Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng
GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Ngày 19/5, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Triệu Phong bàn giao kỳ đà vân quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) để chăm sóc, thả về tự nhiên.
Cá thể động vật quý hiếm được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng.
Trước đó, anh Bùi Hữu Nhật (trú xã Triệu Bình) phát hiện con kỳ đà vân nên tiến hành bắt giữ. Qua tìm hiểu, được biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Nhật tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương.
Sau khi tiếp nhận, UBND xã Triệu Bình phối hợp lập biên bản, thông báo xác minh chủ sở hữu theo quy định trước khi bàn giao cho đơn vị cứu hộ động vật. Cá thể kỳ đà vân nặng khoảng 2kg, dài khoảng 70 cm.
Lãnh đạo UBND xã Triệu Bình cho hay, việc người dân tự nguyện giao nộp thể hiện ý thức tích cực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoanThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông LôThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.
Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú ThọThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.
Từ hôm nay (18/5), Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí ThanhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội kết nối NƠXH với hệ thống metro như thế nào để người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gắn với các tuyến đường sắt đô thị và khu công nghiệp trọng điểm.
Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, Hà Nội và miền Bắc có nhiều ngày mưa dông, ban ngày oi nóng. Trong khi Nam Bộ cũng bước vào mùa mưa kéo dài.
Tin sáng 18/5: Cách tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7; dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được căn cứ vào mức lương cơ sở là 2,53 thay vì 2,34 triệu đồng hiện nay, mức tăng tương đương 8%.
Tuyên Quang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước dưới chân thủy điện Nho Quế 3Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều giờ xuyên đêm tìm kiếm trong điều kiện hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm dưới chân Thủy điện Nho Quế 3 khiến 2 học sinh tử vong.
Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP 11%Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chủ quan trước khó khăn, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kích hoạt cả động lực tăng trưởng truyền thống lẫn động lực tăng trưởng mới. Thành phố đặt mục tiêu GRDP cả năm đạt 11%.
Hệ lụy từ mạng xã hội đến cái kết đắng với những thanh, thiếu niênThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Thanh Hóa đang gia tăng do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, tâm lý bồng bột thích thể hiện bản thân và sự thiếu quan tâm, quản lý chặt chẽ từ phía gia đình.
Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệtThời sự
GĐXH - Quy định liên quan đến VNeID sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân; El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.