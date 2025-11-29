Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Theo đó, Lễ hội Nhảy lửa sẽ diễn ra từ 7h30 đến 22h00 ngày 5/12/2025 (tức 16/10 âm lịch) tại Trung tâm UBND xã Tân Trịnh. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh nhằm tôn vinh nghi lễ độc đáo gắn với tín ngưỡng và đời sống tinh thần của đồng bào Pà Thẻn, một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.



Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống sẽ được tổ chức như thi dệt thổ cẩm, giã bánh dày, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo... Các phần thi được kỳ vọng sẽ mang đến không khí sôi nổi, hấp dẫn, tái hiện những nét đẹp trong lao động, sinh hoạt và văn hóa của người Pà Thẻn. Đây cũng là cơ hội để du khách trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa đặc trưng của người Pà Thẻn nói riêng và các dân tộc trên địa bàn nói chung.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội Nhảy lửa được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh nhằm tôn vinh nghi lễ độc đáo gắn với tín ngưỡng và đời sống tinh thần của đồng bào Pà Thẻn

Được biết, Lễ hội Nhảy lửa được tổ chức còn để tạ ơn đất trời và thần linh đã ban cho dân tộc Pà Thẻn những vụ mùa tươi tốt, cầu chúc cho mọi sự may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời xua tan những gì không tốt đẹp.

Đây là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong cộng đồng của dân tộc Pà Thẻn, minh chứng cho sức mạnh, quá trình lao động, chế ngự thiên nhiên để sinh tồn và phát triển; tạ ơn trời đất, thần linh đã ban cho một mùa vụ tươi tốt, cầu chúc cho vụ mùa năm sau bội thu.

Lễ hội Nhảy lửa được tổ chức còn để tạ ơn đất trời và thần linh đã ban cho dân tộc Pà Thẻn những vụ mùa tươi tốt, cầu chúc cho mọi sự may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời xua tan những gì không tốt đẹp.

Lễ hội không chỉ có ý nghĩa gắn kết cộng đồng mà còn bảo tồn, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ đời này qua đời khác của người Pà Thẻn, tạo nên nét đặc trưng riêng của dân tộc.

Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa - du lịch, tái hiện phong tục truyền thống, giới thiệu ẩm thực địa phương, trình diễn nghệ thuật dân gian… hướng tới quảng bá rộng rãi hình ảnh cộng đồng Pà Thẻn và tiềm năng du lịch xã Tân Trịnh nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.