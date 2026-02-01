Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết
GĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
Chương trình nghệ thuật "Tết rộn ràng khắp nơi" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất là một không gian đón xuân chất lượng cao được xây dựng dành riêng cho thiếu nhi các dân tộc, các vùng miền trên cả nước. Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn hướng tới mục tiêu giáo dục thẩm mỹ và bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho các em nhỏ trong không khí Tết đoàn viên, ấm áp.
Năm nay, chương trình được thiết kế đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật là nhạc kịch dân gian đương đại, các màn trình diễn thời trang với chủ đề ngựa ô dân tộc, những tiết mục nghệ thuật dân tộc tiêu biểu của ba miền Bắc – Trung – Nam cùng các phần ca múa nhạc đón xuân, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Toàn bộ chương trình được dẫn dắt xuyên suốt qua câu chuyện của ba nhân vật: Nàng Xuân, Ông Thần Tài và bé Ngựa Non – những hình tượng gần gũi, giàu tính biểu trưng, tạo cầu nối giúp thiếu nhi dễ dàng theo dõi và hòa mình vào mạch cảm xúc chung.
Điểm đặc biệt ở chương trình năm nay đó là chú trọng hơn vào yếu tố trình diễn tổng hợp. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ đạo, âm nhạc, thiết kế visual sân khấu và hệ thống ánh sáng hiện đại giúp mỗi tiết mục trở thành một lát cắt cảm xúc trọn vẹn, mang đến những khoảnh khắc mùa xuân rộn ràng, vui tươi và thực sự mãn nhãn. Các tiết mục không còn tồn tại riêng lẻ mà được kết nối mạch lạc, tạo nên dòng chảy liền mạch cho toàn bộ chương trình.
Mỗi phần trình diễn được dàn dựng như một bức tranh mùa xuân sống động, nơi khán giả, đặc biệt là các em nhỏ có thể cảm nhận vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc Việt Nam trong không khí Tết đoàn viên, ấm áp và đầy sắc màu.
Những giá trị văn hóa Tết, hình ảnh dân tộc, âm nhạc và chất liệu dân gian luôn được giữ ở phần cốt lõi, trong khi yếu tố hiện đại được đưa vào thông qua dàn dựng sân khấu, vũ đạo, tiết tấu âm nhạc, hệ thống LED và ánh sáng. Sự dung hòa này giúp truyền thống được kể lại một cách mới mẻ, gần gũi hơn, để các em nhỏ vừa xem vừa hiểu và thêm tự hào về văn hóa Tết của dân tộc mình.
Chương trình "Tết rộn ràng khắp nơi 2026" được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán trên kênh VTV1 và VTV5.
GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
GĐXH - "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống.
GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.
GĐXH - Trong tập cuối phim "Lằn ranh", những kẻ vi phạm pháp luật đã phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái.
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
