Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội
GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.
Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đồng bào gồm 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) thuộc 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ). Huy động thêm 24 đồng bào Khơ Mú, Mông (trong đó có 8 đồng bào Mông, 16 đồng bào Khơ Mú) xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.
Đây là dịp để tôn vinh văn hóa đa dạng và kết nối cộng đồng. Hãy cùng chung vui và trải nghiệm không khí rộn ràng của Tết Dương lịch này!
Các hoạt động Chào năm mới 2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tái hiện không gian "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026"
Các dân tộc vùng cao cùng vui gặp gỡ, nhìn lại một năm đã qua và niềm vui hân hoan đón chào năm mới 2026 tại "Ngôi nhà chung" với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026". Điểm nhấn là sự kết hợp giữa không khí vui tươixuống chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian (nhảy sạp, ném còn…), ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống với sắc màu các nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng, đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và các tiểu thương vùng cao mời về tham gia chợ phiên gồm có: Khoảng 40 gian hàng bao gồm: 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 04 gian nhà bạt giới thiệu ẩm thực truyền thống; 05 gian hàng nước phục vụ nhu cầu của du khách tham quan.
Giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực dân tộc Tây Bắc: mời các nghệ nhân, các tiểu thương vùng cao có các hoạt động giới thiệu tri thức dân gian của ẩm thực dân tộc phía Bắc như đồ xôi màu, bánh cuốn vùng cao... để giới thiệu và hướng dẫn du khách cùng trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng độc đáo của ẩm thực vùng cao; Trưng bày tranh "Sắc màu phiên chợ": giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao từ quỹ tranh đang được lưu trữ và phát huy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao
Mỗi một nghề thủ công truyền thống đều được tích lũy vốn tri thức khác nhau, được sinh ra và phát triển đồng hành cùng với sự hình thành các bản mường, bảo tồn nghề là bảo tồn làng bản truyền thống, bảo tồn cái cốt lõi văn hóa dân tộc. Đồng bào các dân tộc tham gia chợ phiên cùng nhau giới thiệu các nét văn hóa độc đáo ấy với sắc màu thổ cẩm của nghề dệt vải, thêu khăn, đan lát của các đồng bào dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.
Chương trình dân ca dân vũ "Sắc màu chợ phiên chào năm mới"
Các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào năm mới 2026 của đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng. Các nhóm đồng bào gặp gỡ, hân hoan chung niềm vui của tình đoàn kết, rạng ngời niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và quê hương đổi mới; Xây dựng chương trình, tổ chức hoạt cảnh và luyện tập cùng đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày dàn dựng hoạt cảnh xuống chợ kết hợp với giới thiệu nét văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.
Tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La
Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 10, 11 hàng năm khi bà con vừa trải qua mùa gặt. Ngày tổ chức thường do thầy cúng lựa chọn kỹ càng.
Lễ hội có 2 phần, một phần do đàn ông làm chủ lễ và phần lễ còn lại do đàn bà làm chủ lễ. Đối với đàn bà làm chủ lễ thì thường diễn ra ở khu vực trồng lúa nương. Khi lúa chín, chủ nhà nhờ từ 5 đến 15 người phụ nữ cùng thầy cúng lên nương làm lễ cúng tại nương đến khi gặt lúa xong mới được về. Những người phụ nữ gặt lúa theo hình thức là tuốt hạt thóc vào bung chứ không được dùng liềm cắt. Sau khi tuốt xong thì bắt đầu mổ lợn, mổ gà ăn mừng.
Ngày nay phong tục được cắt giảm hơn với các nghi thức: phần cúng các vị thần, phần lễ tôn vinh cây lúa, phần lễ đập lúa và phần hội gồm các trò chơi dân gian và múa hát. Công việc chuẩn bị cho lễ vật cúng hết sức chu đáo bao gồm gạo nếp, gà trồng, bát đũa, các vật dụng như vòng cổ, vòng tay, khăn vải, sáp ong, cây nêu.
Sau phần lễ là phần hội giao lưu của đồng bào Khơ Mú mừng vui và mong cầu mùa màng năm sau sẽ ấm no hơn năm trước.
Giới thiệu và trải nghiệm xôi ngũ sắc của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng
Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống gắn với các lễ, Tết suốt bốn mùa trong năm. Xôi ngũ sắc có năm màu chủ đạo được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo nếp có hạt tròn, dẻo, thơm và các loại cây, hoa tạo màu. Theo quan niệm của đồng bào, mỗi màu đều có ý nghĩa khác nhau, mâm xôi ngũ sắc được tạo thành hình bông hoa năm cánh, tượng trưng cho âm dương, ngũ hành, biểu tượng của nhân sinh quan cao đẹp, hội tụ đầy đủ những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt còn thể hiện sự tôn kính đối với trời, đất, nước, thần linh, tổ tiên, cha mẹ và mong muốn vươn tới sự trọn vẹn, no đủ, hạnh phúc. Mặt khác, xôi ngũ sắc còn thể hiện sự đảm đang, khéo tay của người phụ nữ đồng bào nơi đây.
Trình diễn quy trình tạo nên xôi ngũ sắc và khi xôi chín lên mâm trang trí cùng với đó là mỗi nhóm cử ra một đồng bào giới thiệu xôi ngũ sắc của dân tộc mình. Đồng bào giao lưu, tương tác cùng du khách để trải nghiệm và thưởng thức xôi ngũ sắc tại không gian chợ phiên.
Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống gắn với các lễ, Tết suốt bốn mùa trong năm. Xôi ngũ sắc có năm màu chủ đạo được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo nếp có hạt tròn, dẻo, thơm và các loại cây, hoa tạo màu.
Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Liên tiếp đồng hành trong các sự kiện lớn, MC Hạnh Phúc và Á hậu – MC Thụy Vân có sự đồng điệu, ăn ý trên sân khấu và chung quan điểm sống.
Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Trong concert Đinh Show kỷ niệm tuổi 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.
Đánh thức Vân Đình bằng công nghiệp văn hoáCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Vân Đình có thể kết nối với các trục du lịch tâm linh chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Ninh Bình); hay với Vân Long (Ninh Bình) - Đồng Tâm của Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) nhưng nhiều năm qua đã bị ngủ quên...
Đời thực kín tiếng của nữ viện phó viện kiểm sát phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Trái ngược với hình ảnh nữ viện phó viện kiểm sát nghiêm nghị trong bộ phim "Lằn ranh", ngoài đời Hồng Diễm có hình ảnh dịu dàng, lối sống kín tiếng.
Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãnCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025Giải trí - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốtCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.
Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đờiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.