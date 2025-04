Tập mới nhất phim 'Cha tôi, người ở lại': An và Nguyên đi chơi như cặp tình nhân, sự xuất hiện của Đại làm An khó chịu

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Việt đau khổ vì mẹ từ chối, Nguyên phát hiện Đại và An chưa yêu nhau GĐXH - Việt đau đớn tột cùng khi mẹ không nhận mình, trong khi Nguyên phát hiện Đại và An chưa chính thức yêu nhau là những nội dung trong tập mới nhất (tập 28) phim "Cha tôi, người ở lại".

Tập 30 "Cha tôi, người ở lại" đã phát sóng, dư âm bộ phim vẫn còn đối với khán giả xoay quanh chuyện tình cảm "nửa vời" giữa An và Đại, tình huống có thể được cho là ngã rẽ với Nguyên... Mở đầu tập 30 phim "Cha tôi, người ở lại", sau khi nghe được nỗi lòng của Nguyên, những điều Nguyên phải chịu đựng trong 6 năm ở bên kia với mẹ, cả nhà ai cũng thương. An bật khóc vì cảm thấy hối hận khi đã trách Nguyên suốt 6 năm qua. Khi ngồi tâm sự với anh trai, An xin lỗi vì mình đã không bao dung.

Nguyên khẳng định không phải lỗi của An, nếu như không có An và hai bố thì anh và Việt đều không thể vững vàng như ngày hôm nay. Gia đình là chỗ dựa, động lực để anh sống tốt hơn mỗi ngày. Nguyên khẽ khoác vai An để kéo cô nàng ngồi tựa vào mình, An như cảm thấy ấm áp.

An tựa vào vai Nguyên, cảm giác ấm áp, yên bình. Ảnh VTV

Sau giờ làm, Nguyên đến đón An vì hẹn đi chụp ảnh ở tàu điện. An hào hứng từ lúc lên xe Nguyên, cho tới khi "checkin" trên tàu điện. Cả hai vui vẻ khi ở bên nhau, tới mức khiến hành khách khác trên tàu điện lầm tưởng là cặp đôi đang yêu.

An và Nguyên đi chơi, khiến nhiều người lầm tưởng cặp đôi đang yêu. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, khi mẹ Đại đến tìm con trai, bà nhắc nhở Đại đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới công việc. Bà cũng động viên Đại rằng An là cô gái xứng đáng để con theo đuổi. Nhờ lời động viên của mẹ, Đại quyết tâm sẽ không bỏ cuộc. Đại nhanh chóng thể hiện quyết tâm bằng hành động, đến nhà An để nấu cơm như nhà mình. Khi thấy Đại xuất hiện ở nhà mình, cô tỏ ra không vui.

Đại đến nhà An nhưng vấp phải sự khó chịu của cô nàng. Ảnh VTV

Đại giải thích sự có mặt của mình là do coi đây là gia đình thứ hai của mình, chứ không phải vì An. Trước thái độ khó chịu của An, Đại thấy cô nàng rất vô lý. Vì An cần thời gian để quyết định có tiến tới hẹn hò với Đại hay không thì Đại đang cho An thời gian, nhưng An lại khó chịu.

Bữa cơm diễn ra không mấy thoải mái với Đại, An và Nguyên. Trong khi bố Bình và bố Chính không để ý nhưng Đại lại nhìn thấy rõ sự quan tâm của An và Nguyên dành cho nhau. An liên tục gắp thức ăn giục Nguyên ăn nhiều.

Bữa cơm có sự xuất hiện của Đại, nhưng người không vui lại chính là An. Ảnh VTV

Phi đến nhà hàng lấy lại đồ để quên, tình cờ chạm mặt Việt. Phi nói nhiều câu mỉa mai cố tình xúc phạm Việt. Hắn ta còn vứt chiếc ví xuống, rồi yêu cầu Việt nhặt lên. Việt tức giận tới mức định cho hắn ta một cú đấm nhưng nữ nhân viên khác của nhà hàng đã kịp thời nhặt chiếc ví lên thay Việt. Sau khi Phi đi khỏi, nữ nhân viên còn kể lại hôm trước vợ Phi nói Phi là đồ độc ác.

Nhân viên nhà hàng đưa cho Việt chiếc dây chuyền của ai đó đánh rơi và hỏi xem Việt biết không, không ngờ đó lại chính là sợi dây chuyền của mẹ Việt, trong mặt dây chuyền có ảnh của Việt hồi bé. Về nhà, Việt nói với bố Bình rằng cậu đã quyết định sẽ tìm cách liên lạc với mẹ. Sợi dây chuyền khiến cậu hy vọng rằng mẹ vẫn luôn yêu mình.

Phi tức giận, hành hung Quyên vì cho rằng liên quan tới Việt. Ảnh VTV

Việt tìm cách liên lạc với mẹ bằng cách gọi điện cho Phi về sợi dây chuyền. Tuy nhiên, việc này lại khiến Phi tức giận, về hỏi tội Quyên. Hắn ta túm tóc hỏi Quyên về việc cố tình làm rơi chiếc dây chuyền ở nhà hàng nhằm để lại tín hiệu cho Việt. Phi nổi cơn tức giận, hành hung Quyên.

Phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng lúc 20h thứ Hai - Ba - Tư hàng tuần trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.