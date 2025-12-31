Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 đồng bào gồm 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) thuộc 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ). Huy động thêm 24 đồng bào Khơ Mú, Mông (trong đó có 8 đồng bào Mông, 16 đồng bào Khơ Mú) xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

Đây là dịp để tôn vinh văn hóa đa dạng và kết nối cộng đồng. Hãy cùng chung vui và trải nghiệm không khí rộn ràng của Tết Dương lịch này!

Các hoạt động Chào năm mới 2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tái hiện không gian "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026"

Các dân tộc vùng cao cùng vui gặp gỡ, nhìn lại một năm đã qua và niềm vui hân hoan đón chào năm mới 2026 tại "Ngôi nhà chung" với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026". Điểm nhấn là sự kết hợp giữa không khí vui tươixuống chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian (nhảy sạp, ném còn…), ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống với sắc màu các nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng, đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và các tiểu thương vùng cao mời về tham gia chợ phiên gồm có: Khoảng 40 gian hàng bao gồm: 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 04 gian nhà bạt giới thiệu ẩm thực truyền thống; 05 gian hàng nước phục vụ nhu cầu của du khách tham quan.

Nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự (Lai Châu).

Giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực dân tộc Tây Bắc: mời các nghệ nhân, các tiểu thương vùng cao có các hoạt động giới thiệu tri thức dân gian của ẩm thực dân tộc phía Bắc như đồ xôi màu, bánh cuốn vùng cao... để giới thiệu và hướng dẫn du khách cùng trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng độc đáo của ẩm thực vùng cao; Trưng bày tranh "Sắc màu phiên chợ": giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao từ quỹ tranh đang được lưu trữ và phát huy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao

Mỗi một nghề thủ công truyền thống đều được tích lũy vốn tri thức khác nhau, được sinh ra và phát triển đồng hành cùng với sự hình thành các bản mường, bảo tồn nghề là bảo tồn làng bản truyền thống, bảo tồn cái cốt lõi văn hóa dân tộc. Đồng bào các dân tộc tham gia chợ phiên cùng nhau giới thiệu các nét văn hóa độc đáo ấy với sắc màu thổ cẩm của nghề dệt vải, thêu khăn, đan lát của các đồng bào dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Chương trình dân ca dân vũ "Sắc màu chợ phiên chào năm mới"

Ngày hội Văn hoá các dân tộc vùng biên Sam Mứn - Điện Biên.

Các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào năm mới 2026 của đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng. Các nhóm đồng bào gặp gỡ, hân hoan chung niềm vui của tình đoàn kết, rạng ngời niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và quê hương đổi mới; Xây dựng chương trình, tổ chức hoạt cảnh và luyện tập cùng đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày dàn dựng hoạt cảnh xuống chợ kết hợp với giới thiệu nét văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La

Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 10, 11 hàng năm khi bà con vừa trải qua mùa gặt. Ngày tổ chức thường do thầy cúng lựa chọn kỹ càng.

Lễ hội có 2 phần, một phần do đàn ông làm chủ lễ và phần lễ còn lại do đàn bà làm chủ lễ. Đối với đàn bà làm chủ lễ thì thường diễn ra ở khu vực trồng lúa nương. Khi lúa chín, chủ nhà nhờ từ 5 đến 15 người phụ nữ cùng thầy cúng lên nương làm lễ cúng tại nương đến khi gặt lúa xong mới được về. Những người phụ nữ gặt lúa theo hình thức là tuốt hạt thóc vào bung chứ không được dùng liềm cắt. Sau khi tuốt xong thì bắt đầu mổ lợn, mổ gà ăn mừng.

Ngày nay phong tục được cắt giảm hơn với các nghi thức: phần cúng các vị thần, phần lễ tôn vinh cây lúa, phần lễ đập lúa và phần hội gồm các trò chơi dân gian và múa hát. Công việc chuẩn bị cho lễ vật cúng hết sức chu đáo bao gồm gạo nếp, gà trồng, bát đũa, các vật dụng như vòng cổ, vòng tay, khăn vải, sáp ong, cây nêu.

Sau phần lễ là phần hội giao lưu của đồng bào Khơ Mú mừng vui và mong cầu mùa màng năm sau sẽ ấm no hơn năm trước.

Giới thiệu và trải nghiệm xôi ngũ sắc của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng

Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống gắn với các lễ, Tết suốt bốn mùa trong năm. Xôi ngũ sắc có năm màu chủ đạo được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo nếp có hạt tròn, dẻo, thơm và các loại cây, hoa tạo màu. Theo quan niệm của đồng bào, mỗi màu đều có ý nghĩa khác nhau, mâm xôi ngũ sắc được tạo thành hình bông hoa năm cánh, tượng trưng cho âm dương, ngũ hành, biểu tượng của nhân sinh quan cao đẹp, hội tụ đầy đủ những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt còn thể hiện sự tôn kính đối với trời, đất, nước, thần linh, tổ tiên, cha mẹ và mong muốn vươn tới sự trọn vẹn, no đủ, hạnh phúc. Mặt khác, xôi ngũ sắc còn thể hiện sự đảm đang, khéo tay của người phụ nữ đồng bào nơi đây.

Trình diễn quy trình tạo nên xôi ngũ sắc và khi xôi chín lên mâm trang trí cùng với đó là mỗi nhóm cử ra một đồng bào giới thiệu xôi ngũ sắc của dân tộc mình. Đồng bào giao lưu, tương tác cùng du khách để trải nghiệm và thưởng thức xôi ngũ sắc tại không gian chợ phiên.

Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống gắn với các lễ, Tết suốt bốn mùa trong năm. Xôi ngũ sắc có năm màu chủ đạo được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo nếp có hạt tròn, dẻo, thơm và các loại cây, hoa tạo màu.