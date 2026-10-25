Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội
GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.
Ghi nhận của phóng viên vào cuối tháng 10/2026 cho thấy, diện mạo toàn tuyến Vành đai 1 đang dần đổi thay rõ rệt.
Tại tuyến đường từ Láng Hạ - Giảng Võ đến đường Nguyễn Chí Thanh đã được thảm nhựa, sơn kẻ vạch và tổ chức lại giao thông ổn định sau khi khớp nối thông suốt với đường La Thành. Các đơn vị hiện tập trung hoàn thiện vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng bổ sung cây xanh đô thị.
Tại điểm thi công cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ: Công trình có chiều dài 250,7 m, mặt cắt ngang 18 m với quy mô 4 làn xe hai chiều. Hiện kết cấu mố, trụ cầu và các nhịp chính đã thành hình; công nhân cùng thiết bị chuyên dụng đang khẩn trương thi công dầm và các hạng mục phụ trợ.
Đoạn Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục: Khu vực đi qua Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang rà soát những khâu cuối cùng, sẵn sàng đồng bộ hạ tầng khi cầu vượt hoàn tất.
Khu vực Hoàng Cầu - Láng Hạ: Dự án phụ trợ gồm bãi đỗ xe, hệ thống trạm sạc điện và công viên vườn hoa đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công xây dựng.
Dù vậy, công tác thi công vẫn đối mặt với không ít thách thức. Tại nút giao Vành đai 1 - Nguyễn Chí Thanh, tiến độ bị tác động nhất định do phải phối hợp triển khai song song với hạng mục ga ngầm S3 thuộc tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc).
Thêm vào đó, biến động chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng cao cũng đặt ra bài toán khó cho các đơn vị thi công.
Trước áp lực lớn, các nhà thầu đã chủ động điều phối nguồn lực, tổ chức thi công khoa học theo hình thức "cuốn chiếu" 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ lẫn chất lượng công trình.
Việc đưa hai cây cầu vượt vào khai thác đúng hẹn cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn giao thông kinh niên, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại rất lớn của người dân trong dịp cao điểm Tết 2027.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
"Trâu điên" húc chủ và người đi đường, phá đám cưới: Chủ vừa mua trâu chở về tới nhà thì xảy ra chuyệnThời sự -
Ông M. (44 tuổi) chủ trâu bị thương nặng, gãy xương chậu, gãy chân, có nhiều vết thương trên cơ thể.
Thông tin chính thức về lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam và Tết Dương lịch 2027: Nghỉ 4 ngàyThời sự -
GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và 3 ngày dịp Tết Dương lịch 2027.
Nam thanh niên sống sót sau khi rơi xuống vực tại điểm cực Bắc ở Lũng CúThời sự -
Trong lúc tham quan điểm cực Bắc tại xã Lũng Cú (Tuyên Quang), một nam du khách 23 tuổi không may rơi xuống vực, nạn nhân được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ.
Vì sao miền Bắc nắng nóng ngột ngạt, nhiệt độ tới 35 độ C vào cuối thu dù xuất hiện không khí lạnh?Thời sự -
GĐXH - Dù đã bước vào tiết cuối thu nhưng những ngày qua miền Bắc vẫn nắng nóng với nền nhệt tăng cao, có nơi lên tới 35-37 độ C.
Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnhThời sự -
GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.
Thái Nguyên: Một học sinh Trường THCS Chợ Rã bị 11 bạn bắt nạt, gióng lên hồi chuông cảnh báoThời sự -
GĐXH - Một nhóm 11 học sinh có hành vi bắt nạt bạn tại Trường THCS Chợ Rã phân hiệu Thượng Giáo, tỉnh Thái Nguyên.
Quảng Ninh siết trách nhiệm, ngăn tình trạng đùn đẩy hồ sơ đất đaiThời sự -
GĐXH - Quảng Ninh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà, đồng thời đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng.
Thanh Hóa gỡ 'nút thắt' cho loạt dự án du lịch sinh thái biểnThời sự -
GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý và GPMB cho 6 dự án du lịch sinh thái biển.
Đây là nguyên nhân khiến miền Bắc gia tăng nắng nóngThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh khu vực miền Bắc tiếp tục gia tăng nắng nóng. Nhiều nơi mức nhiệt cao 35 độ.
Tin sáng 23/10: Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027; Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà NộiThời sự -
GĐXH - Từ năm 2027, các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID; Hà Nội lấy ý kiến Nhân dân về việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội.