Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Thứ năm, 09:17 29/01/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.

Tối 28/1, nhà sản xuất phim "Báu vật trời cho" chính thức công bố bộ relationship poster, bắt đầu tiết lộ những mối quan hệ sẽ xuất hiện trong phim.

Thay vì lựa chọn lối giới thiệu nhân vật quen thuộc, bộ 6 tấm poster lần này gây chú ý khi lấy cảm hứng trực tiếp từ các trò chơi dân gian Việt Nam. Mỗi poster là một không gian thị giác riêng biệt, nơi nhân vật bước vào cuộc chơi với đầy đủ cá tính, xung đột và mối quan hệ chồng chéo. Những trò chơi tưởng chừng hồn nhiên của tuổi thơ bỗng trở thành ẩn dụ giàu sức gợi, phản chiếu những vấn đề gai góc về gia đình, quyền lực, tình yêu và sự lựa chọn trong "Báu vật trời cho".

Poster đầu tiên lấy cảm hứng từ trò chơi Cờ cá ngựa, nơi Ngọc (Phương Anh Đào) đứng ở vị trí trung tâm như một người cầm trịch bất đắc dĩ. Cô mặc trang phục đời thường, tay cầm xúc xắc khổng lồ, ánh mắt căng thẳng nhưng dứt khoát, gợi cảm giác về một người hiểu luật chơi và buộc phải đưa ra quyết định. 

Poster thứ hai đưa khán giả vào trò chơi Bịt mắt bắt dê, nơi bé Tô (Mì Gói) trở thành trung tâm của mọi chuyển động. Cậu bé chạy phía trước với gương mặt rạng rỡ, tinh nghịch, nụ cười tươi rói và hai tay dang rộng như ôm trọn không gian tự do. Phía sau là ba người lớn cùng bịt mắt, mỗi người mang một trạng thái riêng biệt.

Phim Tết 'Báu vật trời cho' ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn? - Ảnh 1.
Phim Tết 'Báu vật trời cho' ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn? - Ảnh 2.

Một số poster của phim được hé mở.

Với poster thứ ba, trò chơi Đánh đu tạo ra một không khí đối lập rõ rệt giữa tự do và kiểm soát. Thành (Hưng Nguyễn) nắm chắc dây đu, vung mình mạnh mẽ với gương mặt phóng khoáng và nổi loạn, thể hiện tinh thần bất cần và không sợ hậu quả. 

Trò chơi Nhảy dây xuất hiện trong poster thứ tư, nơi bối cảnh cộng đồng trở thành sân khấu cho những cảm xúc phức tạp. Poster thứ 5 mang màu sắc đối đầu rõ rệt với trò chơi Rồng rắn lên mây. Ngọc đứng đối diện nhóm giang hồ với dáng người kiên định, hai tay giơ lên như che chở, gương mặt cứng rắn và quyết liệt.

Ở tấm poster cuối cùng, trò chơi Cà kheo trở thành hình ảnh ẩn dụ cho trật tự gia đình và sự chênh vênh của các thế hệ. Ông Vinh xuất hiện nổi bật với dáng đứng thẳng, bước đi vững vàng trên đôi cà kheo, gương mặt điềm tĩnh và uy nghi. Ông đại diện cho trụ cột gia đình, người đã quen với việc giữ thăng bằng trên những giá trị cũ.

Thông qua 6 tấm character poster, "Báu vật trời cho" cho thấy một hướng tiếp cận sáng tạo và giàu bản sắc. Những trò chơi dân gian quen thuộc được tái hiện với lớp nghĩa mới, vừa gợi ký ức tuổi thơ, vừa phản chiếu những xung đột trưởng thành. Mỗi nhân vật bước vào cuộc chơi với vị trí, lựa chọn và hệ quả riêng, tạo nên một bức tranh tổng thể giàu chiều sâu.

Bộ poster không dừng lại ở việc giới thiệu tạo hình, mà mở ra thế giới cảm xúc và mối quan hệ phức tạp của bộ phim, đặt nền móng cho câu chuyện về gia đình, tình yêu và những giá trị mà mỗi người theo đuổi. Đây cũng là lời khẳng định cho tinh thần kể chuyện giàu tính văn hóa và cảm xúc mà "Báu vật trời cho" hướng đến trên màn ảnh rộng.

Phim "Báu vật trời cho" được dự kiến khởi chiếu vào đúng mùng Một Tết âm lịch.

