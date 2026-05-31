Nghệ An: Người dân giao nộp rùa quý hiếm

Ngày 31/5, Công an xã Tam Thái cho biết, vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa) do ông Kha Văn Huy (trú bản Lũng, xã Tam Thái) tự nguyện giao nộp.

Cá thể rùa quý hiếm.

Theo cơ quan chức năng, rùa núi viền thuộc Nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tam Thái hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bàn giao cá thể rùa cho đơn vị quản lý, bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, theo dõi và thả về môi trường tự nhiên.

Công an khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để được xử lý theo quy định.