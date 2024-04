Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan giấu ngoài biển, coi chừng vi phạm pháp luật

Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn lan những clip với nội dung người dân ra biển truy tìm kho báu mà bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã cất giấu.

Sự việc bắt đầu từ một clip dùng hình ảnh bà Trương Mỹ Lan tại tòa lồng ghép nội dung: "Chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa?"

-"Chưa có ai biết hết"

- Vậy bị cáo phải thành thật cho Hội đồng xét xử biết để được khoan hồng.

-Dạ, dạ được. Đang ở ngoài biển á. Dạ đúng rồi, sáu trăm mấy ngàn tỉ"...

Từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm clip theo "trend đi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan". Nhiều clip lồng ghép hình ảnh người dân đi thuyền, vượt biển, lặn dưới biển để tìm kho báu.

Những bức ảnh thật và cắt ghép với mục đích theo kịp trào lưu truy tìm kho báu (Ảnh: @sanglamlaicuocdoi79, @caonho).

Các bài đăng "lấy cảm hứng" từ nội dung bộ truyện anime và manga nổi tiếng có tên "One Piece". Trong One Piece, nhân vật Gold D. Roger là người đã tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới, và từ đó mọi hải tặc đều ra khơi tìm kiếm kho báu ấy để trở thành vua hải tặc mới.

Trên mạng xã hội, một số người nổi tiếng cũng theo trend đi tìm kho báu hoặc cố tình hiểu là bà Trương Mỹ Lan có khai giấu tài sản ngoài biển khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực.

Tham gia xuyên suốt phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định toàn bộ lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại tòa không có chi tiết nào khai là giấu kho báu ngoài khơi. Thông tin phân tích trên Người Lao Động.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi phân tích: "Cư dân mạng đã dùng hình ảnh, clip thật tại phiên tòa để lồng ghép nội dung sai lệch, bịa đặt. Chỉ những người tham dự phiên tòa mới biết được tiếng nói thật của chủ tọa và bị cáo, còn người dân bình thường làm sao biết được đâu là tiếng thật, đâu là tiếng do công nghệ AI tạo ra".

Luật sư khuyến cáo người dân cần cẩn thận tránh vi phạm pháp luật

Theo luật sư Quỳnh Thi, việc cứ vài ngày, vài tuần xuất hiện một trend lồng ghép hình ảnh để người dùng tăng tương tác, xả stress là chuyện rất bình thường trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lồng ghép hình ảnh hoạt động tố tụng tại tòa án để đưa thông tin sai lệch, tạo trend coi chừng vi phạm pháp luật.



Việc dùng hình ảnh thật rồi lồng ghép tiếng nói với nội dung sai lệch hoàn toàn, đưa thông tin không đúng sự thật có thể tác động xấu trên mạng, gây hoang mang trong dư luận là vi phạm pháp luật.

Còn hành vi đó vi phạm tới mức độ nào bị xử lý ra sao thì cần phải qua công tác xác minh của cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ động cơ mục đích của cá nhân hay tổ chức đã đưa hình ảnh, thông tin lên mạng.

"Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật"- luật sư Quỳnh Thi nói.

Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác

Tối 18/4, Fanpage chính thức của Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam thông báo tạm thời ngừng vị trí Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh sau lùm xùm liên quan đến tin đồn "quấy rối nhân viên nữ". Tờ Dân Trí cho hay.



Nhã Nam cam kết xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và ông Nguyễn Nhật Anh để xác minh và làm rõ những sự việc, thông tin có liên quan; đồng thời xác định tính chất và mức độ của vụ việc, xác định mức độ gây tổn hại đối với bên liên quan và đối với công ty Nhã Nam.

"Từ đó, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý và kỷ luật thỏa đáng đối với ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty Nhã Nam", trích nội dung thông báo của Nhã Nam.

Những ngày qua, các tin đồn liên quan đến Giám đốc Nhã Nam đã khiến nhiều người trong giới văn chương và độc giả bức xúc. Hàng loạt tác giả, dịch giả đã thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam.

Theo đó, tối 17/4, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng thông báo "tạm ngưng hợp đồng đã ký" với Nhã Nam cho đến khi nghi vấn quấy rối tình dục được làm sáng tỏ.

Ông cho hay "không muốn tiếp tục thực hiện công việc dựa trên một hợp đồng trong đó tôi đứng chung chữ ký với một người mà tôi không chắc rằng không phải là một kẻ quấy rối tình dục".

Trần Tiễn Cao Đăng là dịch giả của các tác phẩm Biên niên ký chim vặn dây cót (Haruki Murakami), Mãi đừng xa tôi (Kazuo Ishiguro), Từ điển Khazar (Milorad Pavic), Súng, vi trùng và thép ...

Tác giả Trần Thu Hà cho biết cuốn sách Buông tay để con bay xuất bản tại Nhã Nam đã phát hành khá tốt nhưng vẫn quyết định xin ngừng. Do đây là hợp đồng sách nói, ký cùng bên thứ 3, nên cô đang phải thu xếp thêm.

"Hiện tại, tôi và Xu (con gái tác giả), đang viết 2 cuốn sách mới về ba mẹ và con tuổi teen, chúng tôi sẽ không xuất bản tại Nhã Nam. Tôi sẽ tìm một nhà xuất bản khác", nữ tác giả khẳng định.

Trần Thu Hà được biết đến với tên gọi thân mật Mẹ Xu Sim, là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy Con nghĩ đi, mẹ không biết; Buông tay để con bay và Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Trước đó, ngày 15/4, TS Đặng Hoàng Giang thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam. Ông Giang không chia sẻ lý do cụ thể dừng hợp tác với Nhã Nam, song cho biết "đây là một quyết định được xem xét và suy nghĩ kỹ".

