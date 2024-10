Temu là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, được thành lập bởi PDD Holdings (Trung Quốc) - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. Dù vừa mới du nhập vào Việt Nam, nhưng sàn thương mại này đã được nhiều người tiêu dùng biết đến do chạy quảng cáo rầm rộ, cùng với đó, giá các sản phẩm được bán tại đây rẻ hơn rất nhiều so với các sàn thương mại khác, thậm chí có nhiều mặt hàng giá bằng một nửa so với các mặt hàng trong nước. Bộ Công thương khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi tìm mua hàng hóa trên sàn thương mại mới này.

Xung quanh câu chuyện sàn thương mại điện tử Temu, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về khía cạnh quản lý thuế, Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook…

Phó Thủ tướng đã yêu cầu Tổng Cục Thuế kiểm tra lại việc lập hồ sơ thu thuế đối với sàn thương mại điện tử Temu đang tiến hành đến bước nào. Hiện Tổng Cục thuế đang cho kiểm tra dữ liệu và yêu cầu đến kê khai nộp thuế. Trường hợp không nộp sẽ tổ chức thanh tra, xử lý".