Tay chân lạnh có thể do thiếu vitamin và khoáng chất?

Cảm giác lạnh có thể là do thiếu hụt một số vitamin B hoặc sắt, dẫn đến thiếu máu (không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh trong cơ thể). Các tế bào hồng cầu mang oxy đến các mô và các tế bào khắp cơ thể cần lượng oxy này cho các quá trình trao đổi chất tạo ra nhiệt và duy trì nhiệt độ cơ thể. Sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất có thể khiến bạn dễ bị lạnh hơn những người khác.

1. Thiếu vitamin B12 có thể gây tay chân lạnh

Thiếu vitamin B12 có thể gây thiếu máu nguyên hồng cầu to (số lượng hồng cầu thấp và hồng cầu lớn hơn bình thường) và liên quan đến nhạy cảm với cảm lạnh. Sự thiếu hụt cũng có thể tạo ra các triệu chứng khác.

Tay chân lạnh có thể do thiếu một số vitamin và khoáng chất.

Nếu bạn đang thiếu vitamin B12, không chỉ khiến tay chân lạnh mà còn bao gồm các triệu chứng khác như:

Đau đầu

Cảm thấy khó thở

Chán ăn

Khó tiêu

Tim đập nhanh

Cảm thấy thờ ơ

Tiêu chảy

Nhận thấy khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ hoặc hiểu chúng

Có vấn đề về miệng như đau lưỡi hoặc loét…

Một số yếu tố có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu B12 như thiếu máy ác tính, chế độ ăn uống không cung cấp đủ, những người đã phẫu thuật dạ dày hoặc có thể do dùng một số loại thuốc như PPI (thuốc ức chế bơm prtoton trị trào ngược acid dạ dày, metformin trị đái tháo đường…).

Nguồn vitamin B12 trong chế độ ăn uống bao gồm sữa, thịt và cá. Nếu bị thiếu hụt, bạn cũng có thể bổ sung B12 bằng đường uống hoặc tiêm theo chỉ định của bác sĩ.

2. Thiếu vitamin B9 khiến tay chân lạnh

Vitamin B9 ở dạng tự nhiên được gọi là folate. Sự thiếu hụt folate có thể khiến bạn cảm thấy nhạy cảm với cái lạnh. Folate cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nếu không có đủ folate, bạn có thể bị thiếu máu hồng cầu khổng lồ.

Bên cạnh cảm giác lạnh, các dấu hiệu bạn có thể bị thiếu vitamin B9 khi mắc bệnh thiếu máu hồng cầu khổng lồ bao gồm:

Cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi

Hụt hơi

Nhịp tim không đều

Khó tập trung

Rụng tóc

Da nhợt nhạt

Vết loét phát triển trong miệng...

Có nhiều nguyên nhân gây thiếu hụt folate như mang thai (cơ thể cần nhiều hơn bình thường), rối loạn sử dụng rượu, trải qua phẫu thuật đường ruột hoặc rối loạn tiêu hóa có thể cản trở sự hấp thụ folate và gây thiếu hụt…

Nguồn folate tự nhiên bao gồm các loại rau lá xanh đậm, đậu phộng, đậu, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt hướng dương, cá và gan...

Folate và các vitamin B khác cũng được thêm vào nhiều sản phẩm thực phẩm hàng ngày, chẳng hạn như mì ống, bánh mì và ngũ cốc.

3. Thiếu sắt là nguyên nhân khiến tay chân lạnh

Thiếu sắt là khá phổ biến. Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng thiếu dinh dưỡng phổ biến nhất trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến 30% dân số. Khi bị thiếu máu do thiếu sắt, cơ thể không có đủ chất sắt để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Sắt cần thiết để tạo ra huyết sắc tố, protein trong hồng cầu liên kết với oxy.

Nếu bạn bị thiếu máu do thiếu sắt, bạn có thể không có triệu chứng. Tuy nhiên, ngoài tay chân lạnh, các triệu chứng thiếu sắt có thể bao gồm:

Cảm thấy mệt

Đau ngực

Xanh xao

Hụt hơi…

Nguyên nhân gây thiếu máu do thiếu sắt có thể liên quan đến mất máu do chấn thương, kinh nguyệt nhiều hoặc chảy máu từ đường tiêu hóa... Ngoài ra, một số trường hợp gặp khó khăn trong việc hấp thụ sắt do các bệnh liên quan đến đường ruột hoặc hệ tiêu hóa, đã trải qua phẫu thuật giảm cân, có tình trạng di truyền khiến ruột không thể hấp thụ sắt hoặc ngăn chặn tình trạng mất máu xảy ra một cách hiệu quả…

Nguồn thực phẩm chứa sắt bao gồm thịt đỏ, cá hồi, đậu, trái cây sấy khô, trứng và các loại rau lá xanh đậm. Bánh mì và ngũ cốc có thể được bổ sung sắt. Bạn cũng có thể bổ sung sắt bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Mặc dù thỉnh thoảng ai cũng có thể cảm thấy khó chịu khi trời lạnh, nhưng nếu cảm giác này kéo dài hoặc mức độ nhạy cảm của bạn quá mức với lạnh, bạn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân. Nếu do thiếu hụt vitamin và khoáng chất có thể bổ sung thích hợp. Nếu nguyên nhân lạnh do tình trạng khác như bệnh đái tháo đường, suy giáp… cần được giải quyết để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe liên quan.