Tác giả khẳng định "quyết định này hoàn toàn không tới từ một bất đồng liên quan tới tài chính hay tới chất lượng của việc sản xuất và phát hành sách".

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận. Trong 9 năm qua, tác giả Đặng Hoàng Giang và Nhã Nam đã đồng hành để cho ra đời 5 đầu sách, đem hàng trăm nghìn ấn bản tới tay bạn đọc. Đó là các tác phẩm: Bức xúc không làm ta vô can ; Thiện, Ác và Smartphone ; Điểm đến của cuộc đời ; Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ ; Đại dương đen.

TS Đặng Hoàng Giang là tác giả đầu tiên thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về vấn đề hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác, tính đến tối 18/4, phía Nhã Nam chỉ mới xác nhận chính thức ngừng hợp tác với tác giả Đặng Hoàng Giang từ ngày 15/4 và "tôn trọng mọi quyết định của tác giả".

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu: Những quy định người lao động cần biết

Trong quá trình giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, tiền lương, thu nhập đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu năm 2024 sẽ được tính thêm hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH. Thông tin trên Lao Động.

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

(1) Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật BHXH 2014 quy định người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

(2) Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

(1) Đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ khoản 2 Điều 58 Luật BHXH 2014 quy định mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

(2) Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ kho ản 2 Điều 75 Luật BHXH2014 quy định mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.



Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH để tính hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Trong quá trình giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, tiền lương, thu nhập đóng BHXH làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu năm 2024 sẽ được tính thêm hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng dưới đây:

Lưu ý: Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo bảng nêu trên.

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng dưới đây:

Lưu ý: Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và bảng nêu trên. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Y tế huyện đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Đột ngột trở dạ khi đang trên xuồng di chuyển vào đất liền đợi ngày sinh, một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển. Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết.

Trung tâm Y tế Huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xuồng cấp cứu khi đang di chuyển vào đất liền đợi ngày sinh.

Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 17/4, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn nhận được cuộc điện thoại yêu cầu hỗ trợ cấp cứu từ Phòng khám Đa khoa Khu vực Quan Lạn về trường hợp "Thai phụ V.T.H mang thai 38 tuần chuyển dạ đẻ lần 5".

Sau khi nhận thông báo yêu cầu hỗ trợ cấp cứu, lãnh đạo Trung tâm Y tế Vân Đồn đã khẩn trương chỉ đạo khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản cử kíp cấp cứu để hỗ trợ.

Ngay sau đó, kíp cấp cứu đã nhanh chóng di chuyển ra xã đảo Quan Lạn bằng xuồng cấp cứu của Trung tâm mới được triển khai để cấp cứu bệnh nhân trên các tuyến đảo.

Sau khoảng 45 phút di chuyển ra đảo Quan Lạn, thai phụ đã được kíp cấp cứu đón lên xuồng di chuyển về đất liền. Trong quá trình di chuyển, bất ngờ thai phụ bị đau nhiều, nhịp tim của thai đạt khoảng 130-150 lần/phút. Khi kiểm tra, cổ tử cung của thai phụ đã mở hết, đầu lọt thấp nên kíp cấp cứu đã hướng dẫn sản phụ rặn đẻ. Khoảng 5 phút sau đó, ca đỡ đẻ thành công, sản phụ đã sinh một bé trai khóc to.

Đến 11h40 cùng ngày, sau khi tàu cập cảng Vân Đồn, sản phụ và bé trai được đưa ngay đến Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Hiện sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.

Miền Bắc nắng nóng mạnh trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, tăng liền 6 độ

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Thông tin trên VTC News.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, tăng khoảng 6 độ so với ngày 18/4; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Đáng lưu ý, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-40%.

Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Dự báo xa hơn, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến tháng 6/2024, hiện tượng El Nino vẫn duy trì nhưng cường độ suy yếu dần, sau đó có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%.

Bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến khoảng tháng 7 có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) (TBNN khoảng từ 2-3 cơn).

Về diễn biến nắng nóng trong thời kỳ từ tháng 5-7/2024, ông Lâm nhận định, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng; tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5.

“Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN cùng thời kỳ”, ông Lâm lưu ý.

Bên cạnh đó, theo ông Lâm, tình hình khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 khi nắng nóng giảm và mưa xuất hiện. Riêng Trung Bộ, khô hạn xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 4-7/2024.

Mùa mưa tại khu vực Bắc và Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với TBNN; tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn, thời kỳ từ tháng 6 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.

Ông Lâm đặc biệt lưu ý, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa.

Ngoài ra, tháng 5, nhiệt độ trung bình cao hơn so với TBNN khoảng 1-2 độ, có nơi cao hơn; tháng 6-7, cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Khả năng xuất hiện 6-7 cơn bão trên Biển Đông từ tháng 8-10.

Trong giai đoạn tháng 8-10, TS. Hoàng Phúc Lâm dự báo, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65-75%.

Đây cũng là thời kỳ bão/ATNĐ ảnh hưởng đến nước ta gia tăng. Cụ thể, số lượng ở mức xấp xỉ so với TBNN (số lượng bão/ATNĐ TBNN trên Biển Đông khoảng từ 6-7 cơn, TBNN đổ bộ vào Việt Nam khoảng từ 2-3 cơn). Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Ngoài ra, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn so với TBNN ở Bắc và Trung Bộ, trong tháng 8, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-10, trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,5 độ.