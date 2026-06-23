Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên
GĐXH - Trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh, ông Tuyền phát hiện, bắt được một cá thể rùa biển Vích (Chelonia mydas) nặng khoảng 40kg.
Trước đó, trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc phường Hoành Sơn, ông Hoàng Văn Tuyền (SN 1972, trú tại tổ dân phố Đông Yên 4, phường Hoành Sơn) phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào ngư cụ.
Nhận thức đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ, ông Tuyền thông báo và tự nguyện giao nộp cá thể rùa cho Công an phường Hoành Sơn.
Sau khi tiếp nhận,các lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.
Rùa biển Vích thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật và nằm trong Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
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