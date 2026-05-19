Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Ngày 19/5, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Triệu Phong bàn giao kỳ đà vân quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Cá thể động vật quý hiếm được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trước đó, anh Bùi Hữu Nhật (trú xã Triệu Bình) phát hiện con kỳ đà vân nên tiến hành bắt giữ. Qua tìm hiểu, được biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Nhật tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Triệu Bình phối hợp lập biên bản, thông báo xác minh chủ sở hữu theo quy định trước khi bàn giao cho đơn vị cứu hộ động vật. Cá thể kỳ đà vân nặng khoảng 2kg, dài khoảng 70 cm.

Lãnh đạo UBND xã Triệu Bình cho hay, việc người dân tự nguyện giao nộp thể hiện ý thức tích cực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tự nhiên.