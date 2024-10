Sàn Temu mới du nhập vào Việt Nam, bán hàng siêu rẻ, người tiêu dùng cần cẩn trọng

Bộ Công thương: Khẩn trương trình cơ chế giá điện 2 thành phần, xăng dầu, xuất khẩu gạo GĐXH - Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ này đang khẩn trương hoàn tất trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng (điện, xăng dầu) như cơ chế giá điện 2 thành phần, cơ chế khung giá các loại hình điện năng, Nghị định về kinh doanh xăng dầu; sửa đổi Nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo...

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương chiều 23/10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng được tiếp cận với sàn thương mại điện tử Temu bán nhiều mặt hàng giá rất rẻ và được giới trẻ Việt "săn lùng". Thậm chí có sản phẩm còn gần như cho.



Thứ trưởng cho biết, Temu là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, mới du nhập vào Việt Nam. Sở dĩ sàn TMĐT Temu được nhiều người tiêu dùng biết đến là do chạy quảng cáo rầm rộ. Điểm nổi bật của Temu so với các sàn thương mại điện tử khác là giá sản phẩm rất rẻ so với các sàn khác và chỉ bằng một nửa so với các mặt hàng trong nước.

Bộ Công thương khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng trong tìm mua hàng hóa trên sàn thương mại điện tử Temu.

Theo Thứ trưởng, việc bán sản phẩm quá rẻ khiến nhiều chuyên gia lo ngại sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Trong khi đó, Nghị định 85 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) muốn hoạt động ở Việt Nam bắt buộc phải đăng ký.

Về tác động từ các sàn này, Bộ đang giao cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đánh giá các tác động.

"Bộ Công thương đang triển khai Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, giao cho Tổng cục Quản lý thị trường kiểm soát về vấn đề này", ông Tân cho hay.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng khẳng định "thấy giật mình" vì giá sản phẩm trên Temu quá rẻ, nhưng liệu có ảnh hưởng đến thị trường trong nước không thì phải điều tra, nghiên cứu.

Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết thêm, trang thương mại điện tử Temu chưa công bố chính thức vào Việt Nam, nhưng người dùng Việt Nam vẫn có thể vào các cửa hàng trên điện thoại, tải app và mua hàng. Hiện chưa có đánh giá tác động từ việc bán hàng siêu rẻ từ sàn này, vì Temu mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam.

