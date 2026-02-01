Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết

Chương trình nghệ thuật "Tết rộn ràng khắp nơi" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất là một không gian đón xuân chất lượng cao được xây dựng dành riêng cho thiếu nhi các dân tộc, các vùng miền trên cả nước. Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn hướng tới mục tiêu giáo dục thẩm mỹ và bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho các em nhỏ trong không khí Tết đoàn viên, ấm áp.

Năm nay, chương trình được thiết kế đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật là nhạc kịch dân gian đương đại, các màn trình diễn thời trang với chủ đề ngựa ô dân tộc, những tiết mục nghệ thuật dân tộc tiêu biểu của ba miền Bắc – Trung – Nam cùng các phần ca múa nhạc đón xuân, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Toàn bộ chương trình được dẫn dắt xuyên suốt qua câu chuyện của ba nhân vật: Nàng Xuân, Ông Thần Tài và bé Ngựa Non – những hình tượng gần gũi, giàu tính biểu trưng, tạo cầu nối giúp thiếu nhi dễ dàng theo dõi và hòa mình vào mạch cảm xúc chung.

"Tết rộn ràng khắp nơi 2026" có nhiều tiết mục thú vị. Ảnh VTV

Điểm đặc biệt ở chương trình năm nay đó là chú trọng hơn vào yếu tố trình diễn tổng hợp. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ đạo, âm nhạc, thiết kế visual sân khấu và hệ thống ánh sáng hiện đại giúp mỗi tiết mục trở thành một lát cắt cảm xúc trọn vẹn, mang đến những khoảnh khắc mùa xuân rộn ràng, vui tươi và thực sự mãn nhãn. Các tiết mục không còn tồn tại riêng lẻ mà được kết nối mạch lạc, tạo nên dòng chảy liền mạch cho toàn bộ chương trình.

Mỗi phần trình diễn được dàn dựng như một bức tranh mùa xuân sống động, nơi khán giả, đặc biệt là các em nhỏ có thể cảm nhận vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc Việt Nam trong không khí Tết đoàn viên, ấm áp và đầy sắc màu.

Các nhân vật và tiết mục nghệ thuật được xây dựng như đang "đi theo bước chân của mùa xuân". Ảnh VTV

Những giá trị văn hóa Tết, hình ảnh dân tộc, âm nhạc và chất liệu dân gian luôn được giữ ở phần cốt lõi, trong khi yếu tố hiện đại được đưa vào thông qua dàn dựng sân khấu, vũ đạo, tiết tấu âm nhạc, hệ thống LED và ánh sáng. Sự dung hòa này giúp truyền thống được kể lại một cách mới mẻ, gần gũi hơn, để các em nhỏ vừa xem vừa hiểu và thêm tự hào về văn hóa Tết của dân tộc mình.

Chương trình "Tết rộn ràng khắp nơi 2026" được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán trên kênh VTV1 và VTV5.

