo 4 lộ trình

GĐXH - Nhằm phục vụ công tác thi công cầu vượt tại nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức lại giao thông từ xa trên trục đường này. Kế hoạch điều tiết có hiệu lực trong vòng một tháng, từ ngày 24/10 đến hết ngày 25/11.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối tháng 10/2026 cho thấy, diện mạo toàn tuyến Vành đai 1 đang dần đổi thay rõ rệt. 

Tại tuyến đường từ Láng Hạ - Giảng Võ đến đường Nguyễn Chí Thanh đã được thảm nhựa, sơn kẻ vạch và tổ chức lại giao thông ổn định sau khi khớp nối thông suốt với đường La Thành. Các đơn vị hiện tập trung hoàn thiện vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng bổ sung cây xanh đô thị.

Tại điểm thi công cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ: Công trình có chiều dài 250,7 m, mặt cắt ngang 18 m với quy mô 4 làn xe hai chiều. Hiện kết cấu mố, trụ cầu và các nhịp chính đã thành hình; công nhân cùng thiết bị chuyên dụng đang khẩn trương thi công dầm và các hạng mục phụ trợ.

Tăng tốc thi công hai cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội - Ảnh 1.

Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026. Ảnh: Tuấn Anh

Đoạn Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục: Khu vực đi qua Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang rà soát những khâu cuối cùng, sẵn sàng đồng bộ hạ tầng khi cầu vượt hoàn tất.

Khu vực Hoàng Cầu - Láng Hạ: Dự án phụ trợ gồm bãi đỗ xe, hệ thống trạm sạc điện và công viên vườn hoa đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công xây dựng.

Dù vậy, công tác thi công vẫn đối mặt với không ít thách thức. Tại nút giao Vành đai 1 - Nguyễn Chí Thanh, tiến độ bị tác động nhất định do phải phối hợp triển khai song song với hạng mục ga ngầm S3 thuộc tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc). 

Thêm vào đó, biến động chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng cao cũng đặt ra bài toán khó cho các đơn vị thi công.

Trước áp lực lớn, các nhà thầu đã chủ động điều phối nguồn lực, tổ chức thi công khoa học theo hình thức "cuốn chiếu" 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ lẫn chất lượng công trình. 

Việc đưa hai cây cầu vượt vào khai thác đúng hẹn cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn giao thông kinh niên, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại rất lớn của người dân trong dịp cao điểm Tết 2027.

Tăng tốc thi công hai cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội - Ảnh 3.Hà Nội công khai 62 điểm rào chắn thi công, người dân phải biết điều này

Hà Nội có 11 dự án hạ tầng trọng điểm với 62 vị trí rào chắn thi công, ảnh hưởng đến giao thông trên nhiều tuyến đường, đặc biệt vào giờ cao điểm.


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