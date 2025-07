Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người đàn ông 39 tuổi nguy cơ vỡ u gan chia sẻ đã lựa chọn chữa bệnh theo cách này! GĐXH - Người bệnh nhận viện và được theo dõi vỡ u gan cho biết, anh được chẩn đoán u gan cách đây 5 tháng. Tuy nhiên, anh lựa chọn sử dụng thuốc nam tại nhà.





Người bệnh u xơ tử cung mọc thành chùm đã bỏ tái khám nhiều năm

Theo thông tin từ BVĐK Tâm Anh, chị Linh 44 tuổi, biết có u xơ tử cung trong một lần đi khám sức khỏe cách đây 5 năm, nhưng kích thước mới bằng quả trứng gà, chưa có triệu chứng gây ảnh hưởng sức khỏe nên bác sĩ khuyên theo dõi định kỳ. Chị bỏ tái khám nhiều năm, một năm gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón.

Ê kíp phẫu thuật bóc khối u cho chị Linh. Ảnh: BVCC

Đi khám tại một bệnh viện cho thấy tử cung có những khối u chèn ép các cơ quan vùng bụng chậu như ruột, bàng quang. Bác sĩ chỉ định cắt tử cung toàn phần, nếu không tình trạng chèn ép này có thể gây biến chứng như thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, rối loạn đi ngoài, táo bón… Lo sợ trước ca đại phẫu, chị Linh từ chối.

Triệu chứng rong kinh ngày càng nặng hơn, người bệnh đến viện khám, kết quả chụp MRI vùng chậu phát hiện tử cung có nhiều u mọc chi chít, đã có dấu hiệu thoái hóa, kết tạo thành từng chùm. Vị trí u nằm rải rác nhiều vị trí dưới niêm mạc, trong cơ tử cung, thanh mạc.

BS.CKI Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Sản Phụ khoa cho biết, nếu chỉ phẫu thuật bóc u sẽ có rất nhiều rủi ro, vì quá nhiều khối u, nằm sâu, nguy cơ mất máu, khó có thể lấy hết trong cuộc mổ, người bệnh vẫn phải đối diện với biến chứng cường kinh kéo dài.

Tuy nhiên, do người bệnh chưa có con, mong có cơ hội làm mẹ, nếu cắt tử cung sẽ vĩnh viễn không thể mang thai. Do đó ê kíp vẫn quyết định phẫu thuật mở bụng để bóc u.

Sau 2,5 giờ phẫu thuật, bác sĩ lấy được 15 khối u, trong đó, khối lớn có kích thước 10×8 cm, 7×6 cm, các khối còn lại kích thước từ 2-4 cm. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Linh ổn định, lượng máu mất chỉ 200 ml, chị không phải truyền máu bổ sung.

Nững khối u tồn tại lâu trong cơ thể, thoái hóa, kết thành chùm, gây biến dạng tử cung. Ảnh: BVCC.

Nguyên nhân gây u xơ tử cung

Theo bác sĩ Phúc, nguyên nhân gây u xơ tử cung có sự liên quan mật thiết đến hormone estrogen. Nồng độ estrogen trong cơ thể tăng cao sẽ thúc đẩy sự tăng sinh của cơ và niêm mạc tử cung, từ đó dẫn đến hình thành u xơ. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã liên kết nguyên nhân gây u xơ tử cung với các vấn đề về liên quan sức khỏe sinh sản như sinh ít con hoặc không mang thai, vô sinh hoặc sảy thai nhiều lần.

U xơ tử cung khi nào nguy hiểm?

Bác sĩ Phúc cho biết, u xơ tử cung không khó điều trị, nhưng phần lớn phát hiện trễ hoặc người bệnh có u, được chỉ định theo dõi định kỳ, nhưng bỏ tái khám. U quá to gây ra biến chứng khó mang thai hoặc rong kinh, thiếu máu, táo bón, nặng hơn như chèn ép niệu quản, có thể ảnh hưởng chức năng thận… mới đi khám.

Lúc này, nếu không can thiệp, có thể ảnh hưởng sức khỏe và khả năng sinh sản. Nếu thụ thai thành công, thai nhi có nhiều nguy cơ như dọa sẩy thai, thai lưu, sẩy thai to, sinh non, ối vỡ non, chậm tăng trưởng, tăng nguy cơ mổ lấy thai nếu u chặn đường ra của bé, nguy cơ mất máu, băng huyết trong cuộc sinh…. Ngược lại, phẫu thuật bóc u xơ tăng nguy cơ sẹo tử cung, dính niêm mạc, ảnh hưởng niêm mạc. Sau phẫu thuật, người bệnh cũng cần đợi trên 6 tháng để tử cung liền sẹo, phục hồi mới được mang thai.

Dấu hiệu nhận biết u xơ tử cung

U xơ khác nhau về số lượng, kích thước. Đa số trường hợp khối u nhỏ, người bệnh không tự phát hiện, chỉ tình cờ biết có u khi khám phụ khoa, siêu âm. Ngược lại trường hợp kích thước lớn, người bệnh có thể sờ, cảm nhận u hoặc có triệu chứng bụng to, giống phụ nữ mang thai.

Bệnh có thể phát triển âm thầm không gây triệu chứng, khi kích thước lớn, phụ nữ thường xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu kinh nguyệt nhiều, rối loạn tiểu, bụng to, táo bón hoặc đau trằn bụng, đau vùng chậu, đau khi quan hệ tình dục.